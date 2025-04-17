Кеннеди-младший заявил о старте изучения вызывающих аутизм экотоксинов

Кеннеди-младший заявил об исследований минздравом США ведущих к аутизму экотоксинов

Tекст: Ирма Каплан

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший намерен в течение трех недель объявить о начале исследований токсинов в окружающей среде, которые, как он заявляет, вызывают аутизм у детей, сообщает NBC News.

Кеннеди выступил с этим заявлением на следующий день после того, как Центры по контролю и профилактике заболеваний опубликовали отчет, в котором говорится, что в 2022 году у одного из 31 ребенка в США к восьмилетию было диагностировано расстройство аутистического спектра – по сравнению с одним из 150 детей в 2000 году, когда агентство начало собирать данные. В новом отчете диагностирование аутизма среди четырехлетних детей оценивалось как 1 из 34.

Врачи связывают рост расстройства с большей осведомленностью и качеством наблюдения за здоровьем детей, подчеркивая, что доказательств, указывающих на единую причину аутизма нет. Однако Кеннеди обещает раскрыть тайну появления заболевания к сентябрю.

Во время пресс-конференции в среду глава минздрава США бездоказательно заявил, что воздействие окружающей среды – например, продовольствие, вода или лекарства – вероятно, способствуют росту показателей аутизма у детей, назвав его «предотвратимым заболеванием».

«Мы знаем, что это воздействие окружающей среды. Это нормально. Гены не вызывают эпидемии. Они могут обеспечить уязвимость. Тут нужен экологический токсин», – сообщил министр американского здравоохранения.

NBC News напомнил, что ранее Кеннеди-младший высказывал предположения о связи между вакцинами и аутизмом, однако эти теории были опровергнуты учеными.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, неприемлющий вакцинацию Роберт Кеннеди-младший обратился к гражданам с призывом вакцинироваться от кори на фоне увеличения числа заболевших, особенно в Техасе.