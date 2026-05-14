Онищенко заявил о мутации и приспособлении хантавируса к человеку
Разновидность хантавируса Андес, спровоцировавшая вспышку заболевания на круизном судне, мутирует и постепенно адаптируется к организму человека, заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«По признакам Андеса видно, что все-таки он мутирует. Это свидетельство не какой-то катастрофы, а свидетельство того, что штаммы мутируют. Они приспосабливаются, каждый год меняют свою последовательность в определенной доле и хорошо обходят наш иммунитет», – сказал эксперт.
Он также отметил, что хантавирусы пока обладают малой вирулентностью и контагиозностью, однако уже начали передаваться от человека к человеку.
Онищенко напомнил, что во время вспышки вируса Андес в Аргентине в 2018 году летальность достигала 35%. Несмотря на это, академик заверил, что текущая ситуация на круизном судне не представляет угрозы для России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Геннадий Онищенко назвал шумиху вокруг хантавируса попыткой отвлечения внимания от проблем Европы. Зараженное круизное судно MV Hondius прибыло к берегам испанского острова Тенерифе для эвакуации пассажиров. Всемирная организация здравоохранения исключила риск глобальной пандемии из-за этой инфекции.