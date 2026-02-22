Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Военный эксперт рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова
Марочко рассказал о подготовке ВС России к наступлению у Орехова
Российские военнослужащие готовят плацдармы для наступления на Орехов Запорожской области, где командование ВСУ пытается стабилизировать фронт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«К ореховскому участку нужно приписывать те события, которые развиваются в районе Гуляйполя, поскольку здесь напрямую коррелируют успехи наших войск с оперативно-тактической обстановкой в Орехове», – рассказал он ТАСС
Марочко отметил, что по имеющейся у него информации, на северо-востоке от Орехова российские бойцы готовят плацдармы для дальнейшего продвижения.
Кроме того, на гуляйпольском участке бойцы ВС России выровняли линию фронта на участке Терноватое – Зализничное в Запорожской области.
«Юго-восточнее Зализничного расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна. Таким образом, на участке Терноватая – юго-востоке Зализничного выровнена линия боевого соприкосновения вдоль железнодорожного полотна», – добавил он.
В этой части фронта российские силы закрепляются на новых позициях, готовясь к дальнейшему продвижению.
