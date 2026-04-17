Кремль отказался комментировать заявления о европейских дронах для Киева

Песков заявил об отсутствии комментариев к заявлению Минобороны о дронах из Европы

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков на брифинге заявил, что у Кремля нет дополнительных комментариев к заявлению Министерства обороны РФ относительно наращивания производства беспилотников в Европе для передачи Украине, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул: «Вся позиция была изложена в соответствующем заявлении Министерства обороны. И мне нечего добавить к этому заявлению».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что решения ряда европейских стран о поставках беспилотников на Украину ведут к эскалации военной ситуации.

Дмитрий Песков отметил возрастающую прямую вовлеченность этих стран в конфликт на Украине.

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что страны Европейского союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине.



