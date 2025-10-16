Гастроэнтеролог Титова рассказала о калорийности роллов

Tекст: Алексей Дегтярев

Состав роллов нельзя считать полезным, белый шлифованный рис – быстрые углеводы с высоким гликемическим индексом, пояснила Титова «Газете.Ru».

Нередко в такой рис еще добавляют рисовый уксус и сахар, а в сами роллы – твороженный сыр, обычно это «филадельфия». Часто это жирный сливочный сыр, источник насыщенных жиров и калорий.

Кроме того, в блюдо добавляют майонез и темпуру, что делает из роллов «калорийную бомбу».

Постоянное потребление такой пищи приводит к набору веса.

«Один ролл «Филадельфия» (6–8 кусочков) может содержать 300–500 ккал. А стандартный сет из двух-трех видов роллов легко переваливает за 1000–1500 ккал, что составляет больше половины дневной нормы для многих людей», – пояснила гастроэнтеролог.

Полезной такую еду можно назвать лишь с натяжкой.

При этом варианты с рисом, огурцом и нори без соевого соуса можно рассматривать как легкий завтрак, но только если там нет жирных и жареных ингредиентов.

