    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    29 августа 2025, 05:58 • Новости дня

    Диетолог Писарева назвала противопоказания к употреблению инжира

    Диетолог Писарева назвала противопоказания к употреблению инжира
    @ Sergey Bulkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Витамины, микроэлементы и клетчатка, которая улучшает пищеварение, делают инжир полезным продуктом, но есть и у него и противопоказания, рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

    Прежде всего это сахарный диабет из-за высокого гликемического индекса. Особенно сушеный инжир не рекомендуют при лишнем весе или ожирении из-за высокой калорийности, пояснила она.

    «Это будет способствовать набору веса. При острых заболеваниях желудочно-кишечного тракта инжир может вызывать слабительный эффект. Также инжир противопоказан при болезни почек, так как содержит щавелевую кислоту», – предупредила Писарева в беседе с радио Sputnik.

    Диетолог добавила, что здоровому человеку в сутки достаточно от 3 до 5 штук инжира. Лучше его употреблять в первой половине дня, чтобы он лучше усвоился.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, чрезмерное употребление соли может нарушить питание клеток мозга и повысить риск развития сосудистой деменции, особенно с возрастом, рассказала врач-терапевт и диетолог, эксперт социального проекта Деменция.net Эльвира Фесенко.


    28 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Экс-директора Театра сатиры заподозрили в крупном хищении госсредств

    Экс-директор Театра сатиры Мамедали Агаев задержан по подозрению в крупном мошенничестве

    Экс-директора Театра сатиры заподозрили в крупном хищении госсредств
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Силовые структуры задержали бывшего директора Театра сатиры Мамедали Агаева, которого подозревают в хищении более 20 млн рублей из бюджета Москвы.

    По данным, которые приводит ТАСС, в столице сотрудники МВД и ФСБ задержали бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева по подозрению в мошенничестве.

    Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что задержанный подозревается в хищении из бюджета Москвы свыше 20 млн рублей.

    Она отметила: «Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УФСБ России по г. Москве и Московской области задержан житель столицы.

    Бывший директор одного из крупнейших театров подозревается в мошенничестве». В правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о Мамедали Агаеве, который возглавлял Театр сатиры с 1992 по 2021 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководителю МХАТ им. М. Горького и Михайловского театра Владимиру Кехману предъявлено обвинение в растрате, он находится под подпиской о невыезде.

    Спекулянты, которые нелегально продавали билеты, ранее забирали до половины дохода Большого театра, пока не были введены новые меры защиты.

    В 2025 году театры России получат более 1 млрд рублей на обновление материально-технической базы и создание новых постановок.

    28 августа 2025, 20:18 • Новости дня
    Белоусову показали систему автоматического полета дронов без оператора

    Министру обороны России продемонстрировали систему автоматического управления беспилотниками группировки «Центр»

    Во время инспекции командования «Центр» Андрею Белоусову представили уникальную систему, способную управлять полетом дронов по координатам без участия оператора.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов во время визита к военной группировке «Центр» ознакомился с новейшей разработкой, сообщает РИА «Новости». Речь идет о системе, которая обеспечивает автоматический полет беспилотных летательных аппаратов и их групп по заданным координатам без необходимости вручного управления со стороны оператора.

    В сообщении Министерства обороны отмечается, что система позволяет координировать действия дронов максимально автономно.

    Кроме того, министру обороны продемонстрировали наземные робототехнические комплексы, которые способны доставлять материально-технические средства и провизию на передовую, осуществлять дистанционное минирование, устанавливать невзрывные заграждения и уничтожать укрепления противника с использованием мощных кумулятивных зарядов.

    Белоусов лично поблагодарил командование и военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и вручил государственные награды отличившимся бойцам, проявившим мужество и героизм в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на выставке «Дрон экспо – 2025» в Казани показали устройство, которое может получать видеосигнал с вражеских FPV-дронов и выводить его на экран оператора. Российские беспилотники Supercam вызвали интерес у стран постсоветского пространства, Персидского залива и Юго-Восточной Азии, что демонстрирует растущий экспортный потенциал. В Белоруссии создали технологию, способную выявлять угрозу от беспилотников даже в условиях «радиомолчания».

    28 августа 2025, 12:34 • Видео
    Зеленский разрешил вывезти часть украинского генофонда

    Начиная с четверга украинские мужчины в возрасте 18-22 лет смогут покидать пределы Украины. Владимир Зеленский решился пойти на этот шаг и отпустить детей по нескольким причинам.

    28 августа 2025, 12:16 • Новости дня
    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов

    Экономист Лизан: Венгрия иском против ЕС пытается добиться гарантий для «Дружбы»

    Экономист объяснил иск Венгрии против Совета ЕС из-за российских активов
    @ Dwight79 (CC BY-SA 3.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Цель инициированного Будапештом судебного разбирательства сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. Суд вряд ли встанет на сторону Венгрии, но, тем не менее, власти республики могут, например, «выбить» гарантии для нефтепровода «Дружба», сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Венгрия начала судиться с ЕС из-за помощи Украине с замороженных доходов России.

    «Венгрия изначально придерживалась прагматичного курса в отношениях с Россией и скептически относилась к Украине. Венгерские политики видят, что Дональд Трамп из того же лагеря, и это убеждает их в собственной правоте, а также подогревает ценностный компонент противостояния», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

    По его мнению, цель судебного разбирательства Будапешта сводится к тому, чтобы заблокировать канал помощи Киеву со стороны Европы. «Известно, что иск был подан в июле – то есть до атак ВСУ по нефтепроводу «Дружба». Поэтому не стоит увязывать два этих события. Тем не менее, нужно помнить, что причин относиться к украинскому руководству плохо у Венгрии было достаточно и до этого», – добавил собеседник, упомянув, в частности, ущемление прав закарпатских венгров.

    Лизан допускает, что сейчас Будапешт попытается использовать иск как инструмент для достижения своих целей. «Возможно, венгерские власти постараются получить со стороны Евросоюза и Украины гарантии по нефтепроводу. Если их требования будут выполнены, то, скорее всего, иск отзовут», – рассуждает аналитик.

    Если же разбирательства продолжатся, то вряд ли суд встанет на сторону Венгрии и «подорвет все усилия Европы по борьбе против России», отметил эксперт. При этом Будапешт при таком сценарии может столкнуться с рядом последствий. Среди возможных – заморозка средств из Фонда сбалансированного развития ЕС, а также «пакости» со стороны ВСУ, считает Лизан.

    Инициированное восточноевропейской страной дело напрямую затрагивает российские интересы, «поскольку касается нашего имущества и активов, которые не только неправомерно удерживаются в ЕС, но и используются в нарушение международного права для финансирования войны», указал вице-спикер Совфеда Константин Косачев. «Но Венгрия не выступает адвокатом России. У нее есть свои причины бороться с этим воровским шабашем», – подчеркнул он в своем Telegram-канале.

    Парламентарий указал: решения люксембургского суда в правовой системе ЕС имеют обязательный характер. «Неизбежно суду придется разбираться и с нарушением консенсуса, и со статусом российских активов, балансируя между правосудием и этой самой «общей внешней политикой и политикой безопасности». Никаких иллюзий не питаем, но искренне хочется пожелать Венгрии победы в отстаивании права, которое столь последовательно попирает Евросоюз, подменяя его сами знаете чем», – заключил Косачев.

    Напомним, Венгрия подала иск против Совета Евросоюза и Европейского фонда мира (EPF). Внимание на это обратило издание Portfolio. По информации СМИ, иск, который Будапешт направил еще в июле, на этой неделе был принят к рассмотрению судом ЕС. Он касается решения Евросовета от мая 2024 года и протокола управляющего комитета EPF от февраля 2025 года.

    Евросовет решил, что почти все поступления от налогообложения доходов с замороженных российских активов будут направлены в Европейский фонд мира, из которого затем компенсируются расходы на военную помощь Киеву. Венгрия заявляет, что это решение принято без учета ее мнения и нарушает процедуры согласования.

    «При принятии оспариваемого решения комитет EPF нарушил вышеупомянутые положения, указав в своем решении, что Венгрия, якобы не являясь «государством, делающим взносы», не могла участвовать в голосовании и, как следствие, ее голос был проигнорирован», – цитирует издание текст иска. Речь идет о трех–пяти миллиардах евро в год, EPF уже перечислил Украине 11 млрд.

    Отмечается, что решение суда может иметь прецедентное значение. Если Венгрия выиграет дело, подобная процедура не сможет повториться и аналогичные голосования в Совете ЕС должны будут рассматриваться индивидуально. Однако, если Будапешт проиграет, это приведет к тому, что вето Венгрии подобным способом будут обходить и в дальнейшем.

    28 августа 2025, 16:47 • Новости дня
    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях

    Военный аналитик Кнутов: Потопление украинского корабля «Симферополь» – предупреждение судам, перевозящим оружие для ВСУ

    Эксперт: Морские дроны России заставят ВСУ чувствовать себя неуютно в морских акваториях
    @ Mil.gov.ua (CC BY 4.0)

    Tекст: Анастасия Куликова

    Потопление украинского корабля «Симферополь» российским безэкипажным катером – сигнал странам НАТО, которые судами перевозят оружие для ВСУ. Кроме того, благодаря развитию подобных дронов ВС России в перспективе могут взять одесские порты под контроль, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитики также подчеркивают: успешное применение морского дрона переводит войну на море в новую фазу.

    «Потопление российским безэкипажным катером корабля «Симферополь» ВМС Украины – важный прецедент. Мы показали, что у нас есть морские дроны, которые будут кошмарить не только остатки украинского флота, но и те суда, которые везут оружие для ВСУ под видом гражданских грузов», – подчеркнул Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    По его мнению, для российских сил открывается перспектива «взять под контроль одесские порты». «Нынешняя операция стала хорошей демонстрацией наших возможностей», – добавил собеседник. Кнутов напомнил, что Россия активно ведет разработку БЭКов. В июне прошлого года были представлены «Визир», «Оркан», «БЭК-1000». В 2025 году безэкипажные катера были применены на учениях «Июльский шторм».

    Эксперт считает, что успех удара по украинскому кораблю обеспечила разведка. «Наверняка работал беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который имеет хорошую разведывательную аппаратуру, мощную видеокамеру. С помощью БПЛА, вероятно, обнаружили цель, а дальше по наводке действовал БЭК», – рассуждает спикер.

    «Потопление «Симферополя» стало пробным и успешным ударом. Я думаю, что в последующем мы увидим еще такие операции, а применение морских дронов станет более широким. Таким образом, противнику придется чувствовать себя неуютно в тех морских акваториях, к которым он привык», – акцентировал Кнутов.

    Авторы Telegram-канала «Военная хроника» называют этот эпизод «боевым крещением российских БЭКов и шагом к их дальнейшему применению». «Теперь ключевой вопрос масштабирования атак сводится к двум факторам. Первый – серийное производство: насколько быстро Россия сможет наладить выпуск БЭКов в больших количествах. Второй – средства противодействия: какие технологии и тактики сможет выработать украинская сторона для защиты морских маршрутов», – отмечают аналитики.

    «Дефицита целей у БЭКов не будет: морской трафик в Одессу остается плотным – а значит, ударные возможности дронов будут востребованы постоянно. Успешное применение морского дрона России переводит войну на море в новую фазу, где можно не только отвечать на удары, но и наносить их. Все теперь зависит от того, смогут ли эти удары принять массовый характер, превратившись в фактор, способный парализовать движение в западной части Черного моря и прервать морские поставки на Украину», – заключили эксперты.

    Ранее Минобороны сообщило о потоплении украинского военного корабля. «С применением быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесено поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. В результате атаки украинский корабль затонул», – говорится в сообщении ведомства.

    «Этот крайне невезучий кораблик – «Симферополь» – можно считать олицетворением «могучих» военно-морских сил Украины», пишут авторы канала WarGonzo в Telegram-канале. «Это самое крупное судно, что смогла построить и принять в состав своего флота постмайданная Украина, изначально являлось средним рыболовным траулером морозильным (СРТМ) советской постройки», – напомнил он.

    «В 2016 году на него установили станцию радиотехнической разведки, 30-мм пушку и ПЗРК «Игла» – так рыбак стал военным разведчиком. В апреле 2019 года он был спущен на воду в Киеве, в мае на борту произошел пожар. С тех пор «Симферополь» находился на ремонте и испытаниях», – отметил моряк. Он допустил, что атака БЭКа предотвратила первый выход украинского разведывательного траулера в море. «Вот и нечего называть свои корабли именами чужих городов», – акцентировал специалист.

    29 августа 2025, 01:12 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 19 сбитых за три часа дронах ВСУ над регионами России
    Минобороны сообщило о 19 сбитых за три часа дронах ВСУ над регионами России
    @ Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские средства ПВО уничтожили за три часа 19 украинских беспилотников над шестью регионами России, сообщило в Telegram-канале Минобороны России.

    «28 августа с 21.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», – сказано в посте.

    Военное ведомство уточнило, что 10 дронов были сбиты над Брянской областью, четыре – над Ростовской и два – над Тульской областями. По одному БПЛА ликвидировано над Орловской и Курской областями и над Республикой Крым.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, до 21 часа четверга силы ПВО сбили пять БПЛА самолетного типа над Курской и Брянской областей, а также над Черным морем.

    28 августа 2025, 14:47 • Новости дня
    Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником

    Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником из-за влияния светских сил

    Патриарх Кирилл рассказал, что мог не стать священником
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Патриарх Кирилл поделился личным переживанием о риске сменить жизненный путь под давлением светских обстоятельств, отметив важность молитвы в этот момент.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что мог не стать священником из-за внешнего светского давления, передает РИА «Новости».

    Он рассказал, что в его жизни был опасный момент, который мог повернуть судьбу в другую сторону, и этот поворот был связан с влиянием «определенных светских сил».

    «В моей жизни было опасное событие, которое могло развернуть эту жизнь в ту сторону, где неизвестно, смог ли бы я когда-то стать священником. И вот накануне такого возможного разворота, который был связан с воздействием определенных светских сил, я действительно сильно молился перед Царицей Небесной, перед ее иконой Скоропослушницы в Александро-Невской лавре города Петербург. И шансов избежать тех тяжких и опасных для моей дальней жизни обстоятельств было очень немного, потому что за теми обстоятельствами стояла в каком-то смысле сила государства. И вот – все произошло так, как я просил у Царицы Небесной», – рассказал патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля.

    В Русской православной церкви 28 августа отмечается Успение Пресвятой Богородицы, последний двунадесятый праздник церковного года. Эта дата остается неизменной и знаменует окончание двухнедельного Успенского поста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный монастырь с первосвятительским визитом.

    В Москве патриарх Кирилл провел крестный ход от Успенского собора Кремля к памятнику князю Владимиру в честь празднования Дня Крещения Руси. Вопрос о проведении встречи между патриархом Кириллом и папой Львом XIV пока не стоит на повестке, однако Русская православная церковь готова к диалогу.

    28 августа 2025, 23:02 • Новости дня
    Канцлер Германии Мерц отверг возможность встречи Путина и Зеленского

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его летней резиденции Форт-Брегансон на Лазурном берегу заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского не состоится, что, по его мнению, очевидно.

    «Сегодня мы должны снова обратиться к этому вопросу, особенно учитывая тот факт, что встречи президента Зеленского и президента Путина, очевидно, не будет, в отличие от того, о чём договорились президент Трамп и президент Путин на прошлой неделе», – приводит слова Мерца журнал Stern.

    По мнению немецкого канцлера, этот факт важно учитывать при дальнейших попытках урегулирования украинского конфликта.

