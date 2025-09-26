Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Терапевт Шураева назвала способ повысить продуктивность при дефиците железа
Недостаток железа приводит к усталости, одышке, бледности кожи и ухудшает течение инфекций, особенно если вовремя не обратить внимания на рацион, рассказала врач-терапевт, нутрициолог, член Российского научного медицинского общества терапевтов Елена Шураева.
Дефицит железа в организме снижает продуктивность и утяжеляет течение инфекций, рассказала врач-терапевт Елена Шураева порталу «Вести Подмосковья».
По ее словам, железо необходимо для доставки кислорода к мышцам и мозгу, превращения гормона Т4 в активный Т3, а также для нормального развития плода у беременных женщин. Ферменты в митохондриях используют железо как кофактор, влияя на общий уровень энергии.
Симптомы нехватки железа включают хроническую усталость, одышку без нагрузки, головокружение, ломкие ногти, выпадение волос, трещины в уголках рта, бледность кожи, синдром беспокойных ног и тягу к необычным вкусам.
Врач рекомендует обогатить рацион продуктами с высоким содержанием гемового железа – говяжьей и телячьей печенью (до 6-7 мг на 100 г), постной говядиной, олениной и ягнятиной (по 3-3,5 мг), а также устрицами, мидиями и сардинами (от 2 до 5 мг). Достаточно одной небольшой порции печени раз в неделю.
Железо также можно получать из чечевицы, нута, фасоли, гречки, киноа, амаранта, а также из семечек тыквы и кунжута, кешью, фисташек, шпината, свекольной ботвы и мангольда.
Для лучшего усвоения растительного железа Шураева советует комбинировать эти продукты с источниками витамина С и избегать употребления кофе или чая во время еды, так как танины снижают усвоение железа почти вдвое.
