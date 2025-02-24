Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.0 комментариев
Глава РФПИ заявил об открытости России для экономических отношений с США
Глава РФПИ Дмитриев заявил об открытости России для экономических отношений с США
Россия готова укреплять экономические связи с США, так как это сотрудничество может стать важным фактором для устойчивости мировой экономики, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По словам Дмитриева, такое экономическое сотрудничество России и США является ключевым для повышения устойчивости мировой экономики, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул важность американо-российского экономического сотрудничества, разместив соответствующее сообщение в своем аккаунте в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).
Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли переговоры высокого уровня между Россией и США. Российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, а в состав также входили помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Дмитриев отвечал за инвестиционно-экономический блок.
Ранее Дмитриев допускал вероятность возвращения американских компаний на российский рынок во втором квартале 2025 года. Также Дмитриев оценивал потери американского бизнеса от ухода с российского рынка в 300 млрд долларов.