    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива
    Армия США задумалась о создании беспилотных самолетов-заправщиков
    Российские войска освободили Зыбино в Харьковской области
    В Госдуме рассказали о решении об ударах по Европе из-за дронов ВСУ
    Трамп ради мира с Ираном согласился приехать в Исламабад
    Азии и Африке предсказали бум атомной энергетики
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Выращенные англосаксами жабы съедят их самих

    Однажды прокси, выращенные для войны с кем-то, слетают с катушек, и все идет не по плану. Эту надпись стоило бы вытатуировать на лбу каждого англосаксонского лидера, будь он президент США или английский премьер.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    17 апреля 2026, 12:59 • Новости дня

    Мурашко заявил о рекордном снижении заболеваемости туберкулезом

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень заболеваемости туберкулезом в России достиг минимальных значений за всю историю наблюдений, что позволило стране выйти из числа государств с высоким бременем по заболеванию, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    По словам Мурашко, уровень заболеваемости туберкулезом в России достиг минимальных исторических значений, передает РИА «Новости».

    «Показатель заболеваемости туберкулезом сегодня ниже исторического минимума, что позволило нам выйти из перечня стран с высоким бременем по заболеванию. Задача – двигаться дальше», – подчеркнул министр.

    Мурашко отметил, что по ВИЧ-инфекции также необходимо продолжать работу по снижению числа заболевших. По его словам, каждая третья российская гражданка и каждый третий гражданин должны проходить регулярное тестирование, особое внимание уделяется группам риска.

    Министр пояснил, что это поможет выявлять инфекции на ранних стадиях и предотвращать их дальнейшее распространение.

    Кроме того, министр заявил, что в России полностью завершено лечение всех детей с гепатитом С. По его словам, исполнено поручение президента о снижении заболеваемости этим заболеванием, и теперь дети смогут вступить во взрослую жизнь здоровыми. Мурашко назвал это «нашей с вами победой».

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обозначил ключевые векторы развития медицинской сферы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о серьезном снижении смертности от туберкулеза и ВИЧ в стране.

    В 2024 году Минздрав зафиксировал сокращение количества новых случаев ВИЧ-инфекции на 11%.

    15 апреля 2026, 11:18 • Новости дня
    Ученые выявили связь между очередностью рождения и склонностью к заболеваниям
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Старшие дети в семье чаще страдают аллергией и тревожными расстройствами, тогда как младшие больше подвержены риску мигреней и злоупотребления психоактивными веществами, выяснили ученые.

    Ученые проанализировали данные более 10 млн братьев и сестер, выявив связь между порядком рождения и 150 медицинскими состояниями, передает New Scientist.

    Исследование показало, что первенцы чаще сталкиваются с нейроразвивающими нарушениями, включая аутизм и синдром Туретта, а также с акне и поллинозом.

    Вторые дети в семье продемонстрировали повышенный риск развития гастрита, заболеваний желчевыводящих путей и опоясывающего лишая.

    «В целом, это кажется действительно тщательным исследованием», – заявила исследовательница Джулия Рорер из Лейпцигского университета. При этом она подчеркнула, что выявленные ассоциации носят умеренный характер.

    Специалисты предполагают, что склонность старших детей к аллергиям может объясняться гипотезой выработки иммунной толерантности у младших из-за микробного обмена. Кроме того, более высокая распространенность аутизма у первенцев может отражать сочетание биологических и экологических факторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог объяснила причины роста числа диагностированных случаев аутизма у детей. Ученые выявили связь между этим расстройством и редким генетическим заболеванием.

    Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший сообщал о планах исследований влияния экотоксинов на развитие данной болезни.

    15 апреля 2026, 11:22 • Новости дня
    Красное мясо вернулось на первое место пищевой пирамиды США
    @ IMAGO/Filippo Carlot/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Соединенных Штатах наблюдается резкий рост потребления говядины, несмотря на многочисленные исследования, связывающие красное мясо с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

    Новые диетические рекомендации американского правительства отвели красному мясу главное место в пищевой пирамиде, передает New Scientist. Это стало резким отходом от политики последних десятилетий, когда врачи советовали ограничивать потребление таких продуктов.

    «Для потребителей это очень запутанно. Вы смотрите на эту картинку – на которой изображен огромный кусок стейка – и, естественно, скажете: «О! Я могу есть столько стейка, сколько захочу», – заявила Сара Блейч из Гарвардского университета, ранее работавшая в Министерстве сельского хозяйства США.

    Популярность говядины подогревается соцсетями, где инфлюенсеры пропагандируют плотоядную диету и использование говяжьего жира. Даже ведущий чиновник здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший хвастался в интернете, что жарил индейку на День благодарения в говяжьем жире, продвигая инициативу «Сделаем Америку снова здоровой».

    Между тем, научные данные свидетельствуют об обратном. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения признала переработанное мясо канцерогеном, а красное мясо – вероятным канцерогеном. Исследования показывают, что ежедневное употребление 50 граммов переработанного мяса увеличивает риск колоректального рака на 18%, а 100 граммов красного мяса – на 17%.

    Недавние исследования также выявили связь между потреблением непереработанного красного мяса и риском сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось, что проблема кроется не только в насыщенных жирах, но и в веществе ТМАО, которое вырабатывают кишечные бактерии при расщеплении соединений, содержащихся в говядине. ТМАО вызывает воспаление кровеносных сосудов и способствует накоплению холестерина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав США опубликовал новые рекомендации по питанию с акцентом на животные белки.

    Президент США ранее предложил закупать аргентинскую говядину для снижения внутренних цен.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    16 апреля 2026, 11:16 • Новости дня
    Хирургическое лечение ожирения включили в полис ОМС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители России, страдающие от лишнего веса, получили возможность пройти оперативное лечение по полису обязательного медицинского страхования, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Мурашко сообщил о расширении программы ОМС, включившей хирургическую помощь для россиян с ожирением. Теперь пациенты с этим диагнозом могут получить необходимое хирургическое лечение бесплатно в рамках государственной программы, передает РИА «Новости».

    Мурашко отметил, что такое решение принято для усиления мер борьбы с ожирением, которое стало одной из актуальных проблем здравоохранения. Он подчеркнул, что вопросы ожирения получили отдельное внимание в программе государственных гарантий, где и появилась возможность оперативного вмешательства для данной категории граждан.

    Министр сделал заявление во время IV съезда Профсоюза работников здравоохранения России. Ранее подобная помощь предоставлялась только в отдельных случаях или за счет личных средств пациентов.

    Ранее Мурашко сообщил об увеличении числа школьников с ожирением.

    Правительство расширило программу государственных гарантий, и теперь россияне смогут проходить лечение российскими онковакцинами бесплатно по полису ОМС.

    16 апреля 2026, 01:14 • Новости дня
    Минздрав обновил правила оформления больничных
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных листов, сообщается в соответствующем документе.

    Новые нормы касаются в том числе родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и самозанятых граждан - последние теперь также имеют право на получение листка нетрудоспособности, передает РИА «Новости».

    Согласно документу, родитель в период такого отпуска сможет сохранить право на пособие, даже если в это время работает у другого страхователя. Это означает возможность совмещать декрет с подработкой в других организациях без риска потерять страховое обеспечение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре президент России Владимир Путин подписал закон, открывающий возможность самозанятым получать оплачиваемые больничные. В феврале Минздрав предложил выдавать больничные листы самозанятым россиянам.

    15 апреля 2026, 14:32 • Новости дня
    Продажи российских аналогов «Оземпика» выросли втрое в 2026 году

    Tекст: Денис Тельманов

    Рынок российских препаратов для лечения диабета и снижения веса показал значительный рост, что связано с увеличением спроса на аналоги «Оземпика».

    Продажи российских аналогов препарата «Оземпик» для лечения диабета и снижения веса выросли в 3,3 раза в первом квартале 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак».

    За январь-март 2026 года отечественные препараты на основе семаглутида и тирзепатида реализовали на сумму 16,9 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года продажи составили 5,1 млрд рублей.

    В количественном выражении также наблюдается значительный рост: с 942 тыс. упаковок в первом квартале 2025 года до 2,76 млн упаковок в этом году.

    Сейчас выпуском этих лекарств на российском рынке занимаются компании «Промомед», «Герофарм», «ПСК Фарма», «Фармсинтез» и «Фармстандарт».

    Эксперты ЦРПТ отмечают, что увеличился спрос и на препараты от облысения с действующими веществами миноксидил и финастерид: за три месяца текущего года реализовали 588 тыс. упаковок на 549,1 млн рублей, что на 7,8% и 24% больше по количеству и сумме соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев заявил о признании препарата «Оземпик» важной частью терапии ожирения при условии комплексного подхода и соблюдении мер безопасности.

    Российские аптеки отметили трехкратный рост спроса на отечественные аналоги «Оземпика» для снижения веса и лечения диабета, что привело к рекордным показателям выручки.

    Акции компании Novo Nordisk, производящей «Оземпик», упали на американском рынке после слухов о том, что топ-менеджер Гордон Финдлей якобы упал в обморок в Белом доме, однако компания опровергла эти сообщения.

    16 апреля 2026, 03:34 • Новости дня
    Власти России рекомендовали усовершенствовать систему оплаты труда медиков

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство России, работодатели и профсоюзы подготовили рекомендации по оплате труда медиков, следует из соответствующих документов.

    В них рекомендуется «устанавливать оклад работников сферы здравоохранения в размере 50% от общей суммы зарплаты». Уточняется, что речь идет о доле оклада без учета компенсационных выплат. При этом общий размер зарплаты должен сохраняться на уровне не ниже прошлогоднего дохода работника, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что рекомендации направлены на сохранение кадрового потенциала и повышение престижности работы в здравоохранении, а также на снижение разрыва в оплате труда внутри региона. Для сотрудников, занятых во вредных или опасных условиях, повышение зарплаты должно составлять минимум 4% от оклада, установленного для нормальных условий труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о планах повысить эффективность системы оплаты труда медиков. Глава ФФОМС Илья Баланин сообщил о среднемесячной зарплате врачей в системе ОМС в 2025 году в размере 147 тыс. рублей.

    16 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    Мурашко назвал четыре главные угрозы для здоровья россиян

    Tекст: Мария Иванова

    Наибольший урон физическому состоянию людей сегодня наносят сахарный диабет, ожирение, гипертония, а также различные атеросклеротические поражения, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Глава Минздрава Михаил Мурашко перечислил самые опасные для человека болезни, передает РИА «Новости».

    Выступая на четвертом съезде Профсоюза работников здравоохранения, руководитель ведомства подчеркнул важность своевременной диагностики недугов.

    «Необходимо остановиться на новациях программы государственных гарантий. В ней, конечно же, сегодня приоритет сделан на раннее выявление заболеваний. Это в первую очередь такие заболевания, как дислипидемии – атеросклеротические поражения… Это тромбофилические осложнения, это атеросклеротические заболевания», – сказал Мурашко.

    Помимо этого, серьезный вред организму наносят сахарный диабет, ожирение и артериальная гипертония. Руководитель ведомства добавил, что именно эти четыре патологии в настоящее время причиняют максимальный ущерб состоянию здоровья населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минздрава призвал сделать акцент на профилактике атеросклероза для продления здоровой жизни.

    Главный специалист Минздрава Московской области Роман Горенков отнес сахарный диабет и гипертонию к главным причинам смертности россиян.

    Ранее Михаил Мурашко осудил идеологию токсичного бодипозитива из-за отрицания вреда ожирения.

    16 апреля 2026, 13:01 • Новости дня
    Скворцова сообщила о завершении разработки новых онковакцин в 2026 году

    Tекст: Вера Басилая

    В России в 2026 году планируется завершить создание персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы и двух видов меланомы, сообщила глава ФМБА России Вероника Скворцова.

    Глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что в текущем году завершается разработка персонализированных онковакцин, предназначенных для терапии глиобластомы, кожной и увеальной меланомы, передает РИА «Новости».

    Скворцова сообщила о создании в России собственной вакцины от пневмококка.

    В России первый пациент перенес вакцинацию от рака без осложнений.

    ФМБА получило одобрение на клиническое применение вакцины против рака кишечника.

    16 апреля 2026, 11:31 • Новости дня
    Глава Роспотребнадзора предупредила о риске мировой эпидемии холеры

    Tекст: Мария Иванова

    Растущая нестабильность и гуманитарные катастрофы в различных странах мира создают серьезную угрозу масштабного распространения холеры, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    Возникновение эпидемических рисков напрямую связано с текущими гуманитарными кризисами, передает РИА «Новости». Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в ходе выступления на конгрессе с международным участием «Эпидемиология-2026».

    «Холера всегда была, и сейчас с учетом нестабильности в мире и гуманитарными катастрофами в разных странах уже есть реализация эпидемиологических рисков. И, безусловно, меньше этого не станет, поэтому важно применять новые инструменты», – подчеркнула глава ведомства.

    Масштабы проблемы подтверждаются актуальной статистикой заболеваемости. Попова уточнила, что в 2025 году на территории 35 государств зарегистрировали свыше 630 тыс. случаев заражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 7 тыс. смертей от холеры с начала 2025 года.

    Роспотребнадзор исключил риск распространения этой инфекции на территории России.

    В августе прошлого года Анна Попова рассказала о четырех завезенных из Индии случаях заболевания.

    16 апреля 2026, 12:51 • Новости дня
    В России по просьбе Никарагуа разработали вакцину от лихорадки Денге

    Tекст: Вера Басилая

    В России завершили создание генно-инженерной вакцины от лихорадки Денге по просьбе Никарагуа, и в ближайшее время стартуют клинические исследования препарата, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

    В России разработали рекомбинантную генно-инженерную вакцину против лихорадки Денге, передает РИА «Новости». Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова на заседании коллегии агентства.

    По словам Скворцовой, уже начаты клинические исследования нового препарата. Глава ведомства подчеркнула, что работа над вакциной велась по обращению президента Республики Никарагуа Даниеля Ортеги.

    Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о появлении в России отечественной вакцины от пневмококка.

    В ФМБА заявили, что первый пациент в России успешно перенес введение новой вакцины от рака.

    16 апреля 2026, 07:35 • Новости дня
    Врач Романенко рассказала, как сохранить молодой голос в пожилом возрасте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Активный образ жизни, гимнастика и равномерные голосовые нагрузки помогут сохранить молодость связок и предотвратить возрастные изменения голоса, сообщила во Всемирный день голоса врач-оториноларинголог (фониатр) ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского ДЗМ, к. м. н. Светлана Романенко.

    Романенко рассказала, что активный образ жизни, регулярные гимнастические упражнения и равномерные голосовые нагрузки помогают сохранить молодость голосовых связок и предотвратить возрастные изменения голоса, передает ТАСС.

    «Если возрастные изменения голоса наступили, то надо поддерживать общий мышечный тонус за счет активного образа жизни, а голосовые нагрузки должны быть регулярными», – подчеркнула специалист. Она добавила, что пожилым лекторам не стоит перегружать голос, проводя занятия раз в неделю по несколько часов, а лучше равномерно распределять нагрузки и, при необходимости, использовать микрофон.

    Романенко советует одиноким пожилым людям читать вслух по 15 минут три-четыре раза в день для поддержания тонуса мышц гортани. Старение голоса чаще всего проявляется в изменении тембра – у мужчин он становится выше, а у женщин ниже. На устойчивость к нагрузкам негативно влияют дистрофические процессы слизистой оболочки, ослабление мышц, снижение слуха и нарушения дыхания.

    Врач объяснила, что пожилые люди часто не могут долго и качественно удерживать воздушный поток, из-за чего голос становится прерывистым, особенно при пении. В то же время степень изменений индивидуальна и иногда голос с годами практически не меняется.

    Контролировать возрастные изменения можно с помощью специальных голосовых и дыхательных упражнений под наблюдением фонопеда. Противопоказаний к умеренным голосовым нагрузкам у пожилых пациентов нет, а при необходимости всегда можно проконсультироваться с врачом-фониатром для обследования и получения рекомендаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, композитор Александр Зацепин в день своего столетия назвал утреннюю зарядку и работу главными секретами сохранения молодости.

    Главный врач поликлиники №1 Управления делами президента России Елена Ржевская назвала 120 лет реально достижимой продолжительностью жизни.

    Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал делать акцент на продлении здоровой жизни и профилактике хронических заболеваний.

    16 апреля 2026, 06:31 • Новости дня
    Роспотребнадзор сообщил о снижении заражений COVID-19 в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Снижение заболеваемости ковидом отмечается в России, однако преобладающим штаммом остается XFG Stratus, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    Заболеваемость COVID-19 в России продолжает снижаться, однако на данный момент преобладающим штаммом остается XFG Stratus, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. За последнюю неделю в стране было зафиксировано 2,6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

    В Роспотребнадзоре уточнили, что научные организации продолжают проводить молекулярно-генетический мониторинг возбудителей инфекции, анализируя пробы из всех регионов России. Такая работа позволяет своевременно выявлять новые варианты вируса и оценивать их распространение.

    Штамм Stratus появился в результате слияния двух сублиний «Омикрона» и был впервые обнаружен в январе 2023 года в Канаде. Всемирная организация здравоохранения отнесла его к вариантам, требующим наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геновариант коронавируса XFG (Stratus) преобладает в России последние три месяца.

    Доля этого штамма среди новых случаев COVID-19 составляет 99%.

    Впервые данный вариант обнаружили в стране 24 апреля 2025 года.

    17 апреля 2026, 07:35 • Новости дня
    Врач напомнил о факторах, вызывающих раннюю потерю волос

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Причиной алопеции могут стать наследственные факторы, гормональные нарушения, нутритивные дефициты, а также сильный стресс, рассказал ассистент кафедры дерматовенерологии им. Скрипкина Института клинической медицины Пироговского университета Минздрава России Алексей Силин.

    Силин рассказал, что причины раннего развития алопеции связаны с наследственностью, гормональными сбоями, нехваткой питательных веществ и хроническим стрессом, сообщает ТАСС. Он подчеркнул: «Раннее развитие алопеции представляет собой полиэтиологическое состояние, в патогенезе которого ведущую роль играет генетически детерминированная андрогенетическая алопеция». При этом волосяные фолликулы становятся особенно чувствительны к дигидротестостерону, из-за чего происходит их миниатюризация.

    Силин отметил, что стресс приводит к повышению уровня кортизола, что, в свою очередь, может ускорить переход волосяных фолликулов в фазу покоя и спровоцировать выпадение волос. Он также подчеркнул, что дефициты железа, витамина D и белка дополнительно увеличивают риск возникновения алопеции.

    По словам эксперта, влияние загрязняющих веществ на развитие алопеции пока рассматривается только как возможная ассоциация и нуждается в дальнейших исследованиях. Андрогенетическая алопеция чаще встречается у мужчин, а у женщин ее проявления обычно связаны с эндокринными и дефицитными состояниями.

    Прогноз зависит от причины: если волосы выпадают из-за стресса, их рост может восстановиться за несколько месяцев после устранения стрессового фактора. Однако при андрогенетической алопеции патологический процесс носит прогрессирующий характер, и устранение внешних причин не приводит к полному восстановлению, хотя может замедлить развитие заболевания. Растущее число случаев алопеции у молодежи специалисты связывают с усилением психоэмоциональных расстройств, нарушениями сна и особенностями современного образа жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские врачи зафиксировали резкое омоложение проблемы выпадения волос.

    Тайваньские исследователи создали эффективную сыворотку на основе протеинов и экстракта центеллы азиатской.

    Британские ученые обнаружили способность природного сахара дезоксирибозы стимулировать рост новых волосяных фолликулов.

    17 апреля 2026, 12:10 • Новости дня
    Голикова сообщила о сохраняющейся нехватке врачей в России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В российской системе здравоохранения по-прежнему наблюдается дефицит кадров, в первую очередь не хватает специалистов среднего звена, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    Потребность во врачах и медсестрах на текущий момент сохраняется в стране, передает РИА «Новости». Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об этом на расширенном заседании коллегии Минздрава России.

    «Хочу отметить, что несмотря на то, что в 2025 году мы зафиксировали прирост кадрового обеспечения по сравнению с 2024 годом на 7,8 тыс. врачей и на 6,1 тыс. средних медицинских работников, потребность во врачах и особенно в среднем медицинском персонале в системе сохраняется», – сказала она.

    По словам Голиковой, для решения кадрового вопроса за последние четыре года контрольные цифры приема увеличили на 14%, а целевой прием вырос на 27%. Также закреплена возможность работы вахтовым методом, развиваются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», выплачиваются социальные надбавки, а регионы предоставляют жилье. Тем не менее усилия в этом направлении необходимо наращивать, подчеркнула вице-премьер.

    Кроме того, в отдельных регионах остаются проблемы с доступностью медицинской помощи из-за географических особенностей и низкой плотности населения. Голикова призвала взять этот вопрос на особый контроль и расширить охват за счет выездных бригад, медицинских комплексов и передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Она добавила, что стопроцентное выполнение показателей нацпроектов достигнуто в 15 регионах, включая Москву, Петербург и Татарстан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об увеличении числа врачей и медсестер в стране. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о позитивных результатах решения кадровых вопросов в здравоохранении. Глава Минздрава Михаил Мурашко оценил дефицит докторов в 23,2 тыс. специалистов.

    17 апреля 2026, 11:59 • Новости дня
    Мишустин поставил задачи на будущее для российской медицины

    Tекст: Вера Басилая

    Отечественному здравоохранению предстоит внедрять инновационные методики лечения и сфокусироваться на профилактике патологий для обеспечения здорового долголетия граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Премьер-министр Михаил Мишустин направил приветствие участникам расширенного заседания коллегии Минздрава, передает РИА «Новости». Текст обращения зачитал глава профильного ведомства Михаил Мурашко.

    В своем послании председатель правительства обозначил ключевые векторы развития медицинской сферы. «Сегодня перед нами стоят новые задачи. Ориентиры предстоящей работы определены президентом в Стратегии развития здравоохранения на ближайшие пять лет. Важно усилить борьбу с социально значимыми заболеваниями, чтобы люди, страдающие ими, получали нужную терапию», – подчеркнул Мишустин.

    Кроме того, премьер указал на необходимость активного внедрения передовых инновационных методик во врачебную практику. Он отметил важность формирования медицины здорового долголетия, которая позволит своевременно предупреждать риски возникновения различных патологий у пациентов.

    Особое внимание глава кабмина уделил решению кадровых вопросов в отечественных больницах и поликлиниках, а также подготовке востребованных специалистов. В завершение он пожелал участникам заседания плодотворных дискуссий и выразил благодарность медицинским работникам за их самоотверженный труд.

    Ранее президент Владимир Путин отметил значимые успехи медицины и выстроенную систему поддержки СВО.

    Владимир Путин заявил о снижении младенческой смертности до исторического минимума.

    Главное
    Застреленный на Урале полицейский погиб в день рождения
    Минобороны получило новую партию передовых истребителей Су-35С
    США завершили передачу военных баз в Сирии
    Начальник ВС Бельгии выдумал признание Россией «Нарвской народной республики»
    Астронавты миссии Artemis II оценили лунный корабль Orion
    Ученые узнали о необычных снах людей перед смертью
    В МВД зафиксировали резкое снижение преступности среди мигрантов

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
