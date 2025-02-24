Уолтц сообщил о «реформулировании» Вашингтоном отношений с Россией и Украиной

Tекст: Антон Антонов

«Что касается Украины и России, то мы занимаемся реформулированием того, как Соединенные Штаты оказывают содействие, партнерство с Украиной в том, что касается экономики и критически важных минералов», – приводит слова Уолтца ТАСС со ссылкой на Fox News.

Вашингтон хочет, чтобы «народ США получил отдачу от осуществленных громадных инвестиций». Также США «реформулируют то, как взаимодействуют с Россией». Частью этой деятельности стали переговоры с Россией, сказал он.

Еще одним этапом переформулирования подхода США можно считать предстоящие контакты с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Уолтц подчеркнул, что США приветствуют идеи европейских государств по гарантиям безопасности для Украины и их лидирующую роль в поддержании стабильности на континенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. Позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Вашингтон также пытается заставить Киев подписать проект соглашения о добыче полезных ископаемых.