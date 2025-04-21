Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Суд признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и закрыл дело
Бутырский суд Москвы в понедельник признал доказанной вину убитого дочерями Михаила Хачатуряна и прекратил уголовное дело в отношении него.
Дело прекращено в связи с его смертью, передает ТАСС.
Хачатурян признан виновным по всем пунктам обвинения. В момент оглашения в зале суда присутствовали дочери покойного.
Между тем адвокат Хачатуряна заявил, что решение суда будет обжаловано.
Защита дочерей Хачатуряна выразила удовлетворение обвинительным приговором.
Напомним, сестры Хачатурян, убившие отца, признаны потерпевшими по делу о насилии с его стороны. Экспертиза показала, что убийство девушками отца произошло из-за его жестокого обращения с ними и появившегося у них стрессового расстройства и страха перед ним.