  Лента новостей
    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    Стало известно о риске глобального сбоя авиаперевозок из-за дефицита топлива
    Армия США задумалась о создании беспилотных самолетов-заправщиков
    Эксперт: Кишинев пошел на провокацию против российских военных
    Песков опроверг слухи о недостатке информации у Путина
    В Госдуме рассказали о решении об ударах по Европе из-за дронов ВСУ
    Азии и Африке предсказали бум атомной энергетики
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке

    Владимир Путин и Дональд Трамп – самые известные на планете лидеры. И возможно даже, они симпатизируют друг другу. Однако между ними нет практически ничего общего – во всяком случае, в стилях управления своими странами.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Выйдут ли США из НАТО

    НАТО – это не только американское оружие и технологии, это обмен разведданными, интегрированные системы управления, стратегическое и тактическое планирование, эффективная работа всех систем вооружения и слаженность объединенной группировки европейских войск. Всего этого Европа самостоятельно не имеет.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Выращенные англосаксами жабы съедят их самих

    Однажды прокси, выращенные для войны с кем-то, слетают с катушек, и все идет не по плану. Эту надпись стоило бы вытатуировать на лбу каждого англосаксонского лидера, будь он президент США или английский премьер.

    17 апреля 2026, 14:52 • Новости дня

    Кремль отказался комментировать заявления о европейских дронах для Киева

    Песков заявил об отсутствии комментариев к заявлению Минобороны о дронах из Европы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все позиции по европейским беспилотникам уже были отражены в заявлении Министерства обороны России.

    Песков на брифинге заявил, что у Кремля нет дополнительных комментариев к заявлению Министерства обороны РФ относительно наращивания производства беспилотников в Европе для передачи Украине, сообщает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Вся позиция была изложена в соответствующем заявлении Министерства обороны. И мне нечего добавить к этому заявлению».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России заявило, что решения ряда европейских стран о поставках беспилотников на Украину ведут к эскалации военной ситуации.

    Дмитрий Песков отметил возрастающую прямую вовлеченность этих стран в конфликт на Украине.

    Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подчеркнул, что страны Европейского союза категорически выступают против мирного урегулирования на Украине.


    16 апреля 2026, 21:54 • Новости дня
    Чехия вызвала российского посла из-за списка производителей дронов
    @ Tomas Tkacik/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Чешское внешнеполитическое ведомство затребовало разъяснений от дипломатического представителя Москвы после обнародования перечня европейских предприятий, выпускающих беспилотные летательные аппараты.

    Глава министерства иностранных дел республики Петр Мацинка пригласил российского дипломата для беседы, передает URA.RU. Причиной такого шага стала недавняя публикация Министерством обороны России подробного списка производителей дронов в европейских государствах.

    «В связи с докладом Министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне», – отмечается в официальном сообщении ведомства.

    В среду Минобороны РФ назвало адреса европейских производителей БПЛА для ударов по России.


    16 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Захарова: Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти намеренно отправляют на фронт жителей Бучи, чтобы навсегда избавиться от очевидцев событий 2022 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что киевский режим активно мобилизует тех, кто может рассказать правду о произошедшем в городе, передает РИА «Новости». По ее словам, таким образом Украина скрывает реальные факты.

    «Именно в Буче неонацистский режим с особой ретивостью проводил насильственную мобилизацию. А для чего? Для того, чтобы отправить очевидцев тех событий на верную гибель», – пояснила дипломат. Захарова подчеркнула, что свидетели инсценировки стоят украинскому руководству поперек горла. Она добавила, что Киев и страны Европы прекрасно знают о реальном положении дел, но продолжают тщательно скрывать правду от мировой общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал о приказах командования ВСУ уничтожать потенциальных свидетелей военных преступлений. Президент Владимир Путин назвал целью провокации в Буче оправдание отказа Киева от мирных переговоров. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил вероятность публикации украинской стороной списков погибших в этом городе людей.

    17 апреля 2026, 12:48 • Видео
    Китай нашел замену Макрону

    Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    16 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины

    МИД: ФРГ превратилась в главного спонсора войны на Украине

    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое правительство заняло лидирующие позиции в милитаризации Киева на фоне заявлений о расширении стратегического партнерства в оборонной сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин стал абсолютным лидером в вопросах обеспечения киевского режима оружием, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнула ключевую роль немецкой стороны в продолжении боевых действий.

    «Неплохо было бы также напомнить, что ФРГ превратилась в главного спонсора войны, главного спонсора милитаризации Украины», – сказала она в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский договорились о совместном выпуске дронов.

    Берлин профинансирует производство дальнобойных вооружений на украинской территории.

    В Кремле заявили о давней косвенной вовлеченности Германии в данный конфликт.

    17 апреля 2026, 11:05 • Новости дня
    СК объявил командира бригады ВСУ Булацика в розыск за ракетный удар по Брянску
    @ sledcom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Командиру 7-й бригады тактической авиации им. Петра Франко Евгению Булацику (внесен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), которого уже заочно арестовали, вменяют причастность к ракетной атаке на Брянск, в результате которой погибли восемь человек, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Следственный комитет установил причастность Евгения Булацика, командира 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко ВСУ, к ракетной атаке на Брянск и Брянскую область 10 марта, следует из сообщения СК России в Max

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что в отношении Булацика вынесено постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по делу о совершении террористического акта.

    По словам Петренко, он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

    Следствие также уточнило, что Булацик ранее был заочно осужден на 18 лет лишения свободы за бомбардировку нефтеперерабатывающего объекта в Брянской области.

    По данным СК, 10 марта 2026 года украинские военные нанесли удар по Брянску и Брянской области с применением не менее 16 ракет Storm Shadow, произведенных совместно Британией и Францией.

    В результате украинской ракетной атаки в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Суд заочно приговорил Евгения Булацика к 18 годам лишения свободы за приказ сбросить авиабомбы на нефтебазу в Брянской области.

    Позже командир ВСУ получил пожизненный срок за организацию ракетного удара по месту дислокации российских военных в Курской области.

    В декабре 2025 года Южный окружной военный суд назначил ему еще одно пожизненное заключение за совершение 14 терактов на территории России.

    17 апреля 2026, 01:34 • Новости дня
    Суд в Лондоне начал слушания по делу о подрывах «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне приступил к разбирательству по делу о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщили в лондонском судебном органе.

    Процесс под председательством судьи Клэр Молдер, вероятно, продлится около пяти недель, передает ТАСС.

    Истцом выступает компания Nord Stream. Оператор требует от страхового рынка Lloyd’s of London выплатить 580 млн евро. При этом суд не будет устанавливать виновников диверсии, а сосредоточится исключительно на финансовых вопросах.

    Представители Lloyd’s of London отказываются возмещать ущерб. Страховщики утверждают, что диверсию организовали власти или негосударственные акторы с Украины. По их мнению, инцидент связан с военным конфликтом и попадает под исключения из полиса.

    В свою очередь юристы Nord Stream отвергают эти доводы. Они подчеркивают отсутствие трубопроводов в зоне боевых действий и отрицают их статус как военной цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оператор газопроводов Nord Stream подал в лондонский суд иск к страховым компаниям. Позже компания увеличила сумму финансовых требований к ответчикам. Верховный федеральный суд Германии назвал Украину вероятным заказчиком подрывов трубопроводов.

    17 апреля 2026, 14:21 • Новости дня
    ЕК отвергла обвинения в пролете украинских дронов через ЕС для атак по России
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Официальный представитель ЕК Анита Хиппер сообщила об этом на брифинге в Брюсселе, отвечая на слова секретаря Совбеза России Сергея Шойгу о возможности применения Россией права на самооборону в ответ на подобные удары, передает ТАСС.

    «Еврокомиссия видела заявления, в которых эти страны ЕС отвергли эти обвинения. Нет никаких доказательств, подтверждающих утверждения России из того, что мы видим», – заявила Хиппер. Она также назвала слова Шойгу «дезинформацией», отметив, что подобные заявления якобы направлены на создание условий для эскалации и региональной нестабильности.

    Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    16 апреля 2026, 21:20 • Новости дня
    Захарова: Киев не проявил воли к миру во время пасхального перемирия
    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские власти продемонстрировали полное нежелание идти на мирное урегулирование в период объявленного российской стороной пасхального перемирия, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Вооруженные силы Украины неоднократно нарушали режим прекращения огня, объявленный президентом России Владимиром Путиным по случаю Пасхи, передает РИА «Новости». Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

    «Никакой воли к миру у киевского режима проявлено не было», – заявила дипломат в ходе брифинга. По ее словам, украинская сторона проигнорировала инициативу о временном прекращении боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала предложения Киева о пасхальном перемирии пиар-акцией.

    Украинские военные предприняли попытки атаковать позиции российских войск в ДНР.

    Дипломат обвинила Владимира Зеленского в намеренном использовании американского оружия во время режима тишины.

    17 апреля 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава армии Бельгии выдумал признание Россией «Нарвской народной республики»
    @ Kurt Desplenter/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник бельгийской армии Фредерик Вансина заявил о якобы признании Россией несуществующей «Нарвской народной республики» в Эстонии, хотя Москва таких шагов не предпринимала.

    В интервью газете Soir глава вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина заявил, что Россия якобы признала некую «Нарвскую народную республику» в Эстонии, передает РИА «Новости».

    По словам Вансина, «российская риторика остается воинственной и наступательной, с заявлениями о необходимости возвращения к границам 1997 года, то есть о выводе всей Центральной Европы из НАТО. Они только что признали 'Нарвскую народную республику' в Эстонии».

    Однако в реальности никакой «Нарвской народной республики» не существует, и официальная Москва никогда не упоминала и не признавала такого образования. За последние месяцы в соцсетях появились группы, связанные с выдуманными «народными республиками» в прибалтийских городах, но в них состоит лишь несколько десятков человек. Эти сообщества публикуют символику и виды городов, однако кто их создал – неизвестно.

    В июле 1991 года в Эстонии обсуждался проект Принарвской Советской Социалистической Республики, но он не получил развития.

    В МИД России неоднократно отмечали, что прибалтийские страны занимают крайне враждебную позицию по отношению к России. В декабре 2023 года Владимир Путин подчеркнул, что русофобия в Прибалтике существовала задолго до начала спецоперации на Украине.

    Спецслужбы Эстонии разоблачили так называемую «Нарвскую народную республику».

    Премьер-министр страны Кристен Михал назвал это движение российской информационной операцией.

    17 апреля 2026, 09:54 • Новости дня
    Европа сократила число авиарейсов из-за топливного кризиса
    @ Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Кризис поставок авиационного топлива, вызванный закрытием Ормузского пролива, вынуждает крупнейшие европейские авиакомпании сокращать количество рейсов и выводить из эксплуатации самолеты.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что у Европы осталось запасов авиатоплива «примерно на шесть недель», сообщает Politico.

    С начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля цены на этот вид горючего в регионе выросли более чем вдвое.

    Хотя фактический дефицит еще не наступил, высокая стоимость топлива заставляет перевозчиков закрывать менее прибыльные маршруты. В четверг Lufthansa объявила о досрочном выводе из эксплуатации всех 27 самолетов дочерней компании CityLine уже в эти выходные. По словам финансового директора Тилля Штрайхерта, текущий кризис вынуждает реализовать эти меры раньше запланированного срока.

    Помимо этого, с октября Lufthansa выведет из дальнемагистрального парка последние четыре Airbus A340-600 и два Boeing 747-400. В зимнем расписании 2026–2027 годов компания сократит провозные емкости, убрав еще пять лайнеров. Общее сокращение флота составит 38 самолетов. Штрайхерт отметил, что этот шаг неизбежен в свете резко возросших затрат на керосин и геополитической нестабильности.

    Проблемы затронули и другие компании. KLM сообщила, что в мае выполнит на 80 рейсов меньше в аэропорт Схипхол и обратно, что затронет маршруты в Лондон и Дюссельдорф. Бюджетная easyJet заявила о росте расходов на топливо почти на 29 млн евро только за март, а ее убытки до уплаты налогов за полгода могут достичь 640 млн евро.

    В критической ситуации оказалась и латвийская airBaltic, зависящая от финансовой поддержки. Премьер-министр Эвика Силиня предупредила о возможном распаде коалиции из-за нежелания партнеров одобрить кредит в 30 млн евро. Однако в четверг правительство Латвии все же обеспечило перевозчику этот заем.

    Ранее сообщалось, что нидерландская авиакомпания KLM отменит 160 рейсов по Европе из-за подорожания авиационного топлива.

    Руководитель Международного энергетического агентства Фатих Бироль предрек европейским странам полную нехватку горючего.

    Итальянская газета Corriere della Sera сообщила о наличии достаточных запасов керосина только у двух государств Евросоюза.

    16 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    Трамп заявил об «определенных событиях» вокруг конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп отметил, что вокруг ситуации на Украине отмечаются определенные события, одновременно выразив надежду на ее скорое разрешение.

    Президент США в четверг прокомментировал ситуацию вокруг конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    «Мы посмотрим, что будет. Определенные вещи происходят. Сейчас мы очень сфокусированы на Иране», – отметил американский президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Кроме того, он выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине, но не стал уточнять, какие именно события происходят вокруг этого конфликта и как США намерены действовать в дальнейшем.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности России к политико-дипломатическому миру на Украине на фоне продолжения спецоперации.

    17 апреля 2026, 05:36 • Новости дня
    ПВО сбила четвертый дрон над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над Ленинградской областью средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «На данный момент силами ПВО сбито четыре БПЛА в небе над областью», – сообщил Дрозденко в Max.

    Он также добавил, что боевая работа по отражению атаки продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области. Сообщалось об уничтожении трех БПЛА. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    17 апреля 2026, 12:41 • Новости дня
    Франция отказалась приглашать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу

    Tекст: Вера Басилая

    Франция не пригласила генерального секретаря НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по ситуации в Ормузском проливе, сообщает газета Financial Times.

    По данным Financial Times, Франция не пригласила генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на предстоящий саммит по безопасности в Ормузском проливе, передает РИА «Новости».

    Мероприятие, организованное Парижем и Лондоном, должно пройти на этой неделе, а ожидаемое число участников превышает 40 государств.

    По информации издания, Франция дважды вычеркивала Рютте и фон дер Ляйен из списка приглашенных, который предлагала Британия. В Елисейском дворце считают, что на саммите должны присутствовать в основном лидеры государств, а не руководители международных организаций.

    Президент США не будет присутствовать на встрече. Однако премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон планируют проинформировать его о результатах саммита.

    Ранее Франция и Германия разошлись в вопросе участия США в защите Ормузского пролива.

    До этого Париж и Лондон договорились провести конференцию по возобновлению судоходства в регионе.

    Ранее Британия предложила организовать саммит по вопросам безопасности на своей территории.

    17 апреля 2026, 01:17 • Новости дня
    Суд арестовал граждан Украины и Молдавии по делу о подготовке теракта в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Московский суд принял решение поместить в следственный изолятор граждан Украины и Молдавии, планировавших убийство высокопоставленного российского силовика с помощью самодельной бомбы в электроскуторе, следует из судебных материалов.

    Информацию о помещении фигурантов в следственный изолятор также подтвердил осведомленный источник РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали граждан Украины, Молдавии и России за подготовку данного теракта. Злоумышленники спрятали замаскированную под зарядную станцию взрывчатку в багажнике припаркованного электроскутера. Масса заложенной бомбы составила полтора килограмма.

    17 апреля 2026, 04:27 • Новости дня
    Дрозденко сообщил об уничтожении трех БПЛА над Ленинградской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Три беспилотника ликвидированы над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Над Ленинградской областью сбиты три БПЛА», – говорится в сообщении главы региона, опубликованном в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрозденко объявил об угрозе БПЛА в Ленинградской области.

    17 апреля 2026, 07:22 • Новости дня
    МВФ сообщил о двукратном росте цен на энергоносители в ЕС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стоимость энергоносителей для промышленности в Европейском союзе остается существенно выше, чем в Соединенных Штатах, заявил глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

    Каммер заявил, что стоимость энергоносителей для промышленности в Евросоюзе по-прежнему значительно выше, чем в Соединённых Штатах, передает РИА «Новости».

    «Промышленные цены на энергоносители в ЕС сейчас примерно вдвое превышают уровень до 2022 года и существенно выше, чем в США», – заявил Каммер. По его словам, главной причиной такой ситуации стала зависимость европейской промышленности от импортных нефти и газа.

    Эксперт добавил, что на стоимость также влияет фрагментированность энергетических рынков внутри Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков спрогнозировал потерю Европой экономического лидерства из-за дорогого газа.

    МИД России сообщил о трехкратной переплате европейских компаний за электроэнергию по сравнению с американскими.

    Бывший премьер Италии Марио Драги оценил разницу в стоимости СПГ между Европой и США в 60–90%.

    Застреленный на Урале полицейский погиб в день рождения
    Минобороны получило новую партию передовых истребителей Су-35С
    США завершили передачу военных баз в Сирии
    Астронавты миссии Artemis II оценили лунный корабль Orion
    В МВД зафиксировали резкое снижение преступности среди мигрантов
    Ученые узнали о необычных снах людей перед смертью
    Нижегородский губернатор протестировал новый кроссовер Volga K50

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Варшава научит Будапешт интригам против Брюсселя

    Победителю венгерских выборов Петеру Мадьяру остро нужны деньги Евросоюза, заблокированные в свое время для Венгрии. Однако Мадьяр намерен прежде всего искать союзников не в Брюсселе, а в Варшаве. Именно польский премьер Дональд Туск может поделиться с Мадьяром опытом того, как можно манипулировать руководством Евросоюза. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Китай нашел замену Макрону

      Испанский премьер Педро Санчес призвал Китай взять на себя ответственность за судьбы мира и прекращение войн. Так Испания подтвердила имидж самой антиамериканской страны ЕС, которая может развалить НАТО. Председатель КНР Си Цзиньпин, приняв Санчеса в Пекине, удовлетворил его просьбу.

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

