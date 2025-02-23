Уиткофф: США ожидают подписания с Украиной сделки по минералам на следующей неделе

Tекст: Ольга Иванова

США готовы подписать соглашение о доступе к природным ископаемым Украины на следующей неделе, передает РИА «Новости». По словам спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа, Владимир Зеленский, президент Украины, больше не колеблется в своих обязательствах по этому вопросу.

Уиткофф заявил телеканалу CNN: «Я ожидаю увидеть подписание соглашения на этой неделе. Вы видели, как Зеленский колебался в своих обязательствах по этому вопросу неделю назад, но сейчас он больше не колеблется.»

Он также подчеркнул, что считает, что Зеленский осознает важность соглашения с США, поскольку оно принесет значительные выгоды для обеих сторон. Уиткофф выразил уверенность, что сделка будет подписана, и отметил, что поддержка США была значительной, что также повлияло на решение украинского лидера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американцы ожидали, что Зеленский мог бы подписать соглашение в ходе своего визита на Мюнхенскую конференцию по безопасности, но этого не произошло. По данным The New York Times, новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых и инфраструктуры без гарантий безопасности. Украинские СМИ пишут, что Украина предложила Вашингтону сократить размер обсуждаемого фонда по полезным ископаемым до 100 млрд долларов, что в пять раз меньше суммы, на которую рассчитывают США.