Гастроэнтеролог Белоусов пояснил, в каких случаях полезны гречка и рис

Tекст: Катерина Туманова

В рационе здорового человека должны присутствовать обе крупы, при этом гречка обладает более выраженным профилактическим потенциалом. При хронических заболеваниях ЖКТ выбор крупы должен быть согласован с лечащим гастроэнтерологом и диетологом, напомнил врач в беседе с РИАМО.

По словам Белоусова, белый рис отличается легкой усвояемостью и низким содержанием клетчатки, что делает его оптимальным при обострениях гастритов, энтеритов, колитов и синдроме раздраженного кишечника с диареей.

Среди плюсов риса – щадящее воздействие на ЖКТ и быстрое восполнение энергии.

«Белый шлифованный рис практически лишен витаминов группы B, минералов и клетчатки – они удаляются при шлифовке», – обратил внимание врач.

В то же время бурый рис сохраняет больше полезных веществ, включая магний и витамины группы B, благодаря отрубевой оболочке.

Белый рис рекомендуется употреблять два–три раза в неделю, бурый – до четырех–пяти раз с учетом состояния ЖКТ и общей калорийности. При склонности к запорам и метаболическим нарушениям диетолог советует отдавать предпочтение бурому рису.

Гречка, по словам Белоусова, превосходит рис по содержанию растительного белка, аминокислот, клетчатки и железа. Крупа обладает низким гликемическим индексом, подходит для диеты при диабете и рекомендована для ежедневного употребления, но в меру – до семидесяти грамм сухой крупы в день.

Потребление гречки стоит ограничить при высокой кислотности желудка, склонности к метеоризму, заболеваниях из группы аутоиммунных.

Гречка, по мнению врача, предпочтительнее для профилактики хронических болезней благодаря высокому содержанию белка, клетчатки и антиоксидантов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, гастроэнтеролог Титова рассказала о калорийности роллов. Нутрициолог Шураева назвала способы компенсировать дефицит железа. А диетолог Писарева рассказала, что витамины, микроэлементы и клетчатка, которая улучшает пищеварение, делают инжир полезным продуктом, но есть и у него и противопоказания.