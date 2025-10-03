  • Новость часаЭстония призвала НАТО отработать применение ядерного оружия
    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»
    Минченко: Путин ужесточил позицию в отношении к Западу
    Лондон: Россия регулярно пытается глушить британские военные спутники
    В США оценили вероятность поставок «Томагавков» Украине
    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
    FT: Британия помогает Украине наносить удары вглубь России
    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»
    Нидерланды заблокировали ускоренное вступление Украины в Евросоюз
    Миллиардер Сулейманов задержан в Москве по подозрению в убийстве
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Бумеранг национализма и грезы о «Великой Финляндии»

    Финны не сошли с ума внезапно, как говорят многие – в реальности мы просто не замечали тот факт, что реваншизм все эти годы был важной частью финского самосознания.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как СВО оживляет исторические фантомы

    У британской элиты Крым явно чешется. Поэтому общественное мнение этой страны довольно просто увлечь идеей о том, что надо бы что-то сделать с Крымом, нагадить русским именно в Крыму. Тем более если есть возможность совершить преступление чужими руками: ответ-то будет дан не по Лондону, а по Киеву.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов В борьбе с подростковой преступностью поможет опыт Сингапура

    В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.

    49 комментариев
    3 октября 2025, 14:41

    Орбан заявил о движении ЕС к войне

    Орбан: ЕС движется в сторону войны

    Орбан заявил о движении ЕС к войне
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о росте угрозы для Европы, если Евросоюз продолжит двигаться в сторону войны.

    По его словам, все больше стран, в том числе Венгрия, считают, что ЕС скатывается к военному конфликту и это приведет к возвращению погибших молодых людей домой в гробах, передает ТАСС.

    Госсекретарь по международным коммуникациям Золтан Ковач опубликовал эти слова Орбана в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ковач добавил, что «угроза этого возрастает».

    Ранее Орбан, комментируя слова главы польского правительства Дональда Туска, который охарактеризовал украинский конфликт как «войну всего Запада», заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз не находятся в состоянии войны с Россией.

    Он также заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС.

    1 октября 2025, 19:38
    Венгрия назвала нового поставщика газа

    Венгрия объявила о планах закупать туркменский газ

    Венгрия назвала нового поставщика газа
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Заместитель госсекретаря Венгрии выразил надежду на скорое начало поставок туркменского газа, отметив зависимость страны от импорта энергоносителей.

    Заместитель госсекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер заявил, что его страна зависит от импорта газа из разных государств, передает ТАСС. «В сфере энергетики мы рассчитываем на Туркменистан как на надежного партнера. Венгрия зависит от импорта газа из разных стран, поэтому на Туркменистан тоже смотрим с большой надеждой и надеемся, что Туркменистан станет в ближайшем будущем поставщиком газа в Европу, точнее в Венгрию», – подчеркнул он по итогам заседания межправительственной туркмено-венгерской комиссии в Ашхабаде.

    Венгерская делегация также обсудила с туркменскими коллегами перспективы торговли природным газом, а также возможное участие в проектах по разведке и разработке углеводородов на каспийском шельфе. В будущем стороны планируют развивать совместные инициативы в сфере возобновляемых источников энергии.

    Отдельно отмечается, что Венгрия собирается принять участие в международной конференции и выставке «Нефть и газ Туркмении – 2025», которая пройдет в Ашхабаде с 22 по 24 октября. Ожидается, что там будут обсуждаться дальнейшие шаги по расширению энергетического сотрудничества между двумя странами. Следующее заседание межправительственной комиссии намечено провести в Будапеште.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, премьер-министр Виктор Орбан заявил об отсутствии альтернатив российской нефти для Венгрии.

    Комментарии (24)
    1 октября 2025, 11:10
    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС

    Politico: Ряд стран ЕС поддержали Венгрию против вступления Украины в Евросоюз

    Орбан нашел неожиданных союзников против вступления Украины в ЕС
    @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров, сообщило Politicо.

    В преддверии саммита в Копенгагене обсуждение возможного изменения правил ЕС для ускорения вступления Украины и Молдавии сталкивается с сопротивлением ряда стран, включая Францию, которые опасаются потерять право вето, сообщает Politico.

    Предложение главы Европейского совета Антониу Кошты о переходе на квалифицированное большинство при старте переговоров о вступлении в ЕС вызвало раскол среди европейских лидеров. Венгерский премьер Виктор Орбан остается главным противником расширения, однако его позицию готовы поддержать Франция, Нидерланды, Греция и ряд других стран, которые опасаются потерять право блокировать нежелательные заявки на вступление.

    Франция и Греция настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария и Хорватия также заинтересованы в возможности блокировать вступление Северной Македонии и Сербии соответственно. Источники издания подчеркивают, что в публичной риторике критика в адрес Будапешта преобладает, но на деле многие лидеры используют позицию Венгрии как прикрытие для собственных интересов.

    В то же время инициатива Кошты получила поддержку Еврокомиссии, где считают нынешнюю процедуру чрезмерно усложненной из-за необходимости единогласного голосования на десятках этапов. Финский президент Александр Стубб заявил о необходимости ускорения процесса для Украины. Однако по мнению большинства дипломатов, согласовать изменения без одобрения всех 27 членов, включая Венгрию, не представляется возможным.

    Кандидатуры Украины и Молдавии на вступление в ЕС сейчас заблокированы, так как заявки обсуждаются в связке. Если Венгрия сохранит право вето, процесс может затянуться на годы, несмотря на призывы Еврокомиссии ускорить интеграцию Украины при условии сохранения реформ.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры для ускорения подготовки к вступлению Украины и Молдавии.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о категорическом неприятии Будапештом ускоренного процесса вступления Украины в Евросоюз.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Украина не сможет добиться членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз.

    Издание Politico сообщало, что Трамп якобы убедил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз.

    Комментарии (6)
    3 октября 2025, 14:31
    Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

    Почему Иван - Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

    Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 20:24
    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией

    Орбан пообещал сбивать российские беспилотники в небе Венгрии

    Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна готова сбивать российские беспилотники, если они появятся в венгерском воздушном пространстве.

    В подкасте Harcosok Oraja Орбан подчеркнул, что такие меры будут приняты только при необходимости, передает «Московский комсомолец».

    Орбан также подверг критике позиции ряда стран Евросоюза, которые, по его мнению, преувеличивают угрозу со стороны российских БПЛА. «Мы сильнее во всех измерениях. Я никогда не понимал, почему, если мы сильнее, мы говорим, что мы слабы? Россия не может нам навредить. Россия слаба по сравнению с нами: слаба в военном плане, слаба экономически и численно слаба. Мы сильные. Мы должны вести себя как сильное сообщество», – заявил он.

    В том же подкасте Орбан сообщил, что известил президента США Дональда Трампа о победе России в конфликте на Украине и назвал этот вопрос закрытым.

    Ранее Орбан заявил о несогласии с Польшей в вопросе войны Евросоюза с Россией.

    Комментарии (20)
    2 октября 2025, 02:21
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    @ Christian Charisius/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует отказаться от поэтапного ужесточения ограничений и перейти к более суровым санкциям против России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    После неформального саммита ЕС в Дании фон дер Ляйен заявила, что пришло время «еще больше увеличить давление» на Россию, передает РИА «Новости».

    «И с этой целью мы предложили новый подход к санкциям», – сказала глава ЕК, пояснив, что вместо прежней системы санкций, которые вводились поэтапно, предлагается существенно более жесткие ограничения, особенно в сферах энергетики, финансовых услуг и торговли. «И это в 19-м пакете санкций, который обсуждается прямо сейчас», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила предложения по новым санкциям. ЕС захотел ввести ограничения на поездки всех сотрудников дипмиссий России. Евросоюз обсуждает введение ограничений для европейских компаний по вложению средств в особые экономические зоны на территории России. Еврокомиссия планирует отказаться от закупок СПГ из России к 2026 году. Стало известно о планах ЕС ввести санкции против компаний Китая, Индии и Киргизии.

    Комментарии (18)
    1 октября 2025, 17:24
    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России

    Политолог Рар назвал последствия лишения Венгрии права вето по вопросу вступления Украины в ЕС

    Эксперт: Европа готова на большие жертвы, лишь бы Украина не ушла к России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Анастасия Куликова

    Германия и северные страны Евросоюза не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал рассуждения европейских политиков о возможности обхода вето Венгрии по вопросу вступления Украины в ЕС.

    «Не возьмусь говорить о том, что Венгрию и другие страны лишат права вето ради достижения цели по вступлению Украины в ЕС. Но северные страны-участницы ведут поиски новой объединяющей идеи для закостенелой Европы. Они хотят строить будущую идентичность на «противостоянии России». Тех же, кто выступит против этой идеологии, будут шаг за шагом отстранять от власти и фондов в Брюсселе», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что внутри Евросоюза тон задают «ястребы», среди них – Польша, Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Чехия. «В руководстве ЕС давно произошел раскол. Например, Германия считает, что прекращение расширения объединения рано или поздно приведет к стратегическому ослаблению. Другие государства рассматривают увеличение числа участников не с идеологической, а с материальной точки зрения», – указал собеседник.

    По его словам, основной аргумент второго «лагеря» заключается в том, что Брюссель «не имеет средств для дальнейшего роста, поэтому нужно сосредотачиваться на достигнутом, иначе все кончится экономическим крахом Европы». «Вместе с тем, Берлин и северные страны ЕС не могут и не хотят «бросать» Украину или «отдавать» ее обратно России. Они пойдут на большие риски и жертвы, чтобы сделать ее частью Запада», – полагает Рар.

    «Сопротивление против вступления Украины в Евросоюз будет, но, опять же, сторонники Киева силой пробьют это решение», – прогнозирует политолог. Он допускает, что Киев и Западная Украина будут требовать после мирного соглашения неких гарантий безопасности. «В НАТО их не примут. Остается только членство в ЕС», – заключил Рар.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб высказался за обход принципа единогласного одобрения решений в ЕС в вопросе ускорения вступления Украины. Он выразил уверенность в способности юристов Еврокомиссии отыскать «креативные решения» для преодоления возможных препятствий, в частности вето Венгрии.

    Как сообщает Politico, руководство Евросоюза намерено начать переговоры с Киевом о членстве решением квалифицированного большинства европейских стран вместо единогласного принятия. Однако, как выяснило издание, этот план не нравится не только Будапешту, но и Франции, Нидерландам, Греции и ряду других стран. По их мнению, изменив правила, они сами лишатся возможности наложить вето на любые другие заявки на вступление.

    Так, Париж и Афины настаивают на сохранении механизма единогласия, чтобы иметь инструмент контроля по вопросу Турции и Албании. Болгария не хочет утратить права голоса при принятии Северной Македонии, а Хорватия желает заблокировать заявку Сербии. Источники Politico подчеркивают: хотя в публичной риторике критика в адрес Венгрии и преобладает, на деле многие лидеры используют позицию Будапешта как прикрытие для собственных интересов.

    Напомним, газета Financial Times сообщала, что Брюссель готовится начать техническую подготовку к приему Украины и Молдавии в объединение в обход Венгрии. Глава республики Виктор Орбан заявлял, что Киев не сможет добиться членства в ЕС с помощью «шантажа, взрывов и угроз».

    Отметим, в среду главы государств и правительств стран Евросоюза собрались в Копенгагене на неформальное заседание Европейского совета. Оно посвящено вопросам укрепления обороны объединения и усиления помощи Украине. По оценкам Орбана, Венгрию на саммите ожидает «бой в клетке» из-за позиции по украинскому вопросу.

    Политик напомнил высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьеров Польши и Швеции Дональда Туска и Ульфа Кристерссона о том, что ЕС якобы находится в состоянии войны и на Будапешт нужно усилить давление в вопросе поддержки Киева и его членства в объединении.

    «Венгерская реальность такова, что по соседству ведется не наша война. В вопросе членства Украины в ЕС нет европейского единства, и без нас это невозможно. Венгры не будут отправлять деньги на Украину», – акцентировал Орбан. В республике также заявляют, что Брюссель подготовил семилетний план бюджета, который служит интересам Украины, а не Евросоюза.

    «Там речь идет о том, как вооружить Украину вместо того, чтобы сосредоточиться на вызовах, стоящих перед ЕС, решении ситуации, связанной со снижением экономической конкурентоспособности, обеспечении энергетической безопасности и восстановлении основ европейского экономического роста», – цитирует РИА «Новости» венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто.

    Комментарии (10)
    2 октября 2025, 11:07
    Бельгия потребовала юридических гарантий всего ЕС для изъятия активов России

    Бельгия отказалась изымать активы России без юридических гарантий всех лидеров ЕС

    Бельгия потребовала юридических гарантий всего ЕС для изъятия активов России
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгия отказалась изымать активы России, потребовав подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделить финансовые риски королевства, заявил премьер страны Барт Де Вевер.

    Бельгия отказалась изымать российские активы без подписей лидеров всех стран Евросоюза под обязательством разделить финансовые риски, передает ТАСС.

    Премьер-министр королевства Барт Де Вевер пояснил, что Бельгия требует полных юридических гарантий от всех партнеров по ЕС перед принятием решения об экспроприации.

    Он подчеркнул, что сообщил своим коллегам о необходимости письменных обязательств, предусматривающих совместную ответственность за возможные финансовые последствия.

    По словам Де Вевера, Бельгия выступает против одностороннего присвоения активов, находящихся в Euroclear, так как эти средства приносят доход и поступления в бюджет страны.

    Риски для Бельгии, по его словам, связаны с вероятностью судебных исков со стороны России, которые могут привести к массовому изъятию бельгийских активов за пределами ЕС в качестве компенсации.

    Ранее премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею предоставления кредита Украине за счет российских средств.

    Президент Франции Эммануэль Макрон усомнился в законности использования замороженных российских активов для выдачи крупного кредита Киеву.

    Лидеры стран Евросоюза на встрече в Копенгагене поручили Еврокомиссии дополнительно изучить последствия идеи изъятия замороженных российских активов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ в случае хищения ее активов Евросоюзом.

    Комментарии (11)
    2 октября 2025, 21:32
    Путин назвал Евросоюз затухающим центром

    Путин: Евросоюз является мощным, но затухающим центром

    Путин назвал Евросоюз затухающим центром
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз – очень мощное объединение, с большим, огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая».

    На пленарной сессии «Валдая» Владимир Путин заявил, что Евросоюз представляет собой очень мощное объединение с огромным потенциалом, передает ТАСС.

    «Это очень мощное объединение, с большим, огромным потенциалом, это мощный цивилизационный центр, но затухающий центр. Это, мне кажется, очевидные вещи», – отметил Путин.

    «И дело даже не в том, что в локомотиве европейской экономики, в Германии, мы наблюдаем стагнацию уже не первый год, на следующий год стагнация вроде тоже намечается. И дело не в том, что французская экономика сталкивается с огромными проблемами, с дефицитом бюджета и с растущим долгом, а дело в том, что вот эти фундаментальные вещи, связанные с европейской идентичностью, исчезают», – заявил президент.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал психологическую стойкость России ее главным преимуществом в противостоянии с Европой.

    Путин также пообещал дать убедительный ответ на милитаризацию Европы.

    Комментарии (6)
    2 октября 2025, 04:26
    Стало известно о тупике на саммите Евросоюза в Копенгагене

    Politico заявила о тупике на саммите глав стран Евросоюза в Копенгагене

    Стало известно о тупике на саммите Евросоюза в Копенгагене
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Неформальный саммит глав стран Евросоюза в Копенгагене не смог решить большинство ключевых вопросов, пишет Politico.

    Как заявила Politico, встреча проходила на фоне инцидентов с дронами и самолетами в ряде европейских стран, а также в условиях роста угрозы «гибридных атак», передает РИА «Новости».

    «Давняя европейская проблема, заключающаяся в разговорах о кризисе вместо его решения, снова вернулась в среду», – заявило издание, добавив, что «саммит зашел в знакомый тупик».

    Politico отмечает, что обсуждение вопросов обороны заняло четыре часа, что оказалось вдвое больше запланированного времени. Однако, несмотря на продолжительные разговоры, по сути ключевые вопросы так и не были решены, «существенного было мало».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России после неформального саммита ЕС в Дании.

    Комментарии (2)
    2 октября 2025, 22:42
    Немецкие консерваторы заблокировали новый закон о военной службе
    Немецкие консерваторы заблокировали новый закон о военной службе
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бундестаге не состоялось обсуждение реформы армии из-за несогласия оппозиции, требующей обязательной воинской службы, а не добровольной системы.

    Фракция ХДС/ХСС заблокировала обсуждение инициированного минобороны ФРГ законопроекта об изменениях в системе военной службы, передает Bild. Первая дискуссия по документу должна была пройти 9 октября, однако консерваторы настояли на его исключении из повестки текущей сессии.

    Представители ХДС/ХСС заявили изданию: «Мы отложили его, так как законопроект недостаточным образом учитывает текущую ситуацию с безопасностью. В вопросе воинской повинности сейчас не может быть половинчатых решений».

    Социал-демократы выразили недовольство позицией коллег по коалиции. Вопрос будущего формата военной службы в стране остается одним из главных источников разногласий между партиями с начала работы нынешнего кабинета. СДПГ настаивает на добровольности службы, а ХДС/ХСС требует возобновления обязательного призыва, считая это единственным способом укомплектовать армию.

    Законопроект министра обороны Писториуса предусматривает добровольную службу по шведской модели: обязательное медицинское освидетельствование для всех выпускников школ и подача заявления мужчинами от 18 до 25 лет о готовности служить. Документ допускает возможность возвращения всеобщего призыва при необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии подготовили новый законопроект для увеличения численности бундесвера до 460 тыс. человек, предусматривающий анкетирование молодых мужчин и возможность возвращения призыва.

    Ранее Польша заявила о планах создать самую сильную армию в Европе, однако в реализации этих планов у нее есть серьезный конкурент – Германия, чей канцлер Фридрих Мерц намерен сделать страну военным лидером Евросоюза, что, по мнению экспертов, способно подорвать хрупкий баланс в Европе.

    Комментарии (3)
    3 октября 2025, 09:55
    Чеснаков: Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя
    Чеснаков: Путин предостерег Запад от попыток разозлить дремлющего медведя
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Во время выступления на форуме «Валдай» президент России Владимир Путин обозначил позицию России по отношению к Западу – это «дремлющий медведь», готовящийся к зиме, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай» предостерег западные страны от попыток «разозлить дремлющего медведя», считает политолог Алексей Чеснаков.

    В своем Telegram-канале он отметил, что многие тезисы российского лидера прозвучали впервые и позволяют более четко сформулировать позицию России по отношению к Западу, прежде всего к Европе.

    Путин подчеркнул, что Россия не стремится к прямой конфронтации с европейскими странами. Однако он предупредил: «Если Брюссель будет иметь неосторожность вывести медведя из дремоты, то последствия будут самыми печальными». В своей метафоре президент напомнил, что медведи особенно опасны, если потревожить их зимой.

    Чеснаков отметил, что этот сигнал вряд ли повлияет на основную часть европейской элиты, которая предпочитает нагнетать истерию и видеть в России угрозу.

    «Им сейчас очень нравится находиться в фокусе внимания медиа – находить различные «угрозы» и грозить в восточном направлении. Механизм нагнетания истерии запущен, его просто так не остановить», – отметил Чеснаков.

    В то же время аналитик считает, что предупреждение Путина может быть услышано теми, кто действительно принимает решения в Европе.

    «Пока все указывает на то, что Брюссель одновременно до ужаса боится (видно по панике с дронами), но при этом уже оказался в берлоге с дремлющим медведем и не знает из нее выхода. Просто пятиться назад тоже опасно», – подытожил Чеснаков.

    Путин на пленарной сессии клуба «Валдай» призвал западные страны, угрожающие России, успокоиться и изменить курс.

    Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы. Путин заявил, что любой, кто захочет бросить вызов России в военной сфере, может попробовать свои силы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в ходе пленарной сессии Валдайского клуба Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины современных конфликтов, в том числе на Украине.

    Комментарии (13)
    1 октября 2025, 05:47
    В ЕС признали неэффективность давления на Белоруссию

    Guardian: Политика максимального давления ЕС на Белоруссию не сработала

    Tекст: Антон Антонов

    В Евросоюзе обсуждают пересмотр политики давления на Белоруссию из-за ее низкой результативности и сближения Минска с Москвой, пишет Guardian со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

    По данным Guardian, в Брюсселе ведутся внутренние дискуссии о том, что агрессивная политика Евросоюза по отношению к Минску, возможно, исчерпала себя и не достигла поставленных целей, передает РИА «Новости».

    «Максимальное давление не сработало... После пяти лет изоляции мы не достигли заявленных целей. Белоруссия сблизилась с Россией», – заявил один из дипломатов ЕС. Источник отметил, что пока в ЕС не могут предложить альтернативу нынешней линии, однако вопрос о возможных изменениях обсуждается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Guardian также пишет, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог высоко оценивает представления президента Белоруссии Александра Лукашенко о президенте России Владимире Путине.

    Комментарии (3)
    3 октября 2025, 13:30
    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»

    Политолог Рар: Страны ЕС сопротивляются плану фон дер Ляйен о «стене дронов» по трем причинам

    Рар объяснил, почему страны ЕС отвергают план фон дер Ляйен о «стене дронов»
    @ GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен превышает свои полномочия. Во многих европейских столицах к ней начинают относиться с раздражением. И это стало одной из причин, почему лидеры Старого Света отвергают план по созданию «стены дронов», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее издание Politicо сообщило, что идея «стены дронов» встретила сопротивление в ЕС.

