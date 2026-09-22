Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
При столкновении катера с берегом Волги погибли два человека
В Саратовской области прогулочный катер на полном ходу врезался в берег реки Волги, в результате инцидента погибли два человека, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении СК на транспорте.
Трагедия произошла в акватории реки Волги в Духовницком районе Саратовской области, у села Березовая Лука, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Катер столкнулся с берегом, по предварительным данным, два человека погибли.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшем смерть двух лиц.
В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что пострадавшие скончались от полученных травм еще до прибытия бригады скорой помощи.
В августе Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух человек при столкновении катера и моторной лодки на Волге.
В том же месяце МЧС предложило значительно увеличить штрафы за управление водным транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
В мае на реке Кама в Татарстане маломерное судно врезалось в пирс, погиб судоводитель.