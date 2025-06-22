Врач рассказала раскрыла пользу свойства зеленого горошка для зрения

Врач Гузман рассказала о пользе зеленого горошка для зрения

Tекст: Ирма Каплан

Он пояснила: зеленый горошек – источник растительного белка, необходимого для строительства и восстановления тканей организма. Он может быть полезен для сбалансированного питания, для людей, которые занимаются спортом и физическим трудом.

«Горошек содержит витамины A, C, K, группы B (особенно фолиевую кислоту), а также минералы: железо, магний, калий, фосфор, цинк и медь. Клетчатка в зеленом горошке способствует нормализации работы кишечника, предотвращает запоры и улучшает пищеварение», – сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

Гузман добавила, что продукт помогает контролировать уровень сахара в крови и снижать уровень холестерина. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений свободными радикалами, снижая риск развития хронических заболеваний.

Кроме этого, горошек положительно влияет на зрение, артериальное давление и здоровье сердца, нервную систему и настроение.

Кроме этого, витамин А и лютеин в горошке положительно влияют на зрение, а калий, магний и клетчатка поддерживают нормальное артериальное давление и здоровье сердца. Витамины группы B, особенно фолиевая кислота, способствуют работе нервной системы, улучшают настроение и когнитивные функции.

По словам врача, свежий зеленый горошек, только что сорванный с грядки, самый полезный. Замороженный также сохраняет большую часть полезных свойств, так как подвергается быстрой «шоковой» заморозке сразу после сбора.

Однако, консервированный горошек содержит меньше всего витаминов и минералов и может содержать добавленный сахар и соль, предупредила специалист.

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