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МИД Ирана: В договор с Россией вошли вопросы обороны и безопасности
МИД Ирана: Важной частью договора с Россией является сотрудничество в сфере обороны
Важной частью договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Москвы и Тегерана является сотрудничество в оборонной сфере и в области безопасности.
Договор о сотрудничестве между Ираном и Россией имеет разные аспекты. Важной его составляющей являются торгово-экономические вопросы и сотрудничество в сферах энергетики, обороны и безопасности, передает РИА «Новости» слова официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января посетит Москву и подпишет документ, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.
Напомним, Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, включающем сотрудничество в обороне и безопасности.
Ожидается, что в январе 2025 года Москва и Тегеран могут подписать этот договор, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.