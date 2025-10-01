Орбан заявил о риске войны из-за вступления Украины в ЕС

Tекст: Валерия Городецкая

По мнению Орбана, принятие Украины в ЕС не только приведет к перераспределению финансовых ресурсов сообщества, но и создаст угрозу возникновения конфликта на территории Евросоюза, передает ТАСС.

«Никакого членства [Украины в ЕС]. Потому что членство в первую очередь будет означать, что война придет в Европейский союз. Во-вторых, деньги из ЕС пойдут на Украину», – сказал он.

Напомним, в ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии.

Ранее Венгрия заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в ЕС.