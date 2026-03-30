Российский зенитчик: ВСУ тренируют дроноводов на гражданских целях
Новобранцы-операторы украинских дронов отрабатывают навыки атаками по гражданским объектам, включая котельные, подстанции и автомобили, заявил командир отделения 23-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Крава.
«Наберут молодых специалистов, операторов БПЛА, и они тренируются. Поразить гражданскую цель, опыта набраться», – цитирует зенитчика ТАСС.
Крава пояснил, что такие атаки используются не только для обучения дроноводов, но и для давления на местных жителей. По его словам, удары наносятся как по статичным объектам, среди которых котельные и электрические подстанции, так и по мобильным целям, в частности по гражданским автомобилям.
Ранее командир 7-й мотострелковой роты Геннадий Дорошев сообщал, что боевики ВСУ наносили удары FPV-дронами по мирным жителям Красноармейска и добивали уже погибших для устрашения.