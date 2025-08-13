  • Новость часаЗвонки через Telegram и WhatsApp в России станут менее стабильными
    Как «восстановление прав жертв репрессий» подтолкнуло распад СССР
    Минцифры: Ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp снизят число мошенничеств
    СВР сообщила о планах Еврокомиссии сменить власть в Венгрии
    Трамп в гневе на фейковые новости вспомнил Ленинград
    МИД озвучил позицию России по обмену территориями на переговорах с США
    Российские войска освободили Суворово и Никаноровку в ДНР
    Рар: Европа попытается сорвать поездку Трампа на Аляску
    Прокурор потребовал восемь лет колонии и штраф 99 млн рублей блогеру Варламову
    Киев объявил эвакуацию еще в 14 населенных пунктах ДНР
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Против ИИ у людей оружия нет

    Те, кто разучились смотреть глубоко – в руины бывшего свободного интернета – читают фантазии ИИ про историю, про экономику, про что угодно, и несут это дальше – своим читателям. Так Сеть окончательно превращается в помойку.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Украина не готова к послевоенной реальности

    Страна, вышедшая на Майдан под лозунгами «европейского выбора», рискует превратиться в вечного иждивенца Европы, похоронив под весом своих проблем и саму Европу.

    13 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Разговор непобедимых на краю мира, или Зачем нужны саммиты

    Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.

    0 комментариев
    13 августа 2025, 16:15 • Новости дня

    Названо место проведения учений «Запад-2025»

    Названо место проведения учений России и Белоруссии «Запад-2025»

    Tекст: Евгения Караваева

    Военные маневры «Запад-2025» развернутся на полигонах под Борисовом, где запланированы ключевые действия российских и белорусских войск.

    Основные мероприятия совместных учений «Запад-2025» состоятся в центральной части Белоруссии, рядом с городом Борисовом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление министра обороны Виктора Хренина. Он уточнил, что подготовка идет строго по ранее согласованным указаниям, а главные действия развернутся на базовых военных полигонах Вооруженных сил республики.

    По информации агентства «Белта», в стратегических маневрах также задействуют два укрепрайона на Гродненском направлении. Хренин пояснил, что из пяти укрепрайонов четыре уже готовы и активно используются во время боевой подготовки. Из них два планируется использовать для тренировок во время самого учения.

    Министр уточнил, что в рамках «Запад-2025» на волковысском и сморгонском направлениях в Гродненской области небольшие подразделения выполнят практические задачи по отражению вероятного противника. Подготовка к учениям продолжается и включает наращивание укрепленных районов по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на учениях «Запад-2025» решили отработать отражение ударов с воздуха. В Минске заявили об агрессивных действиях НАТО накануне учений. Белоруссия подтвердила отработку сценариев применения ядерного оружия в ходе этих маневров.

    12 августа 2025, 23:03 • Новости дня
    Путин обратился к участникам форума молодых журналистов в Калининграде

    Путин направил приветствие участникам форума «ШУМ» платформы «Росмолодежь.События»

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин пожелал участникам Всероссийского молодежного форума «ШУМ» успехов, подчеркнув значимость их вклада в освещение жизни страны.

    Президент России Владимир Путин направил приветственное обращение участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «ШУМ», проходящего в Калининградской области, передает ТАСС.

    Форум собрал молодых журналистов, создателей просветительского контента и студентов профильных вузов со всей страны. Путин выразил уверенность, что дискуссии и встречи с ведущими экспертами помогут участникам получить поддержку единомышленников и реализовать свои проекты.

    В приветствии президент отметил: «Именно от вас, участников форума, работающих в СМИ, вашей компетентности, ответственной гражданской позиции, грамотного владения современными коммуникационными технологиями во многом зависит объективное освещение жизни нашей страны, ее истории и нынешних достижений и в целом правдивый образ России в мире».

    Путин также подчеркнул важность деятельности молодых журналистов для консолидации многонационального народа и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Он пожелал участникам форума плодотворного общения и ярких впечатлений.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 20:27 • Новости дня
    Орбан заявил о поражении Украины и победе России

    Орбан назвал Украину проигравшей и потерявшей контроль над будущим

    Орбан заявил о поражении Украины и победе России
    @ Marton Monus/dpa/GLobal Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина утратила возможность самостоятельно определять свою судьбу из-за поражения в конфликте с Россией.

