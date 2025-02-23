  • Новость часаВ МИД России анонсировали новые переговоры России и США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Перестройка мира добралась до Кубы

    @ Никита Анисимов

    23 февраля 2025, 16:38 Мнение

    Перестройка мира добралась до Кубы

    Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

    Никита Анисимов Никита Анисимов

    журналист, член Общественной палаты РФ

    «Демократическое» электричество ускорило разорение Прибалтики
    Украина отказалась возвращать США 500 млрд долларов
    Командир «Панциря-С» спас комиссию МАГАТЭ от обстрела
    Маск оценил данные об отключении Starlink на Украине

    Многолетний санкционный режим притормозил ход кубинского времени. Яркая островная жизнь в старой Гаване со сверкающими на солнце американскими ретроавтомобилями и шествиями юных пионеров замерла на развилке исторических дорог.

    Куба давно сделала главный выбор: под боком у огромного недружелюбного соседа смогла отстоять национальный суверенитет и даже нашла рецепты, как выжить под жесточайшими американскими санкциями.

    Например, Эрнесто Гевара (нет, это не однофамилец, а младший сын знаменитого команданте Че Гевары) при встрече в одном из сигарных клубов Гаваны рассказывает, что для развития своего туристического проекта привез на Кубу новенькие американские мотоциклы, но купить в Америке лекарства, необходимые для его семьи, так и не смог. Теперь катает американских туристов по местам боевой славы своего отца – в залив Свиней, где кубинцы в 1961 году отразили вторжение, организованное ЦРУ.

    Совсем недавно на Кубе начали принимать американские доллары в частных ресторанах и негосударственных магазинах. Правда, для обычного кубинца цены там не просто «кусаются», а выглядят фантастическими. Цена десятка яиц равна четверти официальной месячной зарплаты. Но еще год назад яиц в Гаване вообще было не найти, а теперь благодаря развитию мелкой частной инициативы многие товары появились, но с огромными наценками.

    Например, обычная газонокосилка, стоящая в московском магазине 15 тыс. рублей, в Гаване продается за 551 доллар, то есть в три раза дороже, при этом в наличии всего одна штука.

    Впрочем, тяготы жизни здесь преодолевают с непередаваемым кубинским оптимизмом. Когда на Малеконе, центральной набережной города, вечером внезапно гаснет свет, официанты в ресторанах сразу же приносят свечи. После прошлогодних аварийных отключений электричества на Острове свободы десятиминутный «конец света» проходит под песни и смех. За соседним столиком острят: «пусть экономика пока хромает, но душа кубинца по-прежнему поет». Причем если уличные музыканты в основном предпочитают исполнять классические кубинские и революционные песни, то в самом известном отеле Кубы, «Национале», местная певица под аплодисменты публики поет на английском I Will Always Love You Уитни Хьюстон.

    Островной социализм в режиме американской блокады дается непросто. Зато на острове сохранена «социалка»: гражданам положены бесплатное образование и медицина, а также минимальный ежемесячный продуктовый набор. И если в большинстве стран латиноамериканского региона приезжим не советуют ходить по улице с телефоном в руке – его могут отнять, то на Кубе туристы в полной безопасности.

    Кстати, турпоток россиян на остров стабильно растет уже несколько лет подряд. Этому способствуют и прямые рейсы между странами, и возможность оплаты товаров и услуг российской картой «Мир». К русским у кубинцев всегда теплое отношение, тем более многие местные учили русский язык.

    Сейчас, став страной – партнером БРИКС, Куба снова ловит попутный ветер для усиления сотрудничества с Россией в сферах энергетики, транспорта и нефтедобычи. Теперь нас еще больше объединяют и общие темы борьбы с санкциями, неоколониализмом и мировой гегемонией «золотого миллиарда». 

    Современная повестка все сильнее проникает и в старую Гавану. На здании кубинского Капитолия висит табличка с напоминанием о запрете полетов беспилотников. Здешний купол, кстати, на метр выше купола американского Капитолия. Об этом с удовольствием вам расскажет каждый экскурсовод. Как и о том, что при недавней реконструкции здания кубинцам помогали российские специалисты.

    Делегацию Общественной палаты России, которая посетила Кубу в рамках международной конференции «За равновесие в мире», кубинцы также принимали на высоком уровне. На конференцию, которая символизирует солидарность с Кубой, съехались участники из почти 100 стран мира.

    Это и есть представители реального мирового большинства, которое требует отменить несправедливую американскую блокаду Острова свободы. 

    Другие материалы автора

      Главное
      Названы условия возвращения зарубежного автопрома в Россию
      Львовские власти лишили выплат участников «евромайдана»
      Грузия сыронизировала над «бессилием» ЕС по Украине
      Шольц передумал уходить из политики
      Британия анонсировала «крупнейший» пакет санкций против России
      В НАТО назвали ключевой урок конфликта на Украине
      Россиянам рекомендовали не торопиться прощаться с зимой

      Лондон перестает быть золотой столицей мира

      На рынке золота два исторических события: драгоценный металл рекордно дорожает и одновременно утекает из Великобритании, где хранят свой запас многие страны мира. Английские джентльмены и их главный банк потеряли доверие. Для этого есть серьезные причины, как и для аудита золотого запаса США, затеянного Илоном Маском. Подробности

      Перейти в раздел

      «Клуб проигравших ястребов» Макрона опять ничего не смог

      После второго за три дня саммита противников России в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «Россия является экзистенциальной угрозой для Европы». Эта патетическая ярость вызвана тем, что оба саммита завершились провалом. Однако Макрон считает, что у него еще есть шанс, и готовит для себя обходной маневр. Подробности

      Перейти в раздел

      Отчаяние Зеленского оставляет Украину без последних МиГ-29

      На этой неделе Украина потеряла три истребителя МиГ-29 – самолеты были уничтожены российскими средствами ПВО. Киев испытывает острую потребность в авиации с самого начала СВО, поэтому потеря каждой машины ослабляет потенциал ВСУ. Как говорят эксперты, Зеленский делает последний рывок и пускает в ход резерв, что приводит к закономерному результату. Подробности

      Перейти в раздел

      Итоги выборов в Бундестаг изменят внешнюю политику Берлина

      В ФРГ 23 февраля пройдут внеочередные парламентские выборы. Несмотря на рост популярности «Альтернативы для Германии», наиболее очевидным исходом эксперты называют победу коалиции ХДС и СДПГ. Однако не исключены и сюрпризы: если в Бундестаг сумеют пройти «малые» фракции, партиям Фридриха Мерца и Олафа Шольца придется искать третьего союзника. Как эти выборы изменят Германию и ее отношение к России? Подробности

      Перейти в раздел

      Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

      В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

      Перейти в раздел
      • Никита Анисимов Никита Анисимов
        Перестройка мира добралась до Кубы

        Многие десятилетия Куба преодолевает тяготы американских санкций с присущим кубинцам оптимизмом. И современная повестка все сильнее проникает в старую Гавану. Став страной – партнером БРИКС, Куба вновь усиливает сотрудничество с Россией.

        0 комментариев
      • Андрей Полонский Андрей Полонский
        Как появилась Могила Неизвестного Солдата

        Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

        7 комментариев
      • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
        Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

        События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

        11 комментариев
      Перейти в раздел

      • Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

        В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?

      • Зеленский против США: чья возьмет?

        Конфликт между руководством Украины и США стал открытым и яростным: Дональд Трамп и Владимир Зеленский заочно поспорили друг с другом о том, у кого больше рейтинг и кто кому денег должен. Теперь Украину могут посадить на голодный паек. С точки зрения интересов России ситуация развивается идеально.

      • Россия нашла подход к новым властям Сирии

        Пока все отвлеклись на переговоры между Россией и США, запущенные после трехлетней заморозки, параллельно идут другие переговоры – тоже с участием России и тоже крайне важные для нее. Речь о новых властях Сирии и судьбе российских военных баз там. На Западе без удовольствия признают: Россия близка к успеху.

      Перейти в раздел
      Перейти в раздел

      • Как распознать телефонных мошенников

        Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

        Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      • Как вести себя при атаке БПЛА

        С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Перейти в раздел

      • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

        Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

      • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

        Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

      • Трамп приступил к укрощению Гренландии

        Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

      Перейти в раздел

      • Россиюшка. Специальный репортаж

        Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      • Правда и победа

        Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      • Настоящая история России

        Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      • Здесь и там

        Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      • Напиши письмо солдату

        В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

        Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      • Почему я иду на выборы?

        Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

      Перейти в раздел
    • Экономика
    • Политика
    • Общество
    • В мире
    • Происшествия
    • Мнения
    • Видео
    • Фото
    • Инфографика
    • Карикатуры
    • Спецпроекты
      •
    • О газете
      •

      Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

      ..............