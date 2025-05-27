Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?0 комментариев
Боец СВО назвал проект «СВОй бизнес» новой жизнью
Ветеран спецоперации Кирилл Пермяков заявил, что проект «СВОй бизнес» открывает новые перспективы для участников боевых действий и их семей.
Проект «СВОй бизнес» был создан специально для бойцов, прошедших через спецоперацию, и их семей. Пермяков подчеркнул, что участники получают возможность не только освоить теорию предпринимательства, но и узнать о бизнес-планах и финансовых моделях, говорится в Telegram-канале «Единой России».
Ветеран сообщил, что сам прошел обучение в рамках инициативы и уже приступил к практическим действиям. По словам Пермякова, бойцы, вернувшиеся с линии фронта, обладают качествами, которые необходимы в бизнесе: целеустремленностью, дисциплиной и способностью доводить дело до конца.
Пермяков выразил уверенность в необходимости распространения этого проекта по всей стране, чтобы как можно больше участников спецоперации смогли начать собственное дело.
Программа «СВОй бизнес» будет расширяться на новые регионы. Пилотный этап инициативы осуществлялся в пяти регионах, а теперь к ней присоединятся еще 33 субъекта России, заявил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев на мероприятии партпроекта «Предпринимательство».
Программа предназначена для участников специальной военной операции, желающих начать собственное дело. По словам Якушева, интерес к проекту высок, и поступает все больше запросов от регионов, бизнеса и самих участников спецоперации.
Выпускники получают поддержку в открытии бизнеса и дальнейшее сопровождение. Якушев отметил: «Один из вопросов, который нужно проработать с Правительством, – принятие профессионально-образовательного стандарта по предпринимательству. Он позволил бы системно готовить специалистов в этой области».
О ключевых задачах для малого бизнеса в России рассказал президент «Опоры России» Александр Калинин. Главной целью Калинин назвал увеличение доходности малого бизнеса на 20% выше темпов роста валового продукта страны, что, по его словам, является непростой задачей.
Калинин подчеркнул необходимость расширить список ОКВЕД, как ранее поручил Минфину Президент России. Вторым важным направлением он назвал развитие промышленной ипотеки как инструмента поддержки предпринимателей.
В числе ключевых приоритетов также обозначено обеление бизнеса: «Нужно создать такие условия, чтобы в легальном поле было работать выгоднее, чем в нелегальном», – заявил Калинин. Он предложил распространить эксперимент с нулевым НДС на охранные предприятия и клининговый сектор.