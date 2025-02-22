События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.8 комментариев
WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России
WP: Вашингтон потребовал от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России, Киев отказался
Американская администрация настаивала на отзыве украинского проекта резолюции ООН с осуждением России, но Киев отказался выполнить требование Вашингтона, сообщила The Washington Post.
По данным источников издания, Вашингтонская администрация предложила заменить украинскую резолюцию заявлением США, где осуждение России было бы смягчено. Это предложение вызвало резкую реакцию и недовольство в Киеве, который посчитал его почти пророссийским, передает ТАСС.
Как указано в статье, украинская сторона намерена продолжить продвижение своей резолюции и представить ее на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в ближайший понедельник.
Ранее США выступили против украинской резолюции в ООН, предложив взамен свою версию для мирного разрешения конфликта. США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН.
В предложенной США резолюции в ООН не содержалось обвинений России в начале конфликта на Украине, а Россия внесла поправку об устранении коренных причин конфликта.
Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и Джо Байдена.