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В МИД России анонсировали новые переговоры России и США
Рябков: Встреча России и США по раздражителям в отношениях пройдет в конце недели
Переговоры по двусторонним отношениям между Россией и США пройдут в конце следующей недели на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Рябков заявил о предстоящих переговорах с Соединенными Штатами по раздражителям в двусторонних отношениях. Встреча запланирована на конец следующей недели и пройдет на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств, передает ТАСС.
«Мы открыты к контактам с американской стороной, в частности, по раздражителям в двусторонних отношениях», – отметил Рябков.
Ранее Рябков заявил об отсутствии подготовки к встрече между представителями России и США, которая якобы должна была состояться 25 февраля в Эр-Рияде.
В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что диалог между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером оценивается как многообещающий.
Напомним, Песков также заявил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля.