«Северяне» предостерегли военблогеров от преждевременного «освобождения» Чайковки
Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении громили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Белого Колодезя, Дергачей, Плоского, Купьевахи, Гуриновки, Лобановки, Турово и села Уды, но некоторые военблогеры опережали события в отношении Чайковки.
«Сообщения отдельных военблогеров об освобождении Чайковки носят преждевременный характер и лишь способствуют переброске противником резервов на данный участок фронта», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».
По словам военнослужащих, в районе посёлка Ветеринарное и села Граново штурмовые группы продвинулись на двух участках до 200 метров.
На Волчанском направлении штурм-подразделения на семи участках продвинулись до 350 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчья, а также в Чайковке и Волоховке.
На Великобурлукском направлении продвижение составило 300 метров на северо-западе Купянского района.
На Сумском направлении фронта «Северяне» уничтожали противника в районах Кияницы, Храповщины, Ольшанки, Толстодубово, Василевского и Рясного.
В Шосткинском районе штурмовики зачищали лесные массивы, продвигаясь в направлении Бачевска. В Сумском районе на 18 участках продвинулись до 600 метров.
В Кондратовке, Запселье и окрестностях населенных пунктов идут активные стрелковые бои, а в Краснопольском районе в окрестностях освобожденных Новодмитровки и Таратутино, а также в лесных массивах около Рясного штурмовые группы продвинулись на четырёх участках до 300 метров.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» опровергли сведения об освобождении села Рясное в Сумской области.