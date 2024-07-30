Ученые нашли новый способ борьбы с облысением

Tекст: Ольга Иванова

В ходе эксперимента исследователи наносили раствор дезоксирибозы на раны лабораторных мышей. В результате они заметили ускоренный рост шерсти вокруг раневых поверхностей. Это навело ученых на мысль о том, что сахар может стимулировать не только заживление ран, но и рост волос, передает «МК».



Для проверки этой гипотезы ученые провели эксперимент на мышах, у которых облысение было вызвано тестостероном. Оказалось, что нанесение дезоксирибозы на кожу головы этих животных привело к образованию новых кровеносных сосудов и, как следствие, к восстановлению роста волос.

Проблема потери волос, или алопеция, затрагивает миллионы людей по всему миру. В России от нее страдают по меньшей мере каждый второй мужчина и каждая десятая женщина. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы причины этого явления и какие меры нужно предпринять.