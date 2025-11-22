Психолог объяснила рост числа диагностированных случав аутизма у детей

Tекст: Татьяна Косолапова

«В последнее время расстройство аутистического спектра у детей диагностируют значительно чаще, обусловлено это рядом факторов. Во-первых, о РАС начали больше говорить, обсуждать многогранность этих расстройств, а также узнавать, насколько аутизм может быть выражен у детей. Ранее, видя какие-то особенности поведения, мышления, врачи ставили другие диагнозы. Сейчас диагностика стала лучше, появились довольно четкие критерии, по которым возможно заподозрить РАС у ребенка или взрослого и вовремя обратиться к специалисту», – говорит Логинова.



Чем раньше у ребенка обнаруживается РАС, тем больше возможностей открывается для компенсации этой особенности. Существует множество программ, позволяющих приспособиться ребенку, работает большое количество фондов, помогающие облегчить адаптацию к социальной жизни, обучению, взрослению и так далее.

Во-вторых, по словам эксперта, родители перестали бояться, ведь сейчас гораздо больше информации, которую не нужно собирать из разрозненные источников – из книг, интернета или от знакомых.

Опекуны таких детей также могут получить мнение специалиста, чтобы понимать, как существовать в новых обстоятельствах, а не переживать в одиночку, что с ребенком что-то не так.

«В связи с ростом внимания к теме расстройств аутистического спектра появляются и спорные заявления. Например, не так давно американский президент Дональд Трамп публично заявлял о влиянии приема парацетамола при беременности на развитие у ребенка РАС, но это высказывание сложно назвать научным», – говорит Логинова. – «Те исследования, на которых базируется его вывод, среди специалистов не считаются достаточно значимыми и валидными. Не ясна причинно-следственная связь, ведь огромное количество женщин принимают парацетамол во время беременности, поскольку это один из немногих разрешенных в таком положении препаратов, но РАС выявляется далеко не у каждого ребенка».

При этом статистически подтвержденной особенностью РАС является частота выявления расстройства в зависимости от пол ребенка – у девочек реже, нежели у мальчиков. Это может быть обусловлено социальными стереотипами. Если девочка контактирует с социумом неактивно: ведет себя скромно, «сидит на последней парте в классе и перебирает бусинки» – это считается нормальным. Окружающие скорее определяют ее как скромную и хорошую, не видя в ней ничего подозрительного. Если же мальчик ведет себя аналогично, не бегает и не хулиганит, то взрослые начинают переживать, задумываться, все ли в порядке.

«А еще, девочки в силу эмоционального склада или требований среды в большей степени подвержены такому поведенческому феномену, как маскинг – это когда человек, имеющий нейроотличия, во что бы то ни стало пытается «быть как все».

Они чаще скрывают свои истинные черты, чтобы соответствовать социальным нормам, приспособиться в обществе», – заключила Логинова.

Напомним, в сентябре президент США Дональд Трамп, выступая с речью в Белом доме, озвучил позицию, связывающую прием тайленола (препарата на основе парацетамола) в период беременности с возможными рисками развития расстройств аутистического спектра у ребенка. Позже Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что связь препарата с развитием аутизма у детей не подтверждена из-за отсутствия достаточных и последовательных научных данных.