    «Большинство лидеров стран ЕС отвергают план Урсулы фон дер Ляйен о создании «стены дронов» по разумным причинам», – отметил германский политолог Александр Рар. По его словам, первая связана с фигурой председателя Еврокомиссии – во многих европейских столицах к чиновнице начинают относиться с раздражением.

    «Фон дер Ляйен делает жесткие заявления. Она возомнила себя неким фельдмаршалом Старого Света, в то время как ей не подчиняются ни НАТО, ни армии членов Евросоюза. Председатель ЕК превышает свои полномочия», – пояснил собеседник.

    Вторая причина, почему европейцы выступают против проекта, – финансовая. «Стена» будет стоить миллионы. Эти средства заложены в бюджетах стран Североатлантического альянса на милитаризацию, но не на фантасмагорию», – уточнил эксперт.

    «Наконец, в некоторых государствах ЕС нарастает возмущение тем, как Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия пытаются втянуть объединение в войну с ядерной державой – Россией. На юге Европы, в отличие от севера континента, устали от конфликта на Украине», – добавил политолог.

    В этой связи примечательна позиция Фридриха Мерца: если сначала он твердо стоял за защиту Польши и прибалтов от «российской агрессии», то теперь скорее придерживается осторожного мнения по примеру Эммануэля Макрона, заключил Рар.

    Ранее газета Politico сообщила, что идея создания «стены дронов», предложенная председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для защиты восточных границ Евросоюза от «российских беспилотников», столкнулась с критикой еще до практической реализации.

    Для Польши и стран Балтии инициатива кажется своевременным ответом на «растущую угрозу». В то же время ряд государств, более удаленных от России, выражают сомнения в осуществимости, стоимости и влиянии проекта на их национальную оборонную политику, говорится в материале.

    Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в «очень резких» выражениях раскритиковал идею финансирования «стены дронов» из фондов ЕС. Как сообщили источники Politico, немецкий политик высказал это мнение за закрытыми дверями на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Стоимость реализации проекта первоначально оценивалась в один миллиард евро.

    Страны юга Евросоюза, включая Италию и Грецию, настаивают, чтобы подобные инициативы приносили пользу всему союзу, а не только восточным рубежам. В ответ премьер-министр Финляндии Петтери Орпо напомнил о важности солидарности: «Мы проявляли солидарность в течение последних двух десятилетий – во время пандемии, в экономике, в вопросах миграции. Сейчас настало время солидарности в сфере безопасности».

    Другие участники встречи негативно отреагировали на название и концепцию. Так, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс полагает, что слово «стена» может «ввести в заблуждение». Он надеется, что проект «не будет новой линией Мажино», имея в виду оборонительные французские сооружения времен Второй мировой войны, которые Германия преодолела с минимальными потерями.

    При этом ряд стран уже выражают готовность заменить терминологию: премьер-министр Дании Метте Фредериксен предпочла говорить о «европейской сети антидроновых мер», заявив, что название ее мало волнует, если инициатива будет эффективной. Несмотря на споры, в ходе встречи в Копенгагене лидеры ЕС в целом одобрили предложения Еврокомиссии, включая проект дроновой стены, хотя детали – сроки, бюджет и точные параметры – еще предстоит согласовать.

    Напомним, идея создания «стены» стала обсуждаться в связи с участившимися в последние недели случаями нарушения воздушного пространства стран блока неопознанными БПЛА. В произошедшем ЕС бездоказательно обвиняет Россию. Одно из последних происшествий произошло вечером 2 октября в Мюнхене: аэропорт приостановил работу в связи с обнаружением беспилотников в воздушном пространстве.

    Президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес Москвы, пошутил, что больше не будет посылать дроны «ни во Францию, ни в Данию, ни в Копенгаген». Говоря серьезно, он подчеркнул, что у российской армии нет целей для ударов БПЛА в Европе.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 14:35
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на неформальном саммите ЕС в Копенгагене выступил против вступления Украины в Европейский союз.

    По мнению Орбана, принятие Украины в ЕС не только приведет к перераспределению финансовых ресурсов сообщества, но и создаст угрозу возникновения конфликта на территории Евросоюза, передает ТАСС.

