Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…4 комментария
Рябков: Встреча России и США 25 февраля в Эр-Рияде не планируется
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии подготовки к встрече между представителями России и США, которая якобы должна была состояться 25 февраля в Эр-Рияде.
Он подчеркнул: «Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», передает ТАСС.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.
Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.