Алопеция: почему мужчины лысеют и как это остановить

Tекст: Ольга Никитина

Почему мужчины лысеют?

Причин на самом деле может быть множество, но две наиболее распространенные – нарушение работы гормонов и наследственные факторы. Рассмотрим их более подробно, а затем проанализируем другие возможные причины.

Гормональные факторы

— Андрогенетическая алопеция

Наиболее распространенная причина облысения у мужчин. Она вызвана повышенной чувствительностью волосяных фолликулов к дигидротестостерону (ДГТ) – производному мужского полового гормона тестостерона. Под воздействием ДГТ фолликулы постепенно миниатюризируются, истончаются и перестают производить полноценные волосы.

— Другие гормональные нарушения

Щитовидная железа также играет важную роль в здоровье волос. Снижение или повышение ее функции (гипотиреоз или гипертиреоз соответственно) может привести к выпадению волос.

Кроме того, облысение может быть вызвано избытком пролактина, недостатком эстрогена или другими гормональными дисбалансами.

Генетическая предрасположенность

Если в вашей семье есть мужчины, страдающие от этого недуга, вероятность того, что вы тоже столкнетесь с такой проблемой, значительно выше. Наследственность определяет чувствительность волосяных фолликулов к ДГТ и другие факторы, влияющие на рост волос.

Другие факторы

— Стресс

Сильный или хронический стресс может негативно влиять на рост волос. Он приводит к выбросу в кровь гормона кортизола, который может нарушить работу фолликулов.

— Неправильное питание

Дефицит витаминов и микроэлементов, таких как железо, цинк, биотин, витамины группы B и витамин D, может спровоцировать проблемы с шевелюрой. Хотя, как утверждают специалисты, происходит это сравнительно редко. Чаще выпадение волос становится следствием бесконтрольного и бездумного употребления некоторых препаратов и витаминных комплексов.

— Болезни

Аутоиммунные заболевания, грибковые инфекции кожи головы, анемия, дефицит железа и некоторые виды онкологии также могут становиться причиной этой деликатной проблемы.

— Прием некоторых лекарств

Ряд препаратов или медицинских процедур, в их числе химиотерапия, антидепрессанты и таблетки, стабилизирующие артериальное давление, могут иметь побочный эффект в виде выпадения волос.

— Вредные привычки

Курение и злоупотребление алкоголем могут негативно влиять на кровоснабжение кожи головы и питание волосяных фолликулов.

Как обновление волос происходит в норме?

Как и все живое в нашем организме, они имеют свой жизненный цикл, который делится на три фазы:

1. Анаген (фаза активного роста)

Продолжительность: от двух до шести лет. В среднем волосы растут на 1,25 сантиметра в месяц, прибавляя за год 15 сантиметров. В этой фазе фолликул активно делится, формируя новый волос.

2. Катаген (переходная фаза)

Продолжительность: около десяти дней. Рост прекращается. Фолликул «отсоединяется» от папиллы (кровеносного сосуда, питающего его).

3. Телоген (фаза покоя)

Продолжительность: около 100 дней. Волос выпадает. На его месте начинается новый цикл роста.

Ежедневно в среднем человек теряет от 50 до 120 волос. Поскольку у каждого волоса свой собственный цикл, обычно человек не теряет все их одновременно, происходит поэтапная замена, обновление.

Так, у здорового человека 90% волос находятся в стадии активного роста, а 10% – выпадают, обновляясь.

Как понять, что началось облысение?

Главным признаком станет чрезмерное выпадение. Если вы теряете значительно больше волос, чем обычно (более 120 в день), это может быть признаком проблемы.

Кроме того, при патологии меняется структура волоса, он становится более тонким и ломким, тускнеет.

Локально могут появляться очаги облысения, проплешины, либо по всей поверхности головы волосы заметно редеют.

Что есть, чтобы не лысеть?

Состояние волос, как и здоровье всего организма, во многом зависит от того, что мы едим. Так, диетологи выделяют десять групп продуктов, которые могут негативно влиять на волосы.

1. Те, в которых содержится много сахара: сладости, газировки, соусы и т. д.

2. Простые углеводы с высоким гликемическим индексом: сладкие каши, белый хлеб, шлифованный рис.

3. Пищевые продукты глубокой фабричной переработки: колбасы, сосиски, полуфабрикаты, консервы.

4. Жареные блюда: жареное мясо, рыба, картофель и т. д.

5. Алкогольные напитки: пиво, вино, крепкие спиртные напитки.

6. Соленая пища: чипсы, сухарики, маринованные продукты.

7. Ртутьсодержащая рыба: рыба-меч, королевская макрель, акула.

8. Соевые продукты: соевое молоко, тофу, соевый соус.

9. Биологически активные добавки: с высоким содержанием витамина А или селена.

10. Кофеин: кофе, крепкий чай.

Вместе с тем врачи призывают не делить продукты строго на «полезные» и «вредные» для волос. Главное, говорят они, это сбалансированное питание, богатое витаминами, микроэлементами, белком, полезными жирами и сложными углеводами.

