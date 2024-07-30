Любой провал в снабжении армии оборачивается гибелью людей. Сегодня благодаря героизму наших солдат положение на фронте меняется в пользу России. Но кто знает, насколько короче был бы путь к победе, если бы в военном ведомстве все изначально работали по принципу Андрея Белоусова: «Ошибаться можно, врать нельзя».10 комментариев
Ученые нашли новый способ борьбы с облысением
Ученые из Шеффилдского университета в Англии и университета COMSATS в Пакистане обнаружили, что природный сахар дезоксирибоза может стимулировать рост волос, что открывает новые перспективы в лечении облысения, распространенной проблемы как среди мужчин, так и среди женщин, сообщает New York Post (NYP).
В ходе эксперимента исследователи наносили раствор дезоксирибозы на раны лабораторных мышей. В результате они заметили ускоренный рост шерсти вокруг раневых поверхностей. Это навело ученых на мысль о том, что сахар может стимулировать не только заживление ран, но и рост волос, передает «МК».
Для проверки этой гипотезы ученые провели эксперимент на мышах, у которых облысение было вызвано тестостероном. Оказалось, что нанесение дезоксирибозы на кожу головы этих животных привело к образованию новых кровеносных сосудов и, как следствие, к восстановлению роста волос.
Проблема потери волос, или алопеция, затрагивает миллионы людей по всему миру. В России от нее страдают по меньшей мере каждый второй мужчина и каждая десятая женщина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы причины этого явления и какие меры нужно предпринять.