    Виктор Орбан заявил, что Украина проиграла России, а ее дальнейшую судьбу будут решать другие страны, передает ТАСС. Выступая на YouTube-канале Patriota, Орбан подчеркнул, что Украина поставила под угрозу собственную государственность и нарушила баланс сил в Европе, стремясь вступить в НАТО и Евросоюз.

    «Украина проиграла, а Россия выиграла эту войну. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует», – заявил Орбан. Премьер добавил, что Киев не капитулировал только благодаря европейской военной и финансовой поддержке.

    Орбан отметил, что многие европейские лидеры питают иллюзии о возможности изменения режима в Москве через упорство Украины, однако он не разделяет эту точку зрения. Он считает, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией по аналогии с Соединенными Штатами. По мнению премьера, Европа оказалась вне процесса урегулирования украинского кризиса, которым сейчас занимаются Россия и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан призвал провести саммит ведущих стран Европы с Россией. Премьер отказался подписывать заявление лидеров ЕС по Украине. Он назвал Евросоюз жалким в стремлении ставить условия России и США.

    Комментарии (17)
    12 августа 2025, 19:09 • Видео
    Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

    Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС

    Губернатор Балицкий: ВСУ обстреляли территорию возле Запорожской АЭС

    Украинские войска подожгли траву вокруг ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Войска Украины нанесли удар по территории около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), в результате чего произошло возгорание сухой травы и растительности.

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об инциденте в своем Telegram-канале.

    «Противник осуществил попытку обстрела территории вблизи Запорожской АЭС. В результате произошло возгорание сухой растительности, что вызвало задымление вокруг станции. На месте работают сотрудники МЧС, ведется ликвидация очагов возгорания», – написал он.

    Ранее на ЗАЭС заявили о критической ситуации из-за обстрелов ВСУ.

    На прошлой неделе в результате артиллерийского удара по территории ЗАЭС были повреждены окна в зданиях. Директор ЗАЭС заявил о намерении уведомить МАГАТЭ об ударе ВСУ.

    Комментарии (10)
    13 августа 2025, 06:19 • Новости дня
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    Стало известно о структуре будущей ПРО США «Золотой купол»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская противоракетная система «Золотой купол» получит спутниковый и наземные уровни, включая ракетные поля в разных штатах и лазерные комплексы, сообщило агентство Reuters.

    Американская противоракетная система «Золотой купол», о которой ранее объявил Дональд Трамп, будет включать четыре уровня защиты: один спутниковый и три наземных, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. В космосе разместят датчики и наведение для раннего предупреждения о запусках и отслеживания вражеских ракет, а также для координации противоракетной обороны. Три наземных уровня предполагают размещение ракет-перехватчиков, сеть радаров и, вероятно, использование лазерных технологий.

    Проект предусматривает развертывание на основной территории США, в Аляске и на Гавайях одиннадцати батарей малого радиуса действия. Кроме того, планируется создание на Среднем Западе нового ракетного поля для перспективных перехватчиков, которые разрабатывает Lockheed Martin. Ожидается, что система будет полностью развернута к 2028 году.

    Однако, как отмечает агентство, по ряду ключевых параметров – количеству пусковых установок, перехватчиков, наземных станций и ракетных баз – сохраняется неопределенность. По словам Трампа, Соединённые Штаты готовы выделить на проект около 175 млрд долларов, а завершить его строительство планируется менее чем за три года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Трамп начал искать замену компании Маска в проекте ПРО «Золотой купол». В США допустили заключение сделки с Канадой по присоединению к «Золотому куполу».

    Комментарии (18)
    12 августа 2025, 18:52 • Новости дня
    В Белоруссии создали антидроновый комплекс

    В Белоруссии разработали сканер для пассивного мониторинга БПЛА

    Tекст: Евгения Караваева

    Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии объявил о создании технологии, позволяющей выявлять угрозу от беспилотников даже в режиме «радиомолчания».

    Речь идет о разработке программно-аппаратного комплекса АЛС «Сканер», передает РИА «Новости». Новый комплекс обеспечивает пассивный мониторинг воздушного пространства и способен выявлять потенциальные угрозы для объектов инфраструктуры со стороны низколетящих БПЛА, включая аппараты, находящиеся в режиме «радиомолчания».

    В комитете подчеркнули, что «Сканер» предназначен для раннего обнаружения беспилотников, прогнозирования их траектории, пространственного положения и параметров полета.

    Технология функционирует за счет пассивного акустического обнаружения с использованием датчиков, фиксирующих звуковые волны от винтов и двигателей внутреннего сгорания БПЛА. Специальное программное обеспечение обрабатывает данные, рассчитывает параметры полета и прогнозирует дальнейшее движение беспилотника.

    Среди особенностей комплекса выделяются круглосуточная работа, пригодность для эксплуатации в сложных погодных условиях, автономность, дальность обнаружения до 1 тыс. метров, а также высокая точность прогнозирования параметров БПЛА и защищенная передача данных по волоконно-оптическим линиям или защищенным радиоканалам. «Сканер» может использоваться как самостоятельно, так и в составе комплексных систем безопасности.

    Ранее Ростех впервые показал антидроновый комплекс «Радон-О» и представил невидимый локатор для поиска дронов на оптоволокне.

    Комментарии (6)
    12 августа 2025, 20:10 • Новости дня
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    Путин поблагодарил военных КНДР за героизм при освобождении Курской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время телефонного разговора с северокорейским лидером Ким Чен Ыном президент России Владимир Путин отметил мужество армии КНДР при освобождении Курской области и поздравил его с национальным праздником.

    Путин поздравил Ким Чен Ына с приближающейся 80-й годовщиной освобождения Кореи от японского господства, сообщает Telegram-канал Кремля. Лидер КНДР в ответ отметил, что в стране считают этот праздник общим с Россией и помнят роль Красной армии. Обе стороны подтвердили намерение укреплять сотрудничество и дружбу на основе подписанного в июне 2024 года стратегического партнерства.

    Путин высоко оценил проявленные армией КНДР мужество и героизм при поддержке России в освобождении Курской области от киевских формирований.

    В ходе разговора Путин также проинформировал Ким Чен Ына о предстоящих переговорах с Дональдом Трампом. Лидеры договорились о дальнейшем личном контакте.

    В июле Ким Чен Ын через Лаврова передал Путину «теплый привет».

    Комментарии (4)
    13 августа 2025, 05:31 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте недовольства в армии Украины

    WSJ: В украинской армии усилилось недовольство из-за командования

    Tекст: Денис Тельманов

    В рядах украинской армии наблюдается усиление недовольства из-за повторяющихся приказов генералов, влекущих значительные потери среди солдат.

    Рост недовольства среди украинских военных связан с возвращением к жесткому централизованному командованию, сообщает газета The Wall Street Journal. По данным газеты, военные выражают недовольство приказами, которые не дают проявлять инициативу и приводят к излишним жертвам.

    Офицеры отмечают, что генералы требуют повторных лобовых атак с низкой вероятностью успеха, а обращения подразделений с просьбой об отступлении игнорируются.

    Издание приводит пример капитана ВСУ, который публично через соцсеть Facebook (запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской Meta) раскритиковал командование после тяжелых потерь батальона. По его словам, в армии «царит страх перед генералами». В ответ на это заявление военное руководство обвинило его в нарушении дисциплины.

    Такой стиль руководства, по оценке WSJ, приводит к нехватке личного состава, особенно в пехотных подразделениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в украинской армии отмечен рост недовольства вручением наград тыловым и штабным сотрудникам вместо участников боевых действий.

    Кадры силовой мобилизации на Украине свидетельствуют, что многие жители страны воспринимают призыв в армию как смертный приговор.

    На Украине проходят массовые акции протеста против отмены независимости Национального антикоррупционного бюро.

    Комментарии (2)
    12 августа 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин заявил об устойчивости федерального бюджета России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с федеральным бюджетом России остается стабильной, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Что касается федерального бюджета, то ситуация здесь устойчивая», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал учитывать обстановку на мировых рынках при составлении бюджета. Также он спрогнозировал снижение инфляции к концу года.

    Комментарии (9)
    12 августа 2025, 17:38 • Новости дня
    Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года

    Путин спрогнозировал снижение инфляции до 6-7% к концу года

    Путин спрогнозировал снижение инфляции к концу года
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инфляция в России снизилась до 8,8% к концу июля, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    По словам президента, в марте этот показатель находился на уровне 10,3%, а к концу июня уже составлял 9,4%, передает ТАСС.

    «Важное достижение заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня – уже 9,4%, а по итогам июля уже было 8,8%», – отметил Путин.

    Президент также заявил, что к концу года динамика потребительских цен может достичь 6-7%. Путин подчеркнул, что этот показатель окажется ниже предыдущих прогнозов.

    Напомним, Банк России опубликовал среднесрочный прогноз, согласно которому годовая инфляция на конец третьего квартала 2025 года может составить 8,5%.

    Ранее Путин назвал высокую инфляцию одной из главных проблем экономики страны.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 21:30 • Новости дня
    Белый дом не исключил визит Трампа в Россию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила вероятность визита президента США Дональда Трампа в Россию.

    Комментируя на брифинге заявление Трампа о его намерении поехать в Россию, Ливитт заявила, что, возможно, «есть планы в будущем посетить Россию», передает ТАСС.

    Ранее Трамп оговорился о своем визите в Россию.

    Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили настрой на успешное проведение предстоящего российско-американского саммита.

    Во вторник Белый дом сообщил, что двусторонний саммит президентов России и США состоится в пятницу в Анкоридже на Аляске.

    Комментарии (2)
    13 августа 2025, 06:34 • Новости дня
    Китайские военные вытеснили эсминец США из спорных вод

    Военные КНР вытеснили американский эсминец USS Higgins из района рифа Скарборо

    Tекст: Денис Тельманов

    Инцидент с участием американского эсминца произошел у спорного китайского рифа Хуанъянь, куда корабль вошел без разрешения Пекина.

    Китайские военные вытеснили американский эсминец USS Higgins из акватории спорного рифа Хуанъянь, передает РИА «Новости». Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая заявила, что корабль США незаконно пересек территориальные воды КНР, не получив соответствующего разрешения властей.

    В сообщении отмечается, что китайские военные отслеживали передвижение эсминца, осуществляли наблюдение, предупреждение и вытеснение судна в соответствии с законодательством КНР. Представители командования подчеркнули, что такие действия США подрывают суверенитет и безопасность страны, а также нарушают международное право и стабильность в Южно-Китайском море.

    Пекин регулярно выражает протесты в адрес Вашингтона из-за прохода военных кораблей вблизи спорных островов, считая это провокацией. США, в свою очередь, утверждают, что действуют в рамках международного права, и продолжают направлять военные суда в регион.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Соединенных Штатов объявило о начале переговоров с Островами Кука по освоению минеральных ресурсов морского дна в южной части Тихого океана. Пекин выразил решительное недовольство публикацией японской «Белой книги по обороне», где, по мнению Китая, преувеличивается угроза со стороны КНР. Военнослужащие Китая пресекли попытку филиппинского военного судна остаться у спорного рифа Скарборо и потребовали покинуть территориальные воды КНР.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 18:10 • Новости дня
    Путин сообщил о росте скрытой и официальной безработицы в России
    Путин сообщил о росте скрытой и официальной безработицы в России
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о росте числа скрытой и официальной безработицы в стране.

    Он отметил, что увеличивается количество работников, находящихся в простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения, передает ТАСС.

    «Наблюдается некоторый рост численности скрытой безработицы, то есть работников в так называемом простое, занятых на неполный рабочий день или находящихся под риском увольнения», – заявил Путин на совещании по экономическим вопросам. По его словам, в начале года численность таких работников составляла порядка 98 тыс. человек, на конец июня – 153 тысячи, а к 8 августа – 199 тыс. человек.

    Путин также рассказал, что выросла численность зарегистрированных безработных. В начале года она составляла примерно 274 тыс. человек, к концу июня – 291 тысячу, а в начале августа – 300 тыс. человек. При этом президент подчеркнул, что уровень безработицы по-прежнему остается на исторически минимальном уровне.

    В декабре Путин заявил о фактическом отсутствии безработицы в России.

    Комментарии (10067)
    13 августа 2025, 02:58 • Новости дня
    Секретная служба США выразила намерение охранять Путина на Аляске

    ТАСС: Путина в Анкоридже намерены сопровождать агенты Секретной службы США

    Tекст: Денис Тельманов

    В рамках визита Владимира Путина в Анкоридж его безопасность обеспечит не только российская, но и американская сторона, включая Секретную службу.

    Бывший сотрудник Секретной службы США Роберт Макдоналд подтвердил, что во время визита президента России Владимира Путина на Аляску его будут охранять не только представители личной охраны, прибывшей из России, но и агенты американской Секретной службы, сообщает ТАСС.

    Макдоналд подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в полной безопасности мировых лидеров во время подобных визитов.

    «Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь. Как и российские органы власти не хотели бы, чтобы с президентом Трампом что-то произошло, если бы он находился в России», – отметил он.

    По словам Макдоналда, политические разногласия не влияют на работу служб охраны высших должностных лиц.

    Макдоналд рассказал, что у него был исключительно позитивный опыт взаимодействия с коллегами из других стран, в том числе России. Он лично участвовал в организации охраны Джорджа Буша – младшего во время его визита в Петербург, где тесно сотрудничал с российскими спецслужбами.

    Бывший агент выразил уверенность, что профессиональные отношения между компетентными органами позволяют абстрагироваться от политических обстоятельств ради безопасности руководителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переговоры президентов России и США должны пройти на военном объекте в Анкоридже из-за отсутствия альтернативных площадок в туристический сезон.

    Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что оба президента способны серьезно повлиять на урегулирование ситуации на Украине, отмечая высокий интерес к встрече.

    Американские СМИ назвали сразу несколько потенциальных площадок для переговоров, включая аэропорт, военную базу и отели.

    Комментарии (0)
    12 августа 2025, 18:36 • Новости дня
    МИД: Зеленский продолжает отказываться от пленных украинцев

    МИД: Зеленский продолжает отказываться забрать пленных солдат ВСУ

    Tекст: Евгения Караваева

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что президент Украины Владимир Зеленский не забирает пленных украинских граждан, несмотря на опубликованный список из тысячи человек.

    Киев по-прежнему отказывается забирать тысячу украинских военнопленных, чьи фамилии были опубликованы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Вы в курсе, что Зеленский по-прежнему отказывается забирать пленных граждан Украины? Помните, как они кричали, что им нужны якобы украденные Россией украинские дети, имена которых никто никогда нигде не публиковал? А вот тысяча настоящих, не вымышленных граждан Украины, которые просят забрать их домой, Банковой не нужны», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Среди тысячи пленных, которых Киев вычеркнул из списков на обмен, нет ни одного офицера, большинство из них – солдаты и матросы, сообщил ранее источник в военно-дипломатических кругах.

    Комментарии (0)
    13 августа 2025, 09:35 • Новости дня
    В Китае заявили о влиянии «Буревестника» на ядерный баланс

    В Китае заявили о влиянии крылатой ракеты «Буревестник» на ядерный баланс

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой считается первой в мире разработкой такого класса и может повлиять на стратегический баланс ядерных сил, заявил китайский эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин в комментарии газете Global Times, комментируя появившиеся в СМИ предположения о якобы проводимых испытаниях ракеты.

    Сун Чжунпин заявил, что российская крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» способна изменить структуру глобальной стратегической ядерной мощи, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что традиционно ядерными боеголовками оснащаются баллистические ракеты или крылатые ракеты с химическими двигателями, однако Россия стала первой страной, разрабатывающей крылатую ракету, использующую ядерную энергию.

    По словам эксперта, применение ядерного топлива в подобных разработках связано с техническими сложностями, что требует дополнительных испытаний для устранения выявленных проблем. Появившаяся в СМИ информация о возможных испытаниях ракеты свидетельствует о работе над совершенствованием этих технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет. СБУ и польская разведка решили помешать размещению комплекса «Орешник» в Белоруссии. МИД России заявил о наличии у страны солидного арсенала ракет средней и меньшей дальности.

    Комментарии (0)
    Вучич отказался участвовать в следующих президентских выборах
    Названо место проведения учений «Запад-2025»
    Карапетян пообещал создать политическое движение в Армении
    Турецкая авиакомпания AJet запретила использование пауэрбанков на борту
    Названы поддержавшие Нобелевскую номинацию Трампа мировые лидеры
    WSJ: В Кремниевой долине занялись созданием генетической «суперкасты» детей
    Депутаты предложили разрешить узнавать кредитную историю будущего супруга