Рекомендуемые продукты:

1. Богатые белком: мясо, рыба, птица, яйца, бобовые, молочные продукты.

2. Сложные углеводы: крупы (овсянка не быстрой варки, гречка, бурый рис).

3. Клетчатка: овощи, фрукты, зелень.

4. Полезные жиры: растительные масла (оливковое, льняное), орехи, авокадо.

Нужно пить достаточное количество воды, а также исключить из рациона трансжиры: сладкую выпечку, кондитерские изделия, фастфуд.

Важно понимать, что не существует «волшебных» продуктов, которые могут остановить выпадение волос или ускорить их рост. Здоровье волос зависит от комплексного подхода: правильного питания, достаточного сна, контроля стресса, регулярного ухода за волосами, а при необходимости – медицинской помощи.

Маски для волос от облысения

В интернете есть много советов по приготовлению масок для волос из доступных продуктов, которые якобы сокращают или предотвращают выпадение и делают волосы густыми, крепкими, шелковистыми. Советуют, например, смешать в равных пропорциях кокосовое и касторовое масла, добавив к этому две чайные ложки масла розмарина.

Однако трихологи с такой «домашней косметикой» категорически не согласны, они говорят, что подобные маски для волос – хуже не придумаешь.

Масла, как поясняют специалисты, не проникают в кожу головы и не влияют на структуру волоса. Их применение может привести к образованию прыщей, воспалению, себорее и себорейному дерматиту. Так можно добиться лишь обратного эффекта: волосы, наоборот, начнут усиленно выпадать.

Самостоятельно назначать себе маски из народных средств точно не стоит. Перед применением касторового масла для борьбы с себореей необходимо проконсультироваться со специалистом.

Как лечат облысение?

Выбор метода восстановления волос зависит от стадии, до которой успела развиться проблема. На поздних стадиях, как правило, помогает только пересадка. На более ранних этапах можно попробовать другие методы, которые помогут остановить выпадение и стимулировать рост.

Один из самых распространенных методов – миноксидил. ( Данная статья создана в информационных целях. Для назначения курса лечения и перед приемом лекарственных препаратов необходимо проконсультироваться с врачом ). Это вещество, которое изначально применялось для лечения язвенной болезни, но затем было обнаружено, что оно стимулирует рост волос.

Миноксидил работает следующим образом:

· Расширяет сосуды кожи головы, улучшая кровоснабжение фолликулов.

· Стимулирует обменные процессы внутри них.

· Увеличивает продолжительность фазы роста волос.

Результатов курса лечения может стать ускоренный рост волос, их укрепление, появление «пушковых» волос.

Однако у миноксидила есть и побочные эффекты:

· Сухость и зуд кожи головы.

· Раздражение и аллергические реакции.

· Головокружение, тахикардия.

· Выпадение волос после отмены препарата.

Эффект от миноксидила проявляется не сразу, а через несколько месяцев. Данное средство подходит не всем. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Специальных БАДов, которые бы решали проблему облысения, в настоящее время не существуют, сообщают врачи.

Другие методы восстановления роста волос

Лазерная терапия: воздействие лазера на кожу головы стимулирует рост волос.

Мезотерапия: введение в кожу головы витаминов, микроэлементов и других биологически активных веществ.

Плазмотерапия: введение в кожу головы плазмы крови, обогащенной тромбоцитами.

Хирургическая пересадка: волосяные фолликулы с затылочной части головы перемещают на проблемные зоны.

Какой метод выбрать, зависит от индивидуальных особенностей пациента. Для лечения необходимо обратиться к квалифицированному специалисту, который поставит диагноз и подберет наиболее эффективную методику лечения.

Если ходишь зимой без шапки, волосы выпадут?

Миф этот довольно распространенный, однако, как говорят врачи, хождение зимой без шапки не приводит к облысению. В ходе проведенных научных исследований связи между отсутствием головного убора и потерей волос выявлено не было.

Тепло к волосяным фолликулам доставляется с помощью кровотока, поэтому шапка не играет решающей роли.

Вместе с тем ношение шапки может быть вредно для волос, если не соблюдать правила гигиены.

Если шапку носить постоянно и редко ее стирать, создаются условия, неблагоприятные для кожи головы. Это благоприятная среда для размножения микробов. При этом волосы не проветриваются, кожа головы не насыщается кислородом.

И все же не торопитесь отказываться от шапки зимой. Низкие температуры могут привести к спазму сосудов, что нарушает питание волосяных фолликулов и усиливает выпадение волос. Кроме того, в холод, если не носить головной убор, происходит кристаллизация воды в волосах, из-за чего они становятся ломкими и секутся.

Таким образом, вред шапки проявляется только при ее непрерывном ношении и отсутствии должного ухода за волосами.

Например, если носить шапку 24 часа в сутки и не мыть голову, на коже головы могут образоваться себорейные корки и развиться воспалительный процесс, что приведет к усиленному выпадению волос.

Шапка должна быть из натуральных, дышащих материалов. Лучше снимать ее в помещении.