Названо место проведения учений «Запад-2025»

Названо место проведения учений России и Белоруссии «Запад-2025»

Tекст: Евгения Караваева

Основные мероприятия совместных учений «Запад-2025» состоятся в центральной части Белоруссии, рядом с городом Борисовом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра обороны Виктора Хренина. Он уточнил, что подготовка идет строго по ранее согласованным указаниям, а главные действия развернутся на базовых военных полигонах Вооруженных сил республики.

По информации агентства «Белта», в стратегических маневрах также задействуют два укрепрайона на Гродненском направлении. Хренин пояснил, что из пяти укрепрайонов четыре уже готовы и активно используются во время боевой подготовки. Из них два планируется использовать для тренировок во время самого учения.

Министр уточнил, что в рамках «Запад-2025» на волковысском и сморгонском направлениях в Гродненской области небольшие подразделения выполнят практические задачи по отражению вероятного противника. Подготовка к учениям продолжается и включает наращивание укрепленных районов по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на учениях «Запад-2025» решили отработать отражение ударов с воздуха. В Минске заявили об агрессивных действиях НАТО накануне учений. Белоруссия подтвердила отработку сценариев применения ядерного оружия в ходе этих маневров.