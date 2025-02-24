Выборы в Германии показали, что она остаётся страной, расколотой по региональному признаку. На востоке страны победила АдГ, хорошо там выступили и левые евроскептики. «Осси» явно надоело, что вместо того, чтобы заниматься их проблемами, власть тратит деньги на Украину и мигрантов с Ближнего Востока.2 комментария
Bloomberg: ЕС расширит список товаров для пошлин против США
ЕС планирует расширение списка американских товаров для ответных пошлин
Европейский союз намерен ввести дополнительные пошлины на американские товары, если США введут пошлины на европейскую сталь и алюминий, сообщает Bloomberg.
Европейский союз рассматривает возможность расширения списка американских товаров, на которые будут введены ответные пошлины. Как передает Bloomberg, это может произойти, если администрация президента США Дональда Трампа примет решение о введении пошлин на европейскую сталь и алюминий. Пока что введение пошлин Брюсселем отложено до конца марта.
Европейские власти в настоящее время оценивают потенциальный эффект новых тарифов на экономику ЕС. Также продолжается работа над тем, чтобы ответные меры были пропорциональны и соответствовали стандартам Всемирной торговой организации. Однако детали, касающиеся конкретных американских товаров, которые войдут в расширенный список, пока не разглашаются.
Bloomberg также отмечает, что администрация Трампа может ввести пошлины на европейские товары общей стоимостью 29,3 млрд долларов. Ранее Трамп уже объявлял о намерении ввести тарифы на зарубежные автомобили и фармацевтическую продукцию, а также на чипы, нефть, газ, сталь и алюминий. Он также подчеркнул, что США будут придерживаться принципа взаимности в торговле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз может отреагировать в течение часа, если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из ЕС. Ведущий кандидат на пост канцлера Германии Фридрих Мерц подчеркнул важность единства Европы в вопросах внешней политики, безопасности и торговли для укрепления позиций ЕС в отношениях с Вашингтоном. Пошлины, введенные администрацией Трампа, угрожают снижением спроса на американский виски за пределами США и могут вызвать бойкот продукции, как предупредили представители алкогольной индустрии.