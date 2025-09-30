Орбан осудил заявления о войне Евросоюза с Россией

Орбан: Венгрия и Евросоюз не участвуют в конфликте с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Он подверг критике слова главы польского правительства Дональда Туска, который охарактеризовал украинский конфликт как «войну всего Запада», передает ТАСС. По мнению венгерского премьера, риторика о войне Евросоюза с Россией создает угрозу для европейцев и способствует эскалации напряженности.

«Вы можете думать, что воюете с Россией, но Венгрия – нет. Как и Европейский союз. Вы играете в опасную игру, ставя под угрозу жизни и безопасность миллионов европейцев. Это очень плохо», – написал Орбан в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), обращаясь к Туску.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что войны России с Европой быть не должно, однако России все равно стоит «быть начеку».

Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что в Евросоюзе есть силы, готовящие войну против России. Министр также отметил, что разговоры западных политиков о перспективах третьей мировой войны вызывают серьезную обеспокоенность на фоне роста милитаризации Европы.