The Economist: Украина будет возвращать США долг в 500 млрд долларов сотни лет

Tекст: Вера Басилая

Украинские официальные лица ведут сложные переговоры с администрацией США, которая предлагает Украине передать половину доходов от своих природных ресурсов и инфраструктуры в обмен на поддержку США.

Ситуация осложняется тем, что предложения, поступающие от команды Трампа, постоянно меняются. С момента начала переговоров 12 февраля было представлено три версии соглашения: «плохая», «лучше» и «катастрофическая». Зеленский категорически отверг последнюю версию, предусматривающую передачу 50% будущей прибыли от природных ресурсов и инфраструктуры новому инвестиционному фонду, принадлежащему правительству США.

По словам Владимира Зеленского, последний вариант соглашения выглядит как попытка возвратить долг, а не стимулировать инвестиции, и он не намерен принимать такие условия, отмечает The Economist.

Согласно «катастрофическому» варианту сделки, по словам украинских чиновников, будет предложено перевести 50% будущих государственных прибылей от природных ресурсов и инфраструктуры, такой как порты, в новый инвестиционный фонд, принадлежащий правительству Соединенных Штатов. Взносы будут продолжаться до тех пор, пока фонд не достигнет 500 млрд долларов. При нынешних темпах государственного дохода это заняло бы сотни лет.

«Если мы подпишем это в его нынешнем виде, завтра нас выгонят из офиса и линчует разъяренная толпа», – заявили украинские чиновники.

Украинские чиновники опасаются, что администрация США может прибегнуть к еще более грубым источникам рычагов воздействия, например, перекрыть доступ к спутникам Илона Маска Starlink. Такие радикальные действия могут не оставить Украине иного выбора, кроме как подписать непопулярное соглашение. Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что Киев оказался в тупике, но надеется, что еще можно договориться, по его словам, переговоры «грубые», но «это не самое худшее, что может случиться».

«Все остальное, что произойдет позже, будет еще хуже», – заявил он.

Ранее спецпосланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф заявил о возможном подписании сделки с Украиной по природным ископаемым, указав на твердую позицию Зеленского.

По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам из США требует от Украины отдать половину доходов от добычи без гарантий безопасности.

Зеленский подчеркнул, что Киев не признает долгов в 500 млрд долларов, которые США предъявляют за полученную помощь.