Роспотребнадзор сообщил о стабилизации ситуации с менингококком
Роспотребнадзор сообщил о двух случаях менингококковой инфекции за последнюю неделю
За последнюю неделю в стране выявлено только два случая менингококковой инфекции, основное число групповых очагов ранее фиксировалось среди трудовых мигрантов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ситуация с менингококковой инфекцией в России остается стабильной, за последнюю неделю было выявлено только два новых случая заболевания, передает ТАСС.
В в пресс-службе Роспотребнадзора подчеркнули: «В настоящее время ситуация с менингококковой инфекцией в Российской Федерации стабилизирована в результате проведения комплекса профилактических мероприятий». В сообщении также говорится, что групповые очаги заболеваемости в течение года преимущественно фиксировались среди трудовых мигрантов.
Ранее издание РБК со ссылкой на инфекционистов отмечало, что в 2024 году в России было зарегистрировано 1,2 тыс. случаев менингококковой инфекции, что в два раза превышает показатель прошлого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России планируют внедрить новую вакцину против менингококковой инфекции с уникальным составом.
В июле в Роспотребнадзоре заявили о существовании «молниеносной» формы менингококка.