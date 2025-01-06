МИД Ирана: В договор с Россией вошли вопросы обороны и безопасности

МИД Ирана: Важной частью договора с Россией является сотрудничество в сфере обороны

Tекст: Елизавета Шишкова

Договор о сотрудничестве между Ираном и Россией имеет разные аспекты. Важной его составляющей являются торгово-экономические вопросы и сотрудничество в сферах энергетики, обороны и безопасности, передает РИА «Новости» слова официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 17 января посетит Москву и подпишет документ, который призван заменить действующий на данный момент между странами документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.

Напомним, Россия и Иран готовят новый договор о всеобъемлющем партнерстве, включающем сотрудничество в обороне и безопасности.

Ожидается, что в январе 2025 года Москва и Тегеран могут подписать этот договор, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.