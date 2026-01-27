Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.0 комментариев
«Ростех» показал прибытие Ил-114-300 и Superjet на Wings India
«Ростех» показал прибытие Ил-114-300 и Superjet на авиасалон Wings India
Новейшие российские лайнеры Ил-114-300 и SJ-100, оснащённые отечественными двигателями, впервые были представлены международным гостям на авиасалоне Wings India в полной комплектации.
«Ростех» продемонстрировал прибытие российских самолетов Ил-114-300 и SJ-100 на международный авиасалон Wings India в Хайдарабаде, сообщает Telegram-канал госкорпорации.
Лайнеры были представлены международной аудитории впервые в полной комплектации, с полностью обновленными интерьерами.
Оба воздушных судна были спроектированы и построены Объединенной авиастроительной корпорацией. Ил-114-300 оснащен отечественными турбовинтовыми двигателями ТВ7-117СТ-01, а SJ-100 получил российский двигатель ПД-8.
Самолеты вылетели из подмосковного Жуковского и преодолели маршрут через десять стран, при этом все российские системы и агрегаты обеспечили бесперебойную работу в пути.
В ходе выставки гости и специалисты смогут осмотреть лайнеры на статической стоянке и лично оценить их комфорт.
По словам представителей «Ростеха», целью демонстрации стало знакомство зарубежных авиакомпаний и потенциальных пассажиров с новейшими решениями отечественного авиапрома.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация анонсировала международный показ новых российских самолетов Ил-114-300 и SJ-100.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД,Россия получила четыре повода для гордости за свою авиацию.