WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России

WP: Вашингтон потребовал от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России, Киев отказался

Tекст: Вера Басилая

По данным источников издания, Вашингтонская администрация предложила заменить украинскую резолюцию заявлением США, где осуждение России было бы смягчено. Это предложение вызвало резкую реакцию и недовольство в Киеве, который посчитал его почти пророссийским, передает ТАСС.

Как указано в статье, украинская сторона намерена продолжить продвижение своей резолюции и представить ее на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в ближайший понедельник.

Ранее США выступили против украинской резолюции в ООН, предложив взамен свою версию для мирного разрешения конфликта. США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН.

В предложенной США резолюции в ООН не содержалось обвинений России в начале конфликта на Украине, а Россия внесла поправку об устранении коренных причин конфликта.

Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и Джо Байдена.