    «Никакого членства [Украины в ЕС]. Потому что членство в первую очередь будет означать, что война придет в Европейский союз. Во-вторых, деньги из ЕС пойдут на Украину», – сказал он.

    Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

    Ранее Венгрия заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в ЕС.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 19:07
    В Госдуме объяснили заявления Орбана о превосходстве ЕС над Россией

    Депутат Колесник: Орбан вынужден оправдываться за сотрудничество с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    К словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о превосходстве Европейского союза над Россией следует относиться скептически, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Он указал, что Орбан такими заявлениями пытается оправдаться за свою позицию, учитывая невозможность отказа Венгрии от российских энергоносителей, передает «Лента.Ру».

    «Это мечты ЕС – это раз. А во-вторых, Орбану сейчас как-то надо оправдаться за свою позицию – он не может отказаться от российских энергоносителей. Вот, он так пытается изобразить из себя серьезного деятеля Евросоюза. Ему надо показать Россию слабой страной, что мы так волнуемся, а поэтому надо, чтобы российская нефть снабжала Венгрию и Словакию», – сказал Колесник.

    Депутат подчеркнул, что России не стоит волноваться по поводу подобных заявлений. Колесник добавил, что «весь этот Евросоюз можно стереть с лица земли, если вдруг будет угроза Российской Федерации реальная».

    Ранее Орбан заявил о силе ЕС и пообещал сбивать российские беспилотники над Венгрией

    Комментарии (0)
    3 октября 2025, 12:22
    Орбан: Венгрия не хочет разделить судьбу Украины
    Орбан: Венгрия не хочет разделить судьбу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Народ Венгрии не хочет умирать за интересы Киева, страна не хочет разделить судьбу Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «Мы не хотим разделить их судьбу. <…> Если мы примем Украину [в ЕС], мы окажемся в состоянии войны с Россией. Мы не хотим умирать за Украину», – передает ТАСС слова Орбана, которые опубликовал госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Орбан отметил, что главным приоритетом правительства Венгрии остается защита жизней и интересов своих граждан.

    Ранее Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС.

    Комментарии (0)
    Франция отпустила задержанный танкер Boracay с экипажем
    Орбан: Венгры не хотят умирать за Украину
    Тбилиси запретил Евросоюзу готовить террористов в Грузии
    Неопознанные дроны нарушили работу аэропорта Мюнхена
    Додик спрогнозировал очередь из европейских лидеров у Кремля
    Церковь Англии впервые возглавила женщина
    «Садовая лопатка» заменила «Большую глину» у ГЭС-2 в Москве

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно?

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН.

    Как инвалидам СВО бесплатно улучшают жилье

    «В квартире должны быть место для хранения инвалидной коляски, широкие коридоры и межкомнатные двери, зоны для подхода и разворота у кровати, шкафов, рабочих поверхностей в кухне, в санузле и многое другое». О том, как государство бесплатно адаптирует жилье для ветеранов, получивших тяжелые ранения в ходе спецоперации, газете ВЗГЛЯД рассказал зампредседателя Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров.

    Европейской «стене дронов» предрекли судьбу «стены Яценюка»

    Напуганная беспилотниками Европа начинает переходить от слов к делу. Урсула фон дер Ляйен выдвинула инициативу «стены дронов», призванную повысить защиту ЕС от БПЛА. Однако многие лидеры Старого Света стали сопротивляться этому начинанию. Как отмечают эксперты, проект «стены дронов» может посоревноваться в коррумпированности с печально известной «стеной Яценюка». Удастся ли фон дер Ляйен реализовать свои амбиции?

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Почему Иван – Грозный? Что нужно, чтобы стать царем

      Европейское средневековое общество было построено строго иерархически, что фиксировалось в титулах и названиях должностей. На вершине стоял император, за ним короли и князья, герцоги, маркизы, бароны и прочие. Аналогом слова «император» в средневековой России являлся термин «царь» (лат. Caesar – цезарь или кесарь, титул правителей Римской империи). Получение титула царя правителем России оказало важнейшее влияние на всю российскую историю – но за этим стояла борьба, длившаяся столетиями.

    Ради Зеленского пойдут на ограбление века

      Фонд, созданный для закупок Украиной американского оружия, перестал пополняться. Так Евросоюз подошел к шагу, который давно откладывал – к изъятию российских активов.

    Евросоюз готовит переворот из-за Украины

      В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, мож

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
