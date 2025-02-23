В МИД России анонсировали новые переговоры России и США

Рябков: Встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели

Tекст: Дарья Григоренко

Рябков заявил о предстоящих переговорах с Соединенными Штатами по раздражителям в двусторонних отношениях. Встреча запланирована на конец следующей недели и пройдет на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, передает ТАСС.

«Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях», – отметил Рябков.

Ранее Рябков заявил об отсутствии подготовки к встрече между представителями России и США, которая якобы должна была состояться 25 февраля в Эр-Рияде.

В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером оценивается как многообещающий.

Напомним, Песков также заявил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля.