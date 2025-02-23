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    Андрей Полонский Андрей Полонский Как появилась Могила Неизвестного Солдата

    Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…

    4 комментария
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Нетаньяху вечная война на Ближнем Востоке

    События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и скорее проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Биньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Из Европы Макрона и Шольца – в Европу Де Голля и Аденауэра

    Культурно мы принадлежим Европе. Проект Трампа по уничтожению мондиалистской власти в Европе – это также и наш культурный проект. Мы тоже хотим возвращения Европы в Европу Гете, Шекспира и Данте. И потому в наших интересах тоже этот проект Трампа всецело поддержать.

    20 комментариев
    23 февраля 2025, 13:10 • Новости дня

    Рябков: Встреча России и США 25 февраля в Эр-Рияде не планируется

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии подготовки к встрече между представителями России и США, которая якобы должна была состояться 25 февраля в Эр-Рияде.

    Он подчеркнул: «Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», передает ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.

    Во вторник в Эр-Рияде прошли переговоры делегаций России и США.

    21 февраля 2025, 20:44 • Новости дня
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    Бербок призвала разорвать отношения с США
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к усилению давления на США, ссылаясь на необходимость поддержки либеральных демократий Европы и упомянув политику Zeitenwende.

    В ходе предвыборного мероприятия в Потсдаме Бербок призвала усилить давление на США, намекнув на возможный разрыв связей. Поводом для ее заявления стали высказывания президента США о Владимире Зеленском и Украине. Бербок акцентировала внимание на политике Zeitenwende – поворотном моменте, когда Германия разорвала все связи с Россией, передает РИА «Новости».

    «Три года назад мы сказали: это Zeitenwende. Теперь нам нужна вторая Zeitenwende – больше никаких колебаний и промедлений ради нашего мира», – заявила министр. Она подчеркнула, что Германия намерена увеличить давление на США, чтобы те не отказывались от поддержки либеральных демократий в Европе.

    Бербок также призвала к терпению в ожидании дальнейшего развития событий в германо-американских отношениях, отмечая, что «ничего еще не решено». Министр выразила мнение, что никто не имеет права принимать решения о войне и мире без участия украинцев и европейцев, что является, по ее словам, «четкой позицией Германии».

    Ранее президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и 46-го американского лидера Джо Байдена.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла ухудшение отношений США и Украины.

    Коментарии (85)
    20 февраля 2025, 23:07 • Новости дня
    Маск объяснил пропажу значительной части отправленных Украине денег
    Маск объяснил пропажу значительной части отправленных Украине денег
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Значительный процент отправленных киевскому режиму американских средств осел в карманах ряда американских же политиков, имеющих отношение как к Демократической, так и к Республиканской партии, заявил миллиардер и глава департамента эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск.

    «Значительная часть денег, «отправленных в Украину», на самом деле оказалась у политиков США, у Национального комитета Демократической партии и у некоторых республиканцев», – написал Маск в X.

    Он отметил, что именно по этой причине украинский президент Владимир Зеленский заявляет, что получил лишь половину направленных средств.

    Ранее американский конгрессмен Марджори Тейлор-Грин обвинила Зеленского в отмене выборов и подавлении свободы слова и назвала его «актером в зеленом комбинезоне», вымогающим деньги.

    В четверг глава оборонного комитета Рады Украины Роман Костенко заявил о приостановке поставок оружия Киеву из США.

    На ваш взгляд
    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    21 комментарий

    Коментарии (10)
    20 февраля 2025, 15:00 • Видео
    Сопротивление Трампу в Европе возглавил Шольц

    В Евросоюзе по-настоящему испугались новой администрации США и пытаются создать антитрамповское сопротивление. Его ключевые фигуры – канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Они действуют параллельно и по-разному, причем Шольц смелее и наглее Макрона. Откуда у него вдруг такие смелость и прыть?


    Коментарии (3)
    21 февраля 2025, 10:15 • Новости дня
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    Рубио: Зеленский соврал об отказе от сделки с США по минеральным ресурсам
    @ Oliver Contreras/Pool via CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Владимир Зеленский публично отказался от сделки, предложенной американской стороной по вопросу минеральных ресурсов, хотя изначально в диалоге с Белым домом выразил согласие.

    Рубио заявил о недовольстве американских властей поведением Зеленского, подчеркнув, что в ряде случаев такая реакция вполне оправданна, передает РИА «Новости».

    По его словам, экс-президент США Джо Байден тоже имел разногласия с Зеленским, в том числе из-за его заявлений.

    Особое раздражение в Вашингтоне вызвало обещание Зеленского рассмотреть в парламенте предложение о сотрудничестве по минеральным ресурсам, однако позднее он публично отверг эту идею.

    «Это не то, что он говорил нам», – отметил Рубио в интервью Кэтрин Херридж.

    Это стало причиной недовольства Трампа, который ожидает уважения и не терпит обвинений в дезинформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым. Позднее Зеленский заявил о несправедливости предложения США по ископаемым, однако министр финансов США заверил, что Зеленский подпишет соглашение.

    На ваш взгляд
    Обмен упреками и обвинениями между Трампом и Зеленским – это:



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    21 комментарий

    Коментарии (13)
    22 февраля 2025, 01:56 • Новости дня
    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев

    Трамп: Киев должен будет компенсировать США 400&#8209;500 млрд долларов

    Трамп назвал сумму компенсации, которую должен будет заплатить Киев
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США  заявил о планах очень скоро заключить сделку с Киевом, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что США ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере разработки полезных ископаемых. По его словам, в случае отказа Украины от подписания договора она столкнется с проблемами.

    Американский лидер подчеркнул, что сделка по минералам поможет вернуть США их затраты в размере 400-500 млрд долларов. Президент отметил, что Украина заинтересована в подписании соглашения, и оно должно быть заключено в короткий срок.

    «Мы тратим нашу казну, они проливают кровь, но мы тратим казну на страну, которая очень далеко. Мы не получаем наши деньги назад, мы больше не хотим этого», – подчеркнул президент США.

    По его словам, Вашингтон и Киев очень близки к соглашению, и Украине «нравится сделка».

    Он добавил, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса, подчеркнув важность участия России в процессе.

    Владимир Зеленский заявил о продолжении работы над соглашением с США по редкоземельным металлам, выразив надежду на справедливый результат для обеих сторон.

    Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Зеленский планирует в скором времени подписать соглашение с США, касающееся редкоземельных элементов на территории Украины.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Зеленский обманул отказавшись от сделки с США по минеральным ресурсам, предложенной американской стороной, хотя изначально выразил согласие в диалоге с Белым домом.

    Напомним, США передали Украине улучшенный проект соглашения о ресурсах, выразив недовольство Киевом из-за сделки по полезным ископаемым.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Зеленский может продать ресурсы Украины ради прощения Трампа.

    Коментарии (35)
    22 февраля 2025, 18:26 • Новости дня
    WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России

    WP: Вашингтон потребовал от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России, Киев отказался

    WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ГА ООН против России
    @ Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская администрация настаивала на отзыве украинского проекта резолюции ООН с осуждением России, но Киев отказался выполнить требование Вашингтона, сообщила The Washington Post.

    По данным источников издания, Вашингтонская администрация предложила заменить украинскую резолюцию заявлением США, где осуждение России было бы смягчено. Это предложение вызвало резкую реакцию и недовольство в Киеве, который посчитал его почти пророссийским, передает ТАСС.

    Как указано в статье, украинская сторона намерена продолжить продвижение своей резолюции и представить ее на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в ближайший понедельник.

    Ранее США выступили против украинской резолюции в ООН, предложив взамен свою версию для мирного разрешения конфликта. США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН.

    В предложенной США резолюции в ООН не содержалось обвинений России в начале конфликта на Украине, а Россия внесла поправку об устранении коренных причин конфликта.

    Президент США заявил, что не видит вины России в конфликте на Украине, возлагая ответственность на Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    Коментарии (13)
    20 февраля 2025, 18:42 • Новости дня
    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН

    США впервые с начала СВО не стали соавторами антироссийского проекта резолюции ООН по Украине

    США впервые с начала СВО не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине, подготовленного к годовщине начала СВО, в то время как среди авторов числятся Британия, Франция, Германия и другие страны.

    Этот документ, подготовленный к 24 февраля, требует от России немедленного, полного и безоговорочного вывода всех вооруженных сил с территории Украины, сообщает РИА «Новости».

    В числе авторов резолюции указаны Британия, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики. Отсутствие США в списке соавторов стало заметным изменением в международной позиции по отношению к ранее согласованным действиям в рамках ООН.

    Ранее Financial Times сообщала, что США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы.

    В свою очередь министр финансов США Скотт Бессент заявил в эфире Bloomberg TV, что Вашингтон рассматривает возможность изменения антироссийских санкций в зависимости от хода переговоров.

    Коментарии (13)
    22 февраля 2025, 20:19 • Новости дня
    NYT: США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых и портов
    NYT: США потребовали от Украины половину доходов от ископаемых и портов
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Вера Басилая

    Новая версия соглашения по минералам и полезным ископаемым от США требует от Украины отдать половину доходов от добычи полезных ископаемых, портов и другой инфраструктуры без гарантий безопасности, пишет The New York Times.

    Издание со ссылкой на документ пишет, что США предъявили Украине требования о передаче половины доходов от добычи природных ископаемых и использования портов, передает РИА «Новости».

    В новой версии соглашения с более жесткими требованиями, которую Киев получил 21 февраля, предлагается закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы в соотношении два к одному: две трети от будущих поступлений от добычи со стороны Украины и треть в виде предоставленного ранее оружия со стороны США. Условия предполагают, что США не будут брать на себя обязательства по инвестициям, и выносят гарантии безопасности Украины за скобки. Теперь Белый дом требует от Киева закрепить за ним 100 процентов собственности будущего фонда, размер которого США предлагает установить на уровне 500 млрд долларов.

    Обсуждаемое соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть. Согласно информации, озвученной бывшими и нынешними украинскими чиновниками, такое требование уже фигурировало в предыдущей версии документа. Однако, украинское издание NV заявляет, что требования по доходам от портов не были включены в обсуждаемое соглашение.

    Fox News добавляет, что украинские власти включили свои предложения в документ и передали его американской стороне. При этом украинские источники отмечают, что новый проект более жесткий, чем предыдущий, который в начале февраля привез в Киев министр финансов США Скотт Бессент. Украинская сторона предложила пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования средств исключительно для инвестиций в Украину.

    Ранее Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым.

    Президент США заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

    СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

    Коментарии (35)
    20 февраля 2025, 21:46 • Новости дня
    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала «худшим кошмаром» для Европы

    The Economist: Нормализация отношений России и США стала кошмаром для Европы
    @ economist.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журнал The Economist выпустил обложку с изображением президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявив, что Европу постиг «худший кошмар».

    Британский журнал The Economist опубликовал обложку с изображением Путина и президента США, сидящих во главе стола, передает «Газета.Ru». Подпись к изображению гласит, что европейский регион столкнулся с «худшим кошмаром».

    Журнал сообщает, что недавние события стали самыми мрачными для Европы с момента падения железного занавеса, и их последствия еще не осознаны в полной мере. В материале говорится, что Украину «распродают», Россию «реабилитируют» и больше нельзя быть уверенным в поддержке Америки в случае военного конфликта в Европе.

    По оценке журнала, на фоне нормализации отношений между Россией и США американский лидер, вероятно, готов оставить Украину, обвиняя ее в конфликте. Европейские страны обеспокоены такими шагами США, которые ставят под сомнение их приверженность защите НАТО при любых обстоятельствах, пишет издание.

    По мнению авторов статьи, проблема заключается в том, что если Европа подвергнется нападению со стороны России и обратится за помощью к Америке, то в ответ на это Трамп спросит, какая ему от этого выгода.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде. Стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    Коментарии (2)
    20 февраля 2025, 18:12 • Новости дня
    Вэнс заявил об истощении арсеналов в Европе и бесполезности помощи Киеву

    Вэнс указал на превосходство России на Украине и призвал к миру

    Вэнс заявил об истощении арсеналов в Европе и бесполезности помощи Киеву
    @ Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость поиска мира на Украине из-за численного превосходства России и истощенных оружейных складов Европы, отметив, что дальнейшая западная помощь Киеву не изменит ситуацию.

    Вэнс заявил о значительном истощении европейских оружейных складов и индустриальной базы, передает РИА «Новости». По его словам, Россия обладает численным превосходством в силе и оружии на Украине, что останется неизменным вне зависимости от дальнейших западных поставок.

    В своем выступлении Вэнс подчеркнул, что президент США придерживается фактов, а не домыслов, и указал на то, что дальнейшая помощь Запада вряд ли изменит ситуацию на Украине. Критиков текущего подхода США он спросил, знают ли они о проблемах с промышленным потенциалом Европы.

    Вэнс призвал к началу мирных переговоров, подчеркивая необходимость стремления к миру в текущей обстановке.

    Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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    20 февраля 2025, 16:23 • Новости дня
    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    FT: США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7

    США выступили против названия России «агрессором» в коммюнике G7
    @ EPA/DENIS BALIBOUSE/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    США возражают против использования слова «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, что может подорвать единство группы, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, США выступают против использования формулировки «агрессор» в отношении России в новом коммюнике G7, передает РИА «Новости». Западные чиновники, на которых ссылается издание, заявляют, что подобные разногласия внутри группы могут угрожать традиционной демонстрации единства среди стран-участниц.

    Ранее FT сообщала, что европейские чиновники выразили сомнения в продолжении санкционной линии США в отношении России.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москве и Вашингтону необходимо преодолеть последствия политики администрации экс-президента США Джо Байдена для восстановления сотрудничества.

    Коментарии (9)
    20 февраля 2025, 22:22 • Новости дня
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    Лавров: Россия и США в Эр-Рияде обсудили устранение первопричин кризиса на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Эр-Рияде Россия и США акцентировали внимание на необходимости устранения первопричин кризиса на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече глав внешнеполитических ведомств на G20.

    Лавров, выступая на встрече глав внешнеполитических ведомств стран Группы двадцати, сообщил, что Россия и США на переговорах в Эр-Рияде подробно обсудили необходимость решения кризиса на Украине путем устранения его первопричин, передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что завершению конфликта препятствует бесконтрольная финансовая поддержка и накачка вооружением, осуществляемые покровителями киевского режима.

    Глава МИД России отметил, что только устранение первопричин кризиса, включая выполнение обязательств по уважению прав человека и соблюдение принципа неделимости безопасности в Европе, может привести к решению ситуации. Лавров заявил, что в Эр-Рияде состоялся подробный разговор на эту тему.

    Также на переговорах обсуждались вопросы международных отношений. По мнению Лаврова, в многополярной среде не должно быть места гегемонии, и западным странам необходимо признать новый баланс сил.

    «Западу пора принять новый баланс сил и начать выстраивать отношения с государствами мирового большинства на основе взаимного уважения», – подчеркнул Лавров.

    Обе стороны согласились, что международные отношения должны строиться на признании национальных интересов каждой страны.

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отметил историческую значимость переговоров России и США в Эр-Рияде при посредничестве Саудовской Аравии.

    Напомним, первые после начала СВО переговоры делегаций России и США состоялись в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем и почему у российской стороны более сдержанные ожидания от его итогов.

    Коментарии (5)
    21 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Кремль указал на бессмысленность спонсирования войны на Украине
    Кремль указал на бессмысленность спонсирования войны на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что дальнейшее спонсирование Киева США нецелесообразно, так как это приводит к коррупции и малоэффективно, что признано уже самим Вашингтоном.

    Песков заявил, что дальнейшее финансирование Киева Вашингтоном не имеет смысла. Он отметил, что спонсирование войны против России не только неэффективно, но и является источником коррупции, передает ТАСС.

    «Дальнейшее спонсирование этой войны мы считаем неверным. Тем более что эффективность этого спонсирования, как уже сейчас признано, весьма и весьма низкая. И скорее оно порождает действительно отвратительную коррупциогенную атмосферу», – подчеркнул Песков, отзываясь на критику в адрес властей Киева.

    Он также добавил, что это признание со стороны США, предъявляющих претензии киевским властям, свидетельствует о серьезных проблемах в управлении выделяемыми средствами. Песков напомнил, что данные средства не оправдывают ожидания и не демонстрируют значительных результатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом выразил недовольство отсутствием прозрачного отчета по использованию выделенных Украине средств. Президент США назвал украинского лидера Владимира Зеленского «комиком средней руки», который убедил Вашингтон потратить 350 млрд долларов на «войну, которую нельзя выиграть». Зеленский заявил, что с февраля 2022 года США предоставили Украине менее 100 млрд долларов военной и финансовой помощи. Белый дом, как пишут «Ведомости», возмутился тем, что большая часть денег «пропала».

    Коментарии (7)
    22 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым

    Fox News: Украина передала США новые предложения в соглашение о полезных ископаемых

    Украина внесла новые предложения в соглашение с США по полезным ископаемым
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украина предложила США обновленные условия для соглашения по полезным ископаемым, передает Fox News.

    Телеканал сообщил, что Украина передала Соединенным Штатам новые предложения по будущему соглашению о полезных ископаемых, передает

    РИА «Новости».

    По данным источника, знакомого с ходом переговоров, в настоящее время конкретные сроки для последующих шагов пока не определены.

    Источник отметил, что в случае достижения договоренности документ подпишут госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Подробностей о сути предложений и возможном содержании соглашения пока нет.

    Ранее президент США  заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по редкоземельным металлам, и в этом случае Вашингтон рассчитывает вернуть 400-500 млрд долларов.

    Сообщалось, что Соединенные Штаты передали Украине обновленный проект соглашения по добыче редкоземельных металлов.

    Кроме того, СМИ писали, что США могут отключить систему спутникового интернета Starlink на Украине, если Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о доступе к украинским полезным ископаемым.

    В офисе президента Украины подтвердили информацию западных СМИ о том, что Владимир Зеленский не готов подписать соглашение с Соединенными Штатами о минеральных ресурсах.

    Коментарии (3)
    20 февраля 2025, 17:02 • Новости дня
    Белый дом заявил о совпадении интересов России и США по Украине

    Уолтц: Интересы Москвы и Вашингтона совпали в стремлении к миру на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента США Майк Уолтц заявил, что интересы России и США в вопросе мирного урегулирования на Украине совпадают.

    Уолтц в эфире телеканала Fox News заявил о совпадении интересов России и Соединенных Штатов в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС. По словам Уолтца, обе страны заинтересованы в прекращении конфликта, несмотря на существующие разногласия между Москвой и Киевом.

    «Я думаю, что наши интересы совпадают в том, чтобы остановить войну. Конечно, [у РФ] с украинцами все еще существуют разногласия, поэтому нам нужно сблизить обе стороны», – сказал Уолтц.

    Помощник президента США также подчеркнул значимость исторического телефонного разговора между российским и американским президентами, и мер по укреплению доверия после освобождения Марка Фогеля.

    Ранее Уолтц заявил, что все стороны конфликта должны поддерживать стремление США к урегулированию ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.

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    21 февраля 2025, 09:40 • Новости дня
    Вэнс велел Зеленскому благодарить США

    Вэнс заявил, что Зеленский и Украина обязаны существованием щедрости США

    Вэнс велел Зеленскому благодарить США
    @ Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Владимир Зеленский обязаны существованием щедрости США, он призвал их выразить благодарность вместо критики.

    По его словам, Зеленский и его страна обязаны своим существованием щедрости Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».

    Вэнс отметил, что американская помощь была ключевой для Украины и Зеленского: «Так что пусть скажет спасибо».

    Он добавил, что если Зеленский не согласен с мнением Белого дома, то ему лучше обсудить это лично, вместо того чтобы критиковать его в СМИ Европы.

    Вэнс также подчеркнул, что подобные действия Зеленского являются оскорбительными и «глупыми» по отношению к США и их народу.

    Ранее Вэнс подчеркнул необходимость поиска мира на Украине из-за численного превосходства России и истощенных оружейных складов Европы, отметив, что дальнейшая западная помощь Киеву не изменит ситуацию.

    Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Напомним, президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

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