Лавров заявил о наличии в ЕС сил, готовящих «войну против России»

Лавров заявил о готовящихся в Европе планах войны против России

Tекст: Вера Басилая

Глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН сообщил, что в Европе есть силы, которые, по его словам, «готовят войну против России», передает ТАСС.

«Президент [РФ Владимир Путин] не раз говорил, что мы не допустим какого-либо нарушения наших территорий, нашего воздушного пространства со стороны тех в Европе, кто откровенно готовит войну против нас», – отметил Лавров.

Министр отдельно отметил, что российская военная разведка и Служба внешней разведки отслеживают возможные провокации, заявив, что эти ведомства «периодически показывают истинное лицо тех, кто пытается такие провокации состряпать».

Он добавил, что в России следят за подготовкой к потенциальным операциям под ложным флагом, в том числе обсуждаемым Киевом относительно стран ЕС.

Ранее Лавров заявил, что любая агрессия против России получит решительный отпор.

НАТО и Евросоюз, по словам Лаврова, объявили России настоящую войну, используя Украину как инструмент.

Лавров также заявил, что обсуждение перспективы третьей мировой войны западными политиками вызывает серьезную обеспокоенность у России на фоне нарастающей милитаризации Европы.