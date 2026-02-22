Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова

Tекст: Катерина Туманова

«К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС

Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.

Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.

«Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.

В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь к дальнейшему продвижению.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, командир ВСУ пригрозил смертью отступившим военным в Запорожье. Российские войска за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов. Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье.