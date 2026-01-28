Среднемесячная зарплата врачей в системе ОМС достигла 147 тыс. рублей

Tекст: Елизавета Шишкова

Среднемесячная заработная плата врачей в системе ОМС в 2025 году составила 147 тыс. рублей, передает ТАСС. По данным главы Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильи Баланина, зарплата среднего медицинского персонала достигла в среднем 71 тыс. рублей, а младшего персонала – 60 тыс. рублей.

Баланин отметил, что зарплаты врачей выросли на 12,1% по сравнению с предыдущим годом, а у среднего и младшего медперсонала – на 12,7%.

Глава ФФОМС заявил: «Ежегодное увеличение размера субвенции способствовало росту заработной платы медицинских работников в сфере ОМС и выполнению целевых показателей по заработной плате». Он подчеркнул, что рост зарплат зафиксирован во всех субъектах России. По его словам, не осталось ни одного региона, где бы не произошло повышение.

Баланин уточнил, что выполнение целевых показателей стало возможным именно благодаря государственным мерам поддержки и дополнительному финансированию сферы здравоохранения.

