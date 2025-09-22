WP узнала о желании Кеннеди-младшего «обвинить» парацетамол в аутизме

Tекст: Ирма Каплан

«Ожидается, что администрация Трампа в понедельник объявит о новых усилиях по изучению того, как один препарат может быть связан с аутизмом, а другой может его лечить, сообщили четыре источника», – пишет Washingtop Post (WP).

Федеральные органы здравоохранения выразят обеспокоенность по поводу использования беременными женщинами ацетаминофена, активного ингредиента «Тайленола» (парацетамола) и одного из самых широко используемых препаратов в мире, сказано в материале.

«Чиновники изучают предыдущие исследования, включая августовский обзор, проведенный исследователями Mount Sinai и Гарварда, который предполагает возможную связь между применением «Тайленола» на ранних сроках беременности и повышенным риском развития аутизма у детей. По словам источников, они планируют предостеречь беременных женщин от использования «Тайленола» без серьезных симптомов типа лихорадки», – пишет газета.

Кроме того, чиновники планируют продвигать малоизвестный препарат «Лейковорин» в качестве потенциального средства для лечения аутизма. Обычно его назначают для противодействия побочным эффектам некоторых лекарств и для лечения дефицита витамина B9.

Ранние исследования с применением «Лейковорина» у детей с аутизмом показали, по словам некоторых ученых, значительное улучшение их способности говорить и понимать окружающих.

Результаты исследования «Лейковорина» вызвали резонанс в научном сообществе, возобновив дебаты о причинах аутизма, заболевания, которое некоторые эксперты до недавнего времени считали преимущественно генетическим и, следовательно, в значительной степени неизлечимым.

Эти усилия были одним из главных приоритетов для президента Дональда Трампа, который давно выражал обеспокоенность ростом заболеваемости аутизмом в США и в 2025 году поручил заместителям найти ответы на эту проблему.

К инициативе присоединились министр здравоохранения и социальных служб Роберт Ф. Кеннеди-младший, комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) Марти Макари, директор Национальных институтов здравоохранения Джей Бхаттачарья и другие высокопоставленные чиновники.

Выступая на церемонии прощания с Чарли Кирком в воскресенье, Трамп анонсировал презентацию нового лечения аутизма, которая, видимо, состоится в рамках пресс-конференции в Белом доме.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Роберт Кеннеди-младший в апреле сообщил о планах исследований экотоксинов, которые могут быть связаны с ростом случаев аутизма у детей.

