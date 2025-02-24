Bloomberg: ЕС расширит список товаров для пошлин против США

ЕС планирует расширение списка американских товаров для ответных пошлин

Tекст: Денис Тельманов

Европейский союз рассматривает возможность расширения списка американских товаров, на которые будут введены ответные пошлины. Как передает Bloomberg, это может произойти, если администрация президента США Дональда Трампа примет решение о введении пошлин на европейскую сталь и алюминий. Пока что введение пошлин Брюсселем отложено до конца марта.

Европейские власти в настоящее время оценивают потенциальный эффект новых тарифов на экономику ЕС. Также продолжается работа над тем, чтобы ответные меры были пропорциональны и соответствовали стандартам Всемирной торговой организации. Однако детали, касающиеся конкретных американских товаров, которые войдут в расширенный список, пока не разглашаются.

Bloomberg также отмечает, что администрация Трампа может ввести пошлины на европейские товары общей стоимостью 29,3 млрд долларов. Ранее Трамп уже объявлял о намерении ввести тарифы на зарубежные автомобили и фармацевтическую продукцию, а также на чипы, нефть, газ, сталь и алюминий. Он также подчеркнул, что США будут придерживаться принципа взаимности в торговле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз может отреагировать в течение часа, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из ЕС. Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли для укрепления позиций ЕС в отношениях с Вашингтоном. Пошлины, введенные администрацией Трампа, угрожают снижением спроса на американский виски за пределами США и могут вызвать бойкот продукции, как предупредили представители алкогольной индустрии.