    До этого, во вторник, Мерц обвинил Путина в «стратегии затягивания времени», так как российский лидер якобы обвязал встречу с Зеленским предварительными условиями, которые «совершенно неприемлемы» с точки зрения Украины и ее западных партнеров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что главным препятствием для встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского является их взаимная антипатия. Трамп также допустил, что встреча между президентами России и Украины может не состояться, подчеркнув независимость их решений.

    Фридрих Мерц на пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни пригрозил ужесточить санкции против России в случае срыва встречи лидеров России и Украины

    28 августа 2025, 22:17 • Новости дня
    ERR сообщил о вручении в МИД Эстонии ноты протеста временному поверенному России

    Tекст: Ирма Каплан

    Новостной портал Эстонского национального телерадиовещания ERR сообщил о вызове в МИД страны временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина в связи с ударами ВС России по целям на Украине.

    «В четверг, 28 августа, министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ему ноту протеста в связи с ночным масштабным ударом РФ ракетами и дронами по Киеву», – сказано в материале ERR.

    В ноте эстонская сторона обвиняет российских военных в нападении на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей, упрекая в нарушении Венской конвенции.

    «В четверг высокопоставленных российских дипломатов также вызвали в Латвии, Литве и Великобритании», – резюмирует эстонский портал.

    Напомним, ранее смог накрыл Киев после серии взрывов и пожаров. Украинские СМИ сообщили о мощных взрывах в Киеве и подконтрольном Киеву Запорожье.

    Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва продолжает наносить удары по украинской военной инфраструктуре, при этом по-прежнему рассчитывает на дипломатическое решение конфликта. В конце июля он сообщал, что российские военные не наносят удары по гражданским объектам на контролируемой киевским режимом территории.

    Более того, в декабре 2024 года глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Москва выбирает цели для поражения на территории Украины исходя из угроз, поступающих в адрес России, включая центры принятия решений в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз вызвал российского дипломата после повреждения здания своей миссии в Киеве, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    29 августа 2025, 00:43 • Новости дня
    Госдеп предодобрил продажу Украине ракет и оборудования на 825 млн долларов

    Tекст: Ирма Каплан

    Входящее в состав Пентагона Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA) сообщило о предварительном одобрении Госдепартаментом очередного пакета военной помощи Украине.

    «Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Украины авиационных боеприпасов и сопутствующего оборудования на сумму 825 млн долларов», – сказано в сообщении Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности (DSCA).

    Там пояснили, что правительство Украины запросило закупить до 3350 ракет повышенной дальности (ERAM) и 3350 модулей встроенной глобальной системы позиционирования (GPS)/инерциальной навигационной активной системы (EGISvaofil withINS) (SAASM), Y-код или M-код. Для удовлетворения нужд киевского режима, в пакет военной помощи включат расходники и аксессуары, возможность ремонта и возврата, обучение персонала и учебное оборудование.

    «Общая предполагаемая стоимость составляет 825 миллионов долларов США. Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности страны-партнера, являющейся движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – сообщили в DSCA.

    В Агентстве считают, что предлагаемая продажа оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на боеготовность США.

    Напомним, ранее Wall Street Journal сообщала, что администрация американского президента Дональда Трампа одобрила продажу 3350 ракет увеличенного радиуса атаки (ERAM) с дальностью полета до 450 км для Украины, которые оплатят страны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Трамп пообещал Владимиру Зеленскому помощь в пределах возможностей США. При этом глава киевского режима Зеленский призвал к нанесению дальнобойных ударов по России, чтобы «разрушить логистику» ее военных.

    29 августа 2025, 01:30 • Новости дня
    Шойгу указал на участие западных спецслужб в дестабилизации Афганистана

    Tекст: Ирма Каплан

    В преддверии годовщины окончания одной из самых противоречивых и скандальных иностранных операций США и НАТО длиной в 20 лет, которая завершилась 31 августа 2021 года выходом американских вооруженных сил и их союзников из Афганистана секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил влияние сил Запада на дестабилизацию в регионе.

    Анализируя ситуацию в эмирате Афганистан, Шойгу отметил, что одним из факторов, напрямую связанных с производством наркотиков, остается деятельность в террористических группировок.

    «В силу своих возможностей афганское руководство предпринимает меры для борьбы с терроризмом. Кабул регулярно ликвидирует боевиков ИГИЛ (запрещенная в России международная террористическая организация). Конечно, если бы не введенные странами Запада карательные санкции против талибов, эта борьба была бы более эффективной. Ситуация усугубляется зафиксированными фактами переброски в Афганистан боевиков из других регионов мира», пишет Шойгу в статье для «Российской газеты».

    Секретарь Совбеза России считает, что западные государства по-прежнему вынашивают планы по дестабилизации региона, создания хронические очаги нестабильности вблизи России, Китая и Ирана руками враждебных талибам экстремистских группировок.

    Сохраняется угроза возвращения в регион объектов военной инфраструктуры НАТО, так как западные державы, утратив контроль над ситуацией, стремятся восстановить влияние. Великобритания, Германия и США усиливают контакты с афганскими властями, их представители часто посещают Кабул.

    В этих условиях Афганистану предстоит серьезная и длительная работа по стабилизации внутренней обстановки, резюмирует автор.

    Напомним, Россия 3 июля 2025 года стала первой страной, которая признала  Исламский Эмират Афганистан на официальном уровне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, спикер «Талибана» Забиулла Моджахед раскритиковал ООН за отход от нейтрального статуса, так как с момента возвращения к власти в августе 2021 года движение последовательно требовало международного признания и настаивало на передаче места страны в ООН назначенному им посланнику.

    28 августа 2025, 23:23 • Новости дня
    Военврач группировки «Днепр» рассказал о кровоостанавливающей инновации на СВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Военные врачи стали использовать на СВО разработанное в Москве средство капрамин для эффективной остановки незначительных сосудистых кровотечений, рассказал в профессиональный праздник военных врачей доктор группировки «Днепр» с позывным «Питер».

    «Единственное, что потихонечку разрабатываются новые (средства), да, это кровоостанавливающие всякие элементы… капрамин. Не могу сказать, насколько давно ее разработали. Недавно поступила, около четырех месяцев назад примерно, и вполне себя хорошо показывает в остановке кровотечений из сосудов – не крупных, но хороших: смачивают салфетку и укладывают в рану для остановки кровотечения», – рассказал «Питер» РИА «Новости».

    Начало СВО ускорило применение на практике научных разработок, пояснил военврач. Новое средство может успешно применяться в гражданской медицине, в медицине катастроф.

    «Может быть, МЧС возьмет на вооружение и, не знаю, скорая помощь, – допустил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военные медики рассказали, как оперируют бойцов с неразорвавшимся снарядом в теле.

    Кроме того, в российских военных госпиталях сухая плазма стала ключевой технологией для помощи раненым при задержках эвакуации из-за атак FPV-дронов.

    29 августа 2025, 02:39 • Новости дня
    Вучич пообещал не вводить санкции против России и объяснил это

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Сербии Александр Вучич снова заверил, что не пойдет по санкционному пути против России, хотя его страна и развивается как европейская, заявил он в эфире TV Pink.

    «И я отвечаю только перед Сербией. Сербия не будет вводить санкции против России, Сербия находится на европейском пути. Я не могу объяснить отцу, почему европейский путь важен. Не потому, что он глуп, нет. Он многого достиг, получил высшее образование и так далее. Я не могу им объяснить, потому что они гораздо больше любят Россию и руководствуются эмоциями. Некоторые не хотят слышать реальные аргументы. С другой стороны, тем, кто любит только Европу, как мне объяснить им, насколько важна для нас Россия?» – приводит слова Вучича портал Novosti.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, сербский президент Вучич заявил, что будет руководствоваться интересами Сербии, несмотря на давление ЕС по вопросу России и Украины. Сербия также объявила о намерении провести в Белграде глобальный саммит весной 2026 года с участием президента России Владимира Путина, главы американского государства Дональда Трампа и европейских лидеров.

