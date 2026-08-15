Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
МЧС сообщило о планах увеличить штрафы для пьяных судоводителей
МЧС предложило поправки в КоАП о росте штрафов за нетрезвое управление судами
Чтобы снизить аварийность на водоемах, наказание за управление катерами и лодками в состоянии алкогольного опьянения планируют сделать значительно более суровым.
Министерство по чрезвычайным ситуациям намерено усилить административную ответственность за управление водным транспортом в нетрезвом виде, передает ТАСС. Соответствующий законопроект уже разработан специалистами ведомства.
«МЧС подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ (в части уточнения, а также усиления административной ответственности в области обеспечения безопасности людей на водных объектах)», в рамках которого предлагается внести изменения, в том числе в ч. 1 ст. 11.9 КоАП РФ, а именно значительно увеличить размер административного штрафа, что позволит существенно уменьшить количество судоводителей, находящихся в состоянии опьянения», – сказали в министерстве.
В Государственной инспекции по маломерным судам зарегистрировано более 46 тыс. транспортных средств. С начала года произошло 106 связанных с ними аварий, что на 27% меньше прошлогодних показателей. За этот период инспекторы вынесли 99 административных штрафов за пьяное вождение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года Госдума приняла базовый закон о безопасности на водных объектах.
В начале августа два человека погибли при столкновении маломерных судов на Волге.
В июне следователи возбудили уголовное дело после опрокидывания катера в Иркутской области.