Многолетний санкционный режим притормозил ход кубинского времени. Яркая островная жизнь в старой Гаване со сверкающими на солнце американскими ретроавтомобилями и шествиями юных пионеров замерла на развилке исторических дорог.

Куба давно сделала главный выбор: под боком у огромного недружелюбного соседа смогла отстоять национальный суверенитет и даже нашла рецепты, как выжить под жесточайшими американскими санкциями.

Например, Эрнесто Гевара (нет, это не однофамилец, а младший сын знаменитого команданте Че Гевары) при встрече в одном из сигарных клубов Гаваны рассказывает, что для развития своего туристического проекта привез на Кубу новенькие американские мотоциклы, но купить в Америке лекарства, необходимые для его семьи, так и не смог. Теперь катает американских туристов по местам боевой славы своего отца – в залив Свиней, где кубинцы в 1961 году отразили вторжение, организованное ЦРУ.

Совсем недавно на Кубе начали принимать американские доллары в частных ресторанах и негосударственных магазинах. Правда, для обычного кубинца цены там не просто «кусаются», а выглядят фантастическими. Цена десятка яиц равна четверти официальной месячной зарплаты. Но еще год назад яиц в Гаване вообще было не найти, а теперь благодаря развитию мелкой частной инициативы многие товары появились, но с огромными наценками.

Например, обычная газонокосилка, стоящая в московском магазине 15 тыс. рублей, в Гаване продается за 551 доллар, то есть в три раза дороже, при этом в наличии всего одна штука.

Впрочем, тяготы жизни здесь преодолевают с непередаваемым кубинским оптимизмом. Когда на Малеконе, центральной набережной города, вечером внезапно гаснет свет, официанты в ресторанах сразу же приносят свечи. После прошлогодних аварийных отключений электричества на Острове свободы десятиминутный «конец света» проходит под песни и смех. За соседним столиком острят: «пусть экономика пока хромает, но душа кубинца по-прежнему поет». Причем если уличные музыканты в основном предпочитают исполнять классические кубинские и революционные песни, то в самом известном отеле Кубы, «Национале», местная певица под аплодисменты публики поет на английском I Will Always Love You Уитни Хьюстон.

Островной социализм в режиме американской блокады дается непросто. Зато на острове сохранена «социалка»: гражданам положены бесплатное образование и медицина, а также минимальный ежемесячный продуктовый набор. И если в большинстве стран латиноамериканского региона приезжим не советуют ходить по улице с телефоном в руке – его могут отнять, то на Кубе туристы в полной безопасности.

Кстати, турпоток россиян на остров стабильно растет уже несколько лет подряд. Этому способствуют и прямые рейсы между странами, и возможность оплаты товаров и услуг российской картой «Мир». К русским у кубинцев всегда теплое отношение, тем более многие местные учили русский язык.

Сейчас, став страной – партнером БРИКС, Куба снова ловит попутный ветер для усиления сотрудничества с Россией в сферах энергетики, транспорта и нефтедобычи. Теперь нас еще больше объединяют и общие темы борьбы с санкциями, неоколониализмом и мировой гегемонией «золотого миллиарда».

Современная повестка все сильнее проникает и в старую Гавану. На здании кубинского Капитолия висит табличка с напоминанием о запрете полетов беспилотников. Здешний купол, кстати, на метр выше купола американского Капитолия. Об этом с удовольствием вам расскажет каждый экскурсовод. Как и о том, что при недавней реконструкции здания кубинцам помогали российские специалисты.

Делегацию Общественной палаты России, которая посетила Кубу в рамках международной конференции «За равновесие в мире», кубинцы также принимали на высоком уровне. На конференцию, которая символизирует солидарность с Кубой, съехались участники из почти 100 стран мира.

Это и есть представители реального мирового большинства, которое требует отменить несправедливую американскую блокаду Острова свободы.