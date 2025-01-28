Трамп научился играть по правилам именно политики, а не привычного ему среднего бизнеса. С другой стороны, где-то в недрах системы на сей раз действительно раздрай. Кто-то в итоге принял его аргументацию и сделал на него ставку. И дальше можно погрузиться в социологическую теорию раскола элит, которая не сулит Америке нечего хорошего.3 комментария
Госдума приняла закон о безопасности на водных объектах
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, регулирующий безопасность на водных объектах и надзор за маломерными судами, включая их регистрацию и освидетельствование, сообщили в МЧС России.
Проект закона «О безопасности людей на водных объектах», разработанный, принят Госдумой в третьем чтении, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Документ станет основой для обеспечения безопасности на водных объектах и прилегающих территориях.
По словам главы МЧС Александра Куренкова, новый закон разграничивает полномочия властей различного уровня в обеспечении безопасности. Федеральные органы исполнительной власти, включая МЧС, будут отвечать за безопасность на водных объектах.
В свою очередь, Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) займется надзором за маломерными судами и безопасностью на водных объектах, а также будет вести реестр маломерных судов и осуществлять их регистрацию и освидетельствование.
Особое внимание в законопроекте уделено исключению деления маломерных судов на коммерческие и некоммерческие. Все они теперь будут подлежать надзору ГИМС. Для владельцев коммерческих судов предусмотрен переходный период в пять лет для перерегистрации их судов в реестре.
Также капитаны маломерных судов после окончания срока действия дипломов должны будут сдавать экзамены в ГИМС для получения нового удостоверения, срок действия которого составит десять лет.
Законопроект будет рассмотрен Советом Федерации и при положительном решении может вступить в силу уже в этом году.
Напомним, в Черном море 15 декабря потерпели крушение танкеры, в результате чего в водоем попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. МЧС России сообщало, что со дна Черного моря в районе причала Витязево водолазами собрано свыше 1,4 тонны мазута в ходе обследования акватории.