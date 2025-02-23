Перезахоронение Неизвестного Солдата со всеми возможными воинскими почестями стало событием общенационального масштаба. 3 декабря 1967 года гроб на артиллерийском лафете доставили в Москву. По всей улице Горького стояли сотни тысяч москвичей. Многие плакали. Старики крестились. На Манежной площади гроб сняли с лафета…4 комментария
Песков назвал общение Путина и Трампа «многообещающим»
Диалог между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом оценивается как многообещающий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков подчеркнул, что для Москвы критически важно, чтобы ничто не помешало реализации политической воли лидеров обеих стран, передает ТАСС.
Особое внимание Кремль уделяет договоренностям Путина и американского лидера о начале процесса урегулирования ситуации на Украине. Песков отметил, что необходимо анализировать происходящее, чтобы понять перспективы выхода на траекторию мирных переговоров. Он также указал на важность понимания целесообразности и возможностей таких переговоров.
Песков напомнил, что президенты в телефонном разговоре договорились запустить переговоры по Украине. На встрече в Эр-Рияде обсуждалась та же тема между делегациями. «Для нас важно, чтобы ничто не помешало нам реализовать эту политическую волю двух глав государств выйти на процесс мирного регулирования», – подчеркнул он.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил об отсутствии подготовки к встрече между представителями России и США, которая якобы должна была состояться 25 февраля в Эр-Рияде.
Напомним, Песков сообщил, что Россия и США немедленно начинают подготовку встречи президентов, переговоры могут состояться до конца февраля. Путин заявил, что с удовольствием встретится с президентом США, но встреча должна быть тщательно подготовлена.