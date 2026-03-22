Скворцова сообщила о появлении в России вакцины от пневмококка
Вакцину от пневмококка зарегистрируют в России 2026 году, ведутся ее клинические исследования с участием детей, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
«В 2026 году ожидается регистрация 16-валентной вакцины для профилактики пневмококковых инфекций «Пневмикс 16», производство которой полностью локализовано на территории Российской Федерации. Параллельно сейчас проводится клиническое исследование третьей фазы с участием детей от двух до 17 лет», – рассказала она РИА «Новости».
Ранее Скворцова сообщала, что регистрация вакцины от менингококковой инфекции ожидается в 2026 году, а клинические исследования с участием детей начнутся в марте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2025 года анонсировало внедрение новой вакцины против менингококка с уникальным составом к 2027 году. Врач ФМБА в сентябре сообщила о переходе вспышки менингококка в России со взрослых на детей. В январе стало известно, что в России запланировали включить вакцину от менингита в календарь прививок.