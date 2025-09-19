Эксперт сообщил о переходе вспышки менингококка в России со взрослых на детей

Врач Харит: Вспышка менингококка в России переключается со взрослых на детей

Tекст: Мария Иванова

Вспышка менингококковой инфекции, отмеченная в России в 2025 году, сместилась с взрослого населения на детей, что вызывает тревогу у специалистов, сообщает ТАСС.

По словам руководителя отдела профилактики инфекционных заболеваний Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Сусанны Харит, заболевание вызывает тяжелые бактериальные менингиты у детей и может привести к инвалидизации. Она подчеркнула: «Поначалу вспышка [в 2025 году] охватила взрослых, теперь переключается на детей, вызывая у них тяжелые бактериальные менингиты и инвалидизацию».

Эксперт отметила, что менингококковая инфекция протекает стремительно и способна привести к серьезным осложнениям, включая отек мозга, септический шок, инсульт, некрозы и прочие тяжелые последствия. Смерть ребенка может наступить уже в течение суток после появления симптомов, а средний уровень летальности остается на уровне 16%. По статистике, треть детей после перенесенного менингита нуждается в постоянной реабилитации из-за серьезных неврологических и интеллектуальных нарушений.

Харит также обратила внимание на значительную экономическую нагрузку: лечение одного случая менингококковой инфекции обходится в 448 тыс. рублей, тогда как обычное ОРВИ – всего в 2373 рубля. Специалист уверена, что массовая иммунизация может существенно снизить как трагические исходы болезни, так и финансовые затраты системы здравоохранения.

Сейчас в России доступны четыре профилактические вакцины против менингококковой инфекции, причем две из них – российские разработки полного цикла – ожидают официальной регистрации. По данным Минздрава, только за первые месяцы 2025 года в России зарегистрировано 1,2 тыс. случаев заражения менингококком, что вдвое превышает показатели за весь 2024 год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с менингококком.

В июле в Роспотребнадзоре рассказали о «молниеносной» форме менингококка.

Между тем в ФМБА пообещали запустить новую вакцину от менингококка к 2027 году.