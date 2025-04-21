Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Родственники Хачатуряна пообещали обжаловать приговор о его виновности
Родные осужденного посмертно за насилие над дочерями Михаила Хачатуряна заявили о намерении обжаловать решение суда, его сестра Наира Хачатурян заявила, что семья не согласна с приговором.
Сторона Хачатуряна заявила об отсутствии убедительных доказательств вины осужденного посмертно мужчины, передает РИА «Новости» со ссылкой на сестру убитого.
Она заявила, что все обвинения основываются только на показаниях дочерей мужчины.
Сестра погибшего подчеркнула, что с родственниками со стороны отца сестры Хачатурян больше не общаются.
Между тем защита сестер Хачатурян выразила надежду на переквалификацию дела на самооборону и прекращение уголовного преследования.
Адвокат Ярослав Пакулин заявил, что решение о признании виновности Хачатуряна указывает на факт самообороны со стороны дочерей мужчины.
Бутырский суд Москвы в понедельник признал доказанной вину убитого дочерями Михаила Хачатуряна и прекратил уголовное дело в отношении него.