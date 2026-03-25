Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу

Политолог Ткаченко: Идея Стармера о коалиции по Ормузскому проливу – имитация деятельности

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Поставленная Западом задача по установлению контроля над Ормузским проливом военного решения не имеет. Иран создал мощную военную архитектуру, включающую минирование, беспилотные катера, артиллерию, ракетные системы», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«В то же время генсек НАТО Марк Рютте и премьер Британии Кир Стармер видят, что глава Белого дома Дональд Трамп все глубже погружается в иранский кризис, не имея плана «Б». Поэтому Лондон и Брюссель пытаются создать условия для дистанцирования Запада от конфликта, причем они хотят выглядеть солидно», – продолжил он.

«Загвоздка в том, что в самом западном лагере мало кто воспринимает всерьез какие бы то ни было инициативы нынешнего британского премьера. Говоря бытовым языком, его считают неудачником – что в военных делах, что в дипломатии. К тому же, согласно опросу Ipsos, Стармер – самый непопулярный глава правительства в истории страны. Поэтому идея Лондона и Брюсселя по Ормузскому проливу больше похожа на имитацию деятельности, чем на реальную политику», – отметил аналитик.

«Рютте же эта инициатива нужна для того, чтобы попытаться убедить европейцев в том, что пациент по имени НАТО скорее жив, чем мертв. Тогда как украинский кризис и война в Персидском заливе пока демонстрируют обратное. Альянс выпадает из серьезной международной повестки, показывая неспособность к совместным действиям», – указал собеседник.

«В итоге, судя по всему, Европа в контексте иранского кризиса будет вести себя так же, как и в рамках украинского урегулирования все эти годы. Европейские лидеры будут приходить на переговоры со своим стулом и просить у Вашингтона: «Можно мы здесь посидим? У нас есть хорошая коалиция», – резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что страны, стремящиеся к возобновлению работы Ормузского пролива, в ближайшее время встретятся на саммите по вопросам безопасности, который Британия предложила провести на своей территории, пишет Politico со ссылкой на анонимных британских чиновников.

Более 30 государств, включая ОАЭ, Британию, Францию, Германию, Италию и Нидерланды, подписали совместное заявление, в котором договорились предпринять «надлежащие усилия» для защиты этого важного торгового маршрута. Возглавят инициативу генсек НАТО Марк Рютте и британский премьер Кир Стармер.

Идея вызвала иронию со стороны Кирилла Дмитриева, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ. «Учитывая безупречную репутацию Стармера, отмеченную постоянными провалами, в итоге цена на нефть может достигнуть 200 долларов», – отметил он. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему война с Ираном добивает остатки Британской империи.

Также известно, что президент США Дональд Трамп проведет в среду закрытый брифинг с представителями разведсообщества для обсуждения хода переговоров с Ираном на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости».