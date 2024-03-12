Оператор «Северных потоков» подал в суд на не выплативших ущерб за взрывы страховщиков

Tекст: Алексей Дегтярев

Сумма иска составляет 400 млн евро, ответчиками названы несколько страховых компаний, в том числе Lloyd's of London и Arch Insurance, сообщило Financial Times со ссылкой на судебные документы, передает РИА «Новости».

В документах отмечается, что предварительные и ориентировочные оценки стоимости удаления воды и стабилизации газопроводов, ремонтных работ и возмещении газа составят от 1,2 до 1,35 млрд евро.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что, по его мнению, диверсии на «Северных потоках» провели спецслужбы США.