Уиткофф спрогнозировал возврат американского бизнеса в Россию после мира на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Уиткофф заявил в интервью телеканалу CBS, что американские компании смогут снова выйти на российский рынок в случае урегулирования конфликта на Украине и достижения мира. Уиткофф подчеркнул, что на недавней встрече обсуждения с Россией по этому вопросу не было, но ожидания такого развития событий присутствуют, передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность в том, что после заключения мирного соглашения бизнес-интересы США в России будут восстановлены. По его словам, это важный шаг для обеих стран в плане экономического сотрудничества и восстановления взаимовыгодных отношений.

Газета ВЗГЛЯД писала, что западные компании начали зондировать возможности возвращения в Россию, хотя официальных запросов пока не поступало, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Решетников, отметив, что важным остается защита инвестиций российского бизнеса.