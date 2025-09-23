ВОЗ опровергла связь парацетамола с развитием аутизма у детей

ВОЗ заявила об отсутствии доказательств влияния парацетамола на аутизм

Tекст: Мария Иванова

Достаточных доказательств взаимосвязи между приемом парацетамола беременными женщинами и развитием аутизма у ребенка на данный момент нет, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Жазаревич, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «Существовал ряд исследований, который рассматривал возможную связь внутриутробным воздействием парацетамола и развития аутизма. Но доказательства остаются непоследовательными». По его словам, если бы связь была сильной, она бы проявлялась во многих научных работах, однако этого не происходит.

Жазаревич отметил, что недостаток повторяемости требует осторожности при формулировке окончательных выводов о влиянии парацетамола на аутизм. В ВОЗ подчеркнули важность того, чтобы любые лекарства во время беременности применялись исключительно под строгим наблюдением врачей.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) готовится уведомить врачей о рисках, связанных с приемом ацетаминофена (парацетамола) при беременности. Американские власти продолжают изучать прошлые и свежие исследования, включая недавнюю работу ученых из Маунт-Синай и Гарварда, в которой указывалась потенциальная связь между употреблением «Тайленола» на ранних сроках беременности и повышенным риском аутизма у детей.

В мае Трамп также обращал внимание на рост числа случаев аутизма в США. По его словам, сейчас диагноз ставят одному ребенку из 31, тогда как несколько десятилетий назад этот показатель составлял один на десять тысяч.

Накануне сообщалось, что Роберт Кеннеди-младший хотел обвинить парацетамол в повышении риска аутизма.

Между тем в Госдуме потребовали публикации научных доказательств слов Дональда Трампа о вреде парацетамола во время беременности.