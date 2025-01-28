Госдума приняла закон о безопасности на водных объектах

Tекст: Алексей Дегтярев

Проект закона «О безопасности людей на водных объектах», разработанный, принят Госдумой в третьем чтении, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

Документ станет основой для обеспечения безопасности на водных объектах и прилегающих территориях.

По словам главы МЧС Александра Куренкова, новый закон разграничивает полномочия властей различного уровня в обеспечении безопасности. Федеральные органы исполнительной власти, включая МЧС, будут отвечать за безопасность на водных объектах.

В свою очередь, Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) займется надзором за маломерными судами и безопасностью на водных объектах, а также будет вести реестр маломерных судов и осуществлять их регистрацию и освидетельствование.

Особое внимание в законопроекте уделено исключению деления маломерных судов на коммерческие и некоммерческие. Все они теперь будут подлежать надзору ГИМС. Для владельцев коммерческих судов предусмотрен переходный период в пять лет для перерегистрации их судов в реестре.

Также капитаны маломерных судов после окончания срока действия дипломов должны будут сдавать экзамены в ГИМС для получения нового удостоверения, срок действия которого составит десять лет.

Законопроект будет рассмотрен Советом Федерации и при положительном решении может вступить в силу уже в этом году.

Напомним, в Черном море 15 декабря потерпели крушение танкеры, в результате чего в водоем попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. МЧС России сообщало, что со дна Черного моря в районе причала Витязево водолазами собрано свыше 1,4 тонны мазута в ходе обследования акватории.