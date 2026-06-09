Медведев заявил о важной роли бизнеса в адаптации ветеранов СВО

Tекст: Вера Басилая

Медведев выступил на форуме партии «Единая Россия» в Москве, где подчеркнул значимость коммерческого сектора в поддержке бывших военнослужащих, передает РИА «Новости».

«Бизнес должен играть и будет играть, уверен, и более заметную роль в адаптации к мирной жизни наших военнослужащих, которые вернулись с фронта», – заявил председатель партии.

Для достижения этих целей совместно с профильными корпорациями и объединениями запускается пилотный образовательный проект «Свой бизнес». Инициатива направлена на обучение участников спецоперации основам предпринимательства.

Кроме того, Медведев назвал стратегически важным вопросом всестороннюю поддержку самих коммерсантов. По его словам, малый и средний бизнес сейчас формирует не менее пятой части российской экономики.

Развитие этой сферы стало возможным благодаря грамотным управленческим решениям, принятым при участии правящей партии, заключил политик.

Весной прошлого года партия «Единая Россия» и Корпорация МСП заключили соглашение об обучении ветеранов спецоперации навыкам предпринимательства.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев анонсировал расширение пилотной программы «СВОй бизнес» на 33 региона страны.

В мае текущего года Дмитрий Медведев отметил важность дальнейшего совершенствования юридической базы для помощи бойцам.