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Оператор «Северных потоков» подал в суд на не выплативших ущерб за взрывы страховщиков
Оператор газопроводов «Северный поток» Nord Stream подал исковое заявление в лондонском суде на страховые компании, отказавшиеся покрывать ущерб после терактов на объектах, утверждает Financial Times.
Сумма иска составляет 400 млн евро, ответчиками названы несколько страховых компаний, в том числе Lloyd's of London и Arch Insurance, сообщило Financial Times со ссылкой на судебные документы, передает РИА «Новости».
В документах отмечается, что предварительные и ориентировочные оценки стоимости удаления воды и стабилизации газопроводов, ремонтных работ и возмещении газа составят от 1,2 до 1,35 млрд евро.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что, по его мнению, диверсии на «Северных потоках» провели спецслужбы США.