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут в июле на заседании по итогам 100 дней работы нового кабмина страны заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России, пока действующее правительство остается у власти.

    28 августа 2025, 16:55 • Новости дня
    Эрдоган заявил о готовности Турции содействовать переговорам России и Украины

    Эрдоган сообщил о готовности Турции содействовать контактам России и Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкий президент подтвердил намерение Анкары поддержать переговорные инициативы между Москвой и Киевом и выразил приверженность мирному процессу.

    Турция полностью готова содействовать контактам России и Украины на высоком уровне, сообщила канцелярия Эрдогана по итогам его телефонного разговора с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    В ходе беседы были затронуты вопросы двусторонних отношений между Анкарой и Киевом, перспективы мирного урегулирования конфликта, а также актуальные региональные и глобальные темы.

    Президент Турции подчеркнул, что считает возможным справедливое разрешение конфликта, акцентировав важность продолжения переговоров и вовлечения Анкары в организацию контактов высокого уровня между сторонами.

    В канцелярии уточнили: «Наш президент заявил, что справедливое урегулирование украинско-российской войны возможно, что переговоры между двумя сторонами должны быть продолжены и что Турция готова сделать все возможное для содействия контактам на высоком уровне, которые проложат путь к миру».

    Кроме того, Эрдоган отметил, что внимательно следит за контактами России и США на Аляске, а также взаимодействием США, Украины и Европы в Вашингтоне. Он добавил, что Турция продолжит усилия по завершению войны и сохранению безопасности Украины после установления мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Анкаре прошли переговоры главы Минобороны Турции и секретаря Совбеза Украины по вопросам гарантий безопасности для Киева. Проведение российско-украинского саммита на высшем уровне остается маловероятным и может даже отдалить окончание спецоперации на Украине. Потенциальный выход Турции из НАТО может привести к распаду альянса.

    29 августа 2025, 01:57 • Новости дня
    Марочко сообщил о серьезном давлении на ВСУ с востока Константиновки

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные активно давят на дислоцированную в Константиновке группировку ВСУ с нескольких направлений, особенно это ощутимо с востока и юго-запада, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас идет давление серьезное с восточной части Константиновки. Также наши войска поджимают с юго-западной части Константиновки. То есть помимо малого огневого мешка формируется серьезный котел вокруг самой Константиновки», – сообщил он ТАСС.

    Марочко добавил, что освобождение населенного пункта Нелеповка формирует огневой мешок для группировки ВСУ между этим поселением и Часовым Яром в ДНР.

    «Прежде всего, это очередной населенный пункт на пути к освобождению населенного пункта Константиновка. Также сейчас сформирован полноценный огневой мешок между Часовым Яром и данным населенным пунктом, в котором могут оказаться украинские боевики, которые находятся на данном направлении», – добавил он.

    Напомним, 28 августа в результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Нелеповка в Донецкой народной республике.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯ, этого российские войска освободили Филию в Днепропетровской области, а также освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР.

    29 августа 2025, 04:55 • Новости дня
    Журнал Le Point назвал приоритеты Трампа в переговорном процессе по Украине

    Le Point назвал приоритеты Трампа в переговорном процессе по Украине

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп с каждым разом дает Москве все больше времени для принятия решения, будто пытаясь навязать ей свое время и ритмы, но из этого ничего не выходит, тем более в отношении украинского конфликта, так как приоритеты у главы Белого дома иные, пишет французский журнал Le Point.

    «Приоритет Трампа – восстановить нормальные отношения с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием в этих отношениях. Но он также знает, что без решения украинского вопроса соглашение с Москвой невозможно», – пишет Le Point со ссылкой на дипломатический источник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Трамп в последние дни в частном порядке выражал недовольство тем, что его громкие заявления разрешить украинский кризис дипломатией не увенчались успехом.

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства. Он также сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

