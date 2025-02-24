Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Небензя: Россия внесла правки в проект резолюции США по Украине
Российская сторона считает шагом в правильном направлении проект резолюции США по украинскому конфликту, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Текст, предложенный американской стороной, является шагом в правильном направлении, сказал Небензя, передает ТАСС.
«С тем, чтобы эта инициатива в полной мере соответствовала пониманиям, достигнутым в ходе российско-американских контактов на высшем и высоком уровне, мы внесли в него правку о необходимости устранения коренных причин украинского кризиса, о чем, кстати, неоднократно говорил президент [США Дональд] Трамп», – подчеркнул он.
Россия рассчитывает, что делегации поддержат этот проект, отметил дипломат. Он призвал их проголосовать за резолюцию.
Напомним, временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши призвала Украину снять с голосования проект антироссийской резолюции.