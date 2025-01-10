  • Новость часаЯпония расширила санкции против России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Президент Литвы заявил о претензиях на Калининград
    FT: Трамп пересматривает сроки урегулирования на Украине
    Дом Хантера Байдена сгорел в Малибу
    Трамп заявил о подготовке встречи с Путиным
    Шольц заблокировал военную помощь Украине на 3 млрд евро
    Президент Литвы заявил о претензиях на Калининград
    Зеленский по итогам «Рамштайна» сообщил о помощи на 2 млрд долларов для Украины
    Байден уснул на похоронах Джимми Картера
    Мнения
    Илья Ухов Илья Ухов Мигранты разгоняют цены на недвижимость

    Гипотеза о том, что миграция и нелегальный ее компонент в частности сильно повышает стоимость жизни для коренного населения, подтверждается целым рядом недавних исследований в различных странах.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У Баку появилась своя маленькая Канада

    Международная политика вступает в эпоху, когда внешняя среда становится все более требовательной. Вслед за Трампом с его притязаниями на Канаду и Гренландию к концептуальной дискуссии о праве государств на существование подключился Азербайджан.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Грузия и Армения поменялись местами

    Еще недавно Грузия воспринималась как западный плацдарм у российского подбрюшья. А Армения считалась образцом прагматизма. Страна, чье существование зависит от России, всегда держалась Москвы. В 2024 году они фактически поменялись местами. Почему?

    16 комментариев
    10 января 2025, 08:20 • Экономика

    Россия показала пример жизни без доллара

    Россия показала пример жизни без доллара
    @ Jakub Porzycki/Reuters

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Весь 2024 год финансовый мир обсуждал судьбу главной валюты планеты – американского доллара – и то, может ли какая-либо страна прожить без ее использования. Наглядным примером того, что финансовые операции без доллара возможны, стали отношения России с Ираном. Как этого удалось добиться?

    США «превратили доллар в геополитический инструмент, который вредит международной экономической и финансовой стабильности, а также подрывает международный порядок» – такими словами под конец 2024 года оценивал роль главной мировой расчетной валюты Китай, устами своего официального представителя в Вашингтоне. Лю Пенъюй отметил, что в БРИКС отличие от США продвигает более справедливую финансовую систему.

    Китай, разумеется, имеет в виду прежде всего систему санкций, накладываемых Соединенными Штатами и коллективным Западом на неугодные им страны. Поскольку доллар и западные платежные системы пронизывают весь мир, то торговые ограничения снижают и репутацию доллара, и желание пользоваться им как средством платежа. При этом, как ни парадоксально, избранный президент США Дональд Трамп угрожает странам санкциями даже за отказ от доллара.

    Однако 2024 стал годом, когда впервые две крупные страны полностью отказались от доллара в международных расчетах. Речь идет о России и Иране. Фактически была запущена в работу финансовая инфраструктура, позволяющая осуществлять экономическое взаимодействие двух стран абсолютно независимо от мировой долларовой системы.

    Финансовое сближение России и Ирана

    Россия начала наращивать экономическое сотрудничество с Ираном с начала 1990-х. После распада СССР Россия изъявила готовность начать плотное военно-техническое сотрудничество с Исламской республикой. Также начались переговоры о достройке первого энергоблока Бушерской АЭС, строительство которой было начато немецкой фирмой «Сименс» в далеком 1975 году и приостановлено после Исламской революции.

    Но в 1995 году был подписан российско-американский меморандум Гор-Черномырдина, в соответствии с которым Россия взяла обязательство прекратить поставки Ирану чувствительных для США видов военной техники. Добровольный отказ лишил Россию контрактов на сумму свыше 2 млрд долларов и привел к охлаждению отношений с южным соседом.

    Тогда Москва еще не была готова спорить с Вашингтоном. Россия еще стремилась вписаться в глобальную либеральную экономику. И ее позиция по Ирану была вознаграждена. С 1997 года Ельцин стал участвовать в саммитах «Большой Семерки», которую по такому случаю переименовали в «Большую Восьмерку». А Иран к этому времени уже более 15 лет вынужден был бороться с американскими санкциями, которые были против него введены практически сразу после победы Исламской революции в 1979 году, свергнувшей режим проамериканского шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.

    В 2000 году Россия уведомила Вашингтон о выходе РФ из Соглашения Гор-Черномырдин и возобновлении военно-технического сотрудничества с Ираном. Тогда США в 2006, 2007, 2008 и 2010 годах инициировали введение санкций против Ирана Совбезом ООН. Последний пакет санкций (2010 года) запрещал поставки в Иран практически любого оружия. Бывший президентом с 2008 по 2012 год Дмитрий Медведев в 2010 году, после введения очередного пакета санкций Совбеза ООН, заморозил часть военного сотрудничества с Ираном. Продолжалось строительство Бушерской АЭС (в 2011 году был достроен, а в 2013 году пущен в эксплуатацию первый энергоблок).

    Торговля в обход долларовых запретов

    При этом постоянно ужесточавшиеся американские санкции дополнились санкциями Евросоюза. В 2018 году банки Ирана были отключены от межбанковской системы SWIFT.

    Россия в этот период стала помогать Ирану, участвуя в программе «Нефть в обмен на товары». Фактически осуществлялся бартерный обмен. Москва помогала Тегерану приобретать различные товары – продовольствие, оборудование, строительные материалы – формально не покупая напрямую иранскую нефть, но получая ее и поставляя свою третьим странам. В рамках программы в Иран также поставлялись материалы и техника для железнодорожного строительства и оплачивались услуги (в том числе российских компаний), связанные с эксплуатацией и расширением сети иранских железных дорог (в том числе в рамках коридора «Север-Юг»).

    Для Ирана программа была крайне выгодна, потому что расчеты производились в евро, а не в долларах США (тогда Евросоюз еще надеялся на урегулирование американо-иранских отношений и мечтал о развитии своей торговли с Ираном). Все изменилось после отключения в 2018 году иранских банков от системы SWIFT.

    Россия не посчитала себя связанной решениями США и Евросоюза и продолжала считать, что односторонний выход США из соглашений 5+1 (СВДП) по иранской ядерной программе не накладывает автоматических обязательств на остальных участников соглашения.

    Но сотрудничество с Ираном стало осуществляться менее публично. Не все межгосударственные поставки стали отражаться в статистике внешней торговли обеих стран. При этом крупные контракты каждый раз сталкивались с проблемой проведения платежей, которая часто решалась выстраиванием бартерных схем. Для межгосударственных контрактов это было паллиативным, но решением. Однако развитию контактов на уровне среднего бизнеса такое положение дел сильно препятствовало. Как препятствовало и отсутствие возможности свободной конвертации иранской валюты в доллары или евро (ну и как следствие – в рубли).

    После начала СВО взаимодействие Ирана и России только укрепилось. Ранее резко положительное для России сальдо взаимной торговли несколько выровнялось за счет поставки в Россию различных запчастей к западной технике, производство которых освоил Иран за время пребывания под санкциями. Укрепилось оборонное сотрудничество. На данный момент почти подготовлен и в ближайшие дни ожидается к подписанию договор о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией.

    Расширение сотрудничества и уплотнение во времени принимаемых решений делали все более трудоемким выстраивание бартерных схем. Поэтому стороны задумались о создании полноценных механизмов взаиморасчетов.

    Шаги финансовой интеграции

    Работа в этом направлении велась как в рамках многостороннего формата, предусматривающего в будущем создание платежной системы стран БРИКС, так и в более узком варианте создания двухсторонней платежной системы. Между российским и иранским центробанками было подписано соглашение о свопе в национальных валютах, что позволило уйти от бартера.

    21 октября было объявлено, что использование национальных валют при взаимных расчетах между Ираном и Россией выросло за 2024 год на 12,4 процентных пункта, достигнув 96%. А 11 ноября в Тегеране прошла официальная церемония запуска первого этапа проекта соединения иранской и российской платежных систем, во время которой глава иранского ЦБ Мохаммад Реза Фарзин объявил о появлении возможности для граждан Ирана снимать наличные с банковских карт в банкоматах на территории РФ. С 1 января 2025 года полностью была завершена интеграция двух платежных систем, российской «Мир» и иранской Shetab.

    В январе текущего года должны заработать и механизмы определения валютного курса, который будет применяться при выполнении внешнеторговых операций. По словам Фаризи, финансовые ведомства двух стран договорились о том, как будет определяться курс конвертации.

    Технические подробности пока не разглашаются, но по логике вещей в согласованных механизмах должна быть встроенная защита от спекулятивных атак на курсы национальных валют. И также понятно, что система взаиморасчетов должна со временем быть дополнена инфраструктурой, обеспечивающей инвестиции одной из сторон в экономику другой.

    * * *

    Построение независимой от доллара инфраструктуры платежей между Ираном и Россией – это не только решение вопросов двухсторонних экономических связей. Это пример, того, как может выстраиваться альтернативная доллару финансовая инфраструктура БРИКС. В нынешних условиях ее не получится выстроить «сверху», так она сразу попадет под американские санкции. В этом смысле показателен пример нового банка развития БРИКС, который вынужден был приостановить свои проекты в России.

    Сопряжение российской и иранской платежных систем совместно с соглашением о независимом механизме определения валютных курсов-показывает, что можно подойти к решению этого вопроса «снизу». Можно проводить работу по интеграции существующих/создаваемых в странах внутренних платежных систем, не создавая единую структуру, которая могла бы быть объектом американских санкций.

    Как сказал об этом президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани: «Что касается SWIFT и каких-то альтернатив: мы не создавали, не создаем никаких никому альтернатив, но… одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. Поэтому мы идем по пути использования национальных валют… Что касается систем расчетов, то мы используем уже созданную российскую систему обмена финансовой информацией, созданную Центральным банком России. У других стран – участниц БРИКС тоже есть свои системы, мы и их тоже будем использовать, уже используем и будем развивать это взаимодействие».

    Таким образом, Россия и Иран за очень короткое время создали финансовый механизм, позволяющий полностью игнорировать влияние западных санкций на взаимную торговлю. Но главное – показали пример того, как должна выглядеть по-настоящему справедливая мировая финансовая система.

    Главное
    ОБСЕ заявила о готовности Молдавии не мешать поставкам российского газа в ПМР
    США помешали Китаю получить месторождение редкоземельных металлов в Гренландии
    Больная фон дер Ляйен попыталась организовать встречу с Трампом до инаугурации
    Вступивший в ВСУ участник «Танцев» на ТНТ ликвидирован в зоне спецоперации
    Депутат Толмачев предложил певцу Воробьеву вернуться из Лос-Анджелеса в Москву
    Опубликованы спутниковые снимки пожаров в Лос-Анджелесе в формате «до и после»
    Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей»

    Россия показала пример жизни без доллара

    Весь 2024 год финансовый мир обсуждал судьбу главной валюты планеты – американского доллара – и то, может ли какая-либо страна прожить без ее использования. Наглядным примером того, что финансовые операции без доллара возможны, стали отношения России с Ираном. Как этого удалось добиться? Подробности

    Перейти в раздел

    2024 год заложил тренды внутренней политики на несколько лет вперед

    2024 год показал стойкость российской политической системы и высокий уровень консолидации общества. Вместе с тем партии, рассчитывающие на депутатские мандаты в 2026 году, чем дальше, тем меньше могут рассчитывать на популизм, поскольку у граждан все больше конкретных запросов к власти. При этом важным фактором для внутренней политики становятся ветераны СВО и их семьи. Подробности

    Перейти в раздел

    Искусственный интеллект станет главным оружием в войнах будущего

    2024-й стал годом стремительного внедрения систем искусственного интеллекта (ИИ) во всех сферах человеческой жизни, в том числе и военной. То, какие разработки в данной области ведутся уже сегодня и какие испытания проходят в том числе в зоне спецоперации, показывает, насколько радикально ИИ изменит боевые действия в ближайшие годы. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп отжимает Гренландию в интересах России

    Претензии Дональда Трампа на Гренландию, на первый взгляд, полностью соответствуют интересам усиления США – а значит, и в целом коллективного Запада. Однако на самом деле легко заметить, что интересы США и Запада в этом деле весьма расходятся – а главное, Трамп в данном случае работает на то, что и в Европе, и в Вашингтоне принято называть «нарративами Москвы». О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Трампа назвали дату завершения боев на Украине

      Будущий спецпредставитель президента США по урегулированию конфликта на Украине Кит Келлог поставил себе цель завершить боевые действия за 100 дней со дня инаугурации Дональда Трампа, то есть к 30 апреля. Однако Владимир Зеленский не даст этому осуществиться.

    • Чего ждать в 2025 году

      Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

    • Украина пугает НАТО новой войной с Россией

      Опросы общественного мнения показывают, что за год многие жители Западной Европы поменяли отношение к конфликту на Украине. Но европейцы вряд ли теперь способны что-либо изменить: возможные перемены в политике Запада в 2025 году зависят не от них, а от Дональда Трампа. В том, что ее мнение больше не значимо, Европа виновата